Explainer: Τι είναι η ειδοποίηση Android που έσωσε ζωές κατά τη διάρκεια του σεισμού στη Βενεζουέλα

Με μια προειδοποίηση που εκδόθηκε 30 δευτερόλεπτα πριν από τον σεισμό 

Μάνος Χατζηγιάννης

Explainer: Τι είναι η ειδοποίηση Android που έσωσε ζωές κατά τη διάρκεια του σεισμού στη Βενεζουέλα
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  • Η ειδοποίηση σεισμού Android της Google εκδόθηκε 30 δευτερόλεπτα πριν από τον πρώτο σεισμό στη Βενεζουέλα, σώζοντας πολλές ζωές.
  • Το σύστημα χρησιμοποιεί το επιταχυνσιόμετρο των κινητών για να ανιχνεύσει τα γρήγορα κύματα P που παράγονται στην αρχή του σεισμού.
  • Η ειδοποίηση ενεργοποιείται μόνο για σεισμούς μεγέθους 4,5 Ρίχτερ ή μεγαλύτερους και εκτιμά την τοποθεσία και το μέγεθος πριν φτάσει το κύμα σε άλλες περιοχές.
  • Το Android δεν προβλέπει σεισμούς, αλλά ανιχνεύει σεισμούς που έχουν ήδη ξεκινήσει και παρέχει προειδοποίηση λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα.
  • Η ειδοποίηση δεν υποκαθιστά την ανάγκη για ανθεκτικά κτήρια ή σχέδια έκτακτης ανάγκης.
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Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα ανέρχεται πλέον στους 589. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, αυξάνοντας την ανησυχία για περαιτέρω θύματα. Τουλάχιστον 2.980 άτομα έχουν τραυματιστεί από τους σεισμούς.

Ωστόσο η τηλεφωνική ειδοποίηση της Google έσωσε πολλές ζωές με μια προειδοποίηση που εκδόθηκε 30 δευτερόλεπτα πριν από τον πρώτο σεισμό στη Βενεζουέλα.

Πώς λειτουργεί και γιατί δεν προβλέπει στην πραγματικότητα σεισμούς

Η ειδοποίηση σεισμού Android είναι ο μηχανισμός που παρουσιάστηκε από την Google τον Ιούλιο του 2025 σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Science με τίτλο «Παγκόσμια ανίχνευση και προειδοποίηση σεισμών χρησιμοποιώντας τηλέφωνα Android» .

Δημιουργήθηκε από τον μηχανικό Marc Stogaitis με σεισμολόγους από τα πανεπιστήμια του Berkeley και του Harvard. Το σύστημα χρησιμοποιεί το επιταχυνσιόμετρο που υπάρχει στα smartphone, τον αισθητήρα που επιτρέπει την περιστροφή της οθόνης.

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Κάθε τηλέφωνο Android μπορεί να ανιχνεύσει κύματα P, τα πολύ γρήγορα διαμήκη αρχικά κύματα (7-13 km/s), που παράγονται από την ταλάντωση προς την ίδια κατεύθυνση με τη διάδοση. Τα κύματα P διαπερνούν τόσο τα στερεά όσο και τα υγρά πλαίσια και είναι υπεύθυνα για το βαθύ βουητό που ακούγεται στην αρχή ενός σεισμού.

Κύματα P και κύματα S

Τα άλλα κύματα (body wave) είναι τα κύματα S. Αυτά είναι δεύτερα εγκάρσια κύματα, πιο αργά από τα προηγούμενα (4-7 km/s ).

Τα κύματα S (Secondary ή Shear waves) είναι ένας τύπος ελαστικού κύματος χώρου (body wave) που παράγεται κατά τους σεισμούς και διαδίδεται στο εσωτερικό της Γης. Είναι εγκάρσια κύματα, τα οποία προκαλούν ταλάντωση των σωματιδίων κάθετα προς τη διεύθυνση διάδοσης του κύματος

Οι αναφορές

Το σύστημα είναι ενσωματωμένο σε τηλέφωνα και μπορεί να ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις. Μπορεί να ανιχνεύσει έναν πραγματικό σεισμό και να εκτιμήσει την τοποθεσία και το μέγεθός του πριν ενεργοποιήσει μια ειδοποίηση για περιοχές που δεν έχει φτάσει ακόμη το κύμα.

Το Android διαθέτει δύο τύπους ειδοποιήσεων για σεισμούς. Αποστέλλονται μόνο για σεισμούς μεγέθους 4,5 Ρίχτερ ή μεγαλύτερvn.

Ωστόσο, δεν μπορεί να προβλέψει σεισμούς: μπορεί να τους ανιχνεύσει μόνο αφού έχουν ήδη ξεκινήσει. Η προειδοποίηση διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα και όσο πιο κοντά βρίσκεστε στο επίκεντρο, τόσο μικρότερη είναι η προειδοποίηση. Αλλά η Google προειδοποιεί: η ειδοποίηση δεν αντικαθιστά τα κτήρια που είναι ανθεκτικά στους σεισμούς ή τα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

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