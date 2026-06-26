Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική στιγμή που γυναίκα ανασύρεται ζωντανή από τα ερείπια- 50.000 αγνοούμενοι

Μέσα στο χάος και τον εφιάλτη, οι ιστορίες διάσωσης που βλέπουν το φως δίνουν ελπίδα στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα 

Νατάσα Παυλοπούλου

Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική στιγμή που γυναίκα ανασύρεται ζωντανή από τα ερείπια- 50.000 αγνοούμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Γκρασιέλα Μόρα διασώθηκε ζωντανή από τα ερείπια κτηρίου που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα μετά από σεισμό.
  • Κατά τη διάρκεια του σεισμού, κρατήθηκε σφιχτά από το πλαίσιο της πόρτας, με αποτέλεσμα να σπάσει το δάχτυλό της.
  • Η διάσωσή της πραγματοποιήθηκε από μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και εθελοντές.
  • Η στιγμή της διάσωσης καταγράφηκε σε βίντεο, όπου μιλάει αμέσως μετά ενώ ήταν ακόμα στο φορείο.
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Η Γκρασιέλα Μόρα είχε τις αισθήσεις της καθώς ανασύρθηκε από τα ερείπια ενός κτηρίου που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα από μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και εθελοντές. «Όταν ξεκίνησε ο σεισμός, κρατήθηκα όσο πιο σφιχτά μπορούσα από το πλαίσιο της πόρτας», είπε. «Τόσο σφιχτά που έσπασα το δάχτυλό μου».

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Μιλώντας στην κάμερα λίγο μετά τη διάσωσή της, και ενώ ήταν ακόμα επάνω στο φορείο, λέει ότι κρατήθηκε από το πλαίσιο της πόρτας «μέχρι που κατέρρευσαν όλοι οι όροφοι». «Και μετά είδα το χέρι της έτσι και το άρπαξα», λέει. Η «Chellita» όπως είναι γνωστή στους οικείους της διέμενε στον 8ο όροφο του κτιρίου Perla Mar στην πόλη Λα Γκάιρα.

Το βίντεο από τη διάσωσή της αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός στη Βενεζουέλα, αλλά και τις αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα.

Τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 4.300 έχουν τραυματιστεί, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Βενεζουέλας, Κάρλος Αλβαράδο, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
«Δυστυχώς, έχουμε δεχθεί περίπου 235 ανθρώπους που έφθασαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις ή κατέληξαν κατά την άφιξή τους στις υγειονομικές μας δομές», δήλωσε ο Αλβαράδο.

Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι.

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