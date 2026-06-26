Βενεζουέλα: Η στιγμή που τα 7.5 Ρίχτερ «χτυπούν» αεροσκάφος στο Καράκας λίγο πριν από την απογείωση

Τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα δίνουν μάχη με τον χρόνο, καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται και η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες έχει διακοπεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πάνω από 50.000 είναι οι αγνοούμενοι, ενώ 

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Βενεζουέλα: Η στιγμή που τα 7.5 Ρίχτερ «χτυπούν» αεροσκάφος στο Καράκας λίγο πριν από την απογείωση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Βενεζουέλα υπέστη διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Καράκας και τις γύρω περιοχές.
  • Οι νεκροί ξεπερνούν τους 235 και οι τραυματίες φτάνουν τους 4.500, με χιλιάδες αγνοούμενους και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.
  • Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο Διεθνές Αεροδρόμιο «Σιμόν Μπολίβαρ», καθιστώντας τον κύριο αεροδιάδρομο μη λειτουργικό λόγω ρηγματώσεων και καθιζήσεων.
  • Η αεροπορική σύνδεση της χώρας έχει παραλύσει, με μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής να είναι εκτός λειτουργίας.
  • Στο αεροδρόμιο προκλήθηκε πανικός από την κατάρρευση οροφών και το μπλακάουτ, με εκατοντάδες επιβάτες να προσπαθούν να διαφύγουν μέσα σε σύννεφα σκόνης.
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Η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τον διπλό, ισοπεδωτικό σεισμό μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε την Τετάρτη (24/6). Οι δύο δονήσεις εκδηλώθηκαν με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, προκαλώντας βιβλική καταστροφή στην πρωτεύουσα Καράκας και στις γύρω περιοχές.

Μέχρι στιγμής, οι επιβεβαιωμένοι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 235, οι τραυματίες αγγίζουν τις 4.500, ενώ οι αρχές εκφράζουν ακραίους φόβους για χιλιάδες εγκλωβισμένους στα συντρίμμια δεκάδων κτιρίων που κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι.

Όταν «τραντάχθηκε» ο αεροδιάδρομος

Ανάμεσα στα εκατοντάδες σοκαριστικά ντοκουμέντα που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, ένα συγκεκριμένο βίντεο αποτυπώνει το μέγεθος του εγκέλαδου. Η λήψη έχει γίνει από τον διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου «Σιμόν Μπολίβαρ» στη Μαϊκετία, που εξυπηρετεί το Καράκας.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ένα μεγάλο επιβατικό αεροσκάφος, σταθμευμένο ή σε φάση τροχοδρόμησης, να τραντάζεται βίαια, σαν να είναι ένα μικρό παιχνίδι μέσα στο νερό. Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό των τερματικών σταθμών, οροφές κατέρρεαν πάνω στους επιβάτες, τα φώτα έσβηναν λόγω γενικευμένου μπλακάουτ και εκατοντάδες ταξιδιώτες έτρεχαν ουρλιάζοντας προς τις εξόδους κινδύνου μέσα σε σύννεφα σκόνης.

Η κατάσταση στο αεροδρόμιο παραμένει κρίσιμη, με την αεροπορική σύνδεση της χώρας να έχει παραλύσει. Ο κύριος αεροδιάδρομος έχει τεθεί πλήρως εκτός λειτουργίας, καθώς εμφάνισε εκτεταμένες ρηγματώσεις και καθιζήσεις.

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Το έδαφος στην παράκτια ζώνη έχει μετατοπιστεί, καθιστώντας αδύνατη και επικίνδυνη την προσέγγιση βαρέων εμπορικών αεροσκαφών. Οι αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν μαζικά τα δρομολόγιά τους, ενώ το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής (ACC) έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω σοβαρών ζημιών στα συστήματα πλοήγησης.

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