Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

Μια συλλογή από μερικά από τα πιο σπάνια hypercars στον κόσμο βρέθηκε σε χώρο του Διεθνούς Αεροδρομίου του Λος Άντζελες (LAX), με την αξία της να εκτιμάται μεταξύ 50 και 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα οχήματα παρέμειναν καλυμμένα με προστατευτικά υλικά και ακινητοποιημένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τον ιδιοκτήτη ή τον τελικό προορισμό τους.

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