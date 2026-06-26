Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου
Δεκάδες σπάνια hypercars παρέμειναν καλυμμένα και ακινητοποιημένα σε αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, προκαλώντας ερωτήματα.
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Μια συλλογή από μερικά από τα πιο σπάνια hypercars στον κόσμο βρέθηκε σε χώρο του Διεθνούς Αεροδρομίου του Λος Άντζελες (LAX), με την αξία της να εκτιμάται μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα οχήματα παρέμειναν καλυμμένα με προστατευτικά υλικά και ακινητοποιημένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη ή τον τελικό προορισμό τους.
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