Βενεζουέλα: Η συγκλονιστική στιγμή που γυναίκα ανασύρεται ζωντανή από τα ερείπια- 50.000 αγνοούμενοι

Snapshot Η Γκρασιέλα Μόρα διασώθηκε ζωντανή από τα ερείπια κτηρίου που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα μετά από σεισμό.

Κατά τη διάρκεια του σεισμού, κρατήθηκε σφιχτά από το πλαίσιο της πόρτας, με αποτέλεσμα να σπάσει το δάχτυλό της.

Η διάσωσή της πραγματοποιήθηκε από μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και εθελοντές.

Η στιγμή της διάσωσης καταγράφηκε σε βίντεο, όπου μιλάει αμέσως μετά ενώ ήταν ακόμα στο φορείο. Snapshot powered by AI

Η Γκρασιέλα Μόρα είχε τις αισθήσεις της καθώς ανασύρθηκε από τα ερείπια ενός κτηρίου που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα από μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και εθελοντές. «Όταν ξεκίνησε ο σεισμός, κρατήθηκα όσο πιο σφιχτά μπορούσα από το πλαίσιο της πόρτας», είπε. «Τόσο σφιχτά που έσπασα το δάχτυλό μου».

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Μιλώντας στην κάμερα λίγο μετά τη διάσωσή της, και ενώ ήταν ακόμα επάνω στο φορείο, λέει ότι κρατήθηκε από το πλαίσιο της πόρτας «μέχρι που κατέρρευσαν όλοι οι όροφοι». «Και μετά είδα το χέρι της έτσι και το άρπαξα», λέει. Η «Chellita» όπως είναι γνωστή στους οικείους της διέμενε στον 8ο όροφο του κτιρίου Perla Mar στην πόλη Λα Γκάιρα.

#SUCESOS | Equipos de rescate lograron sacar con vida a la señora Graciela Mora, conocida cariñosamente como “Chelita”, quien residía en el piso 8 del edificio Perla Mar, en La Guaira. La sobreviviente fue localizada y evacuada entre los escombros durante las labores de búsqueda.… pic.twitter.com/NZlZAjFdSB — freddyzur (@freddyzur) June 25, 2026

Το βίντεο από τη διάσωσή της αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός στη Βενεζουέλα, αλλά και τις αγωνιώδεις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να εντοπίσουν επιζώντες κάτω από τα χαλάσματα.

Τουλάχιστον 235 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 4.300 έχουν τραυματιστεί, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Βενεζουέλας, Κάρλος Αλβαράδο, στα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Δυστυχώς, έχουμε δεχθεί περίπου 235 ανθρώπους που έφθασαν χωρίς ζωτικές ενδείξεις ή κατέληξαν κατά την άφιξή τους στις υγειονομικές μας δομές», δήλωσε ο Αλβαράδο.

Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί αγνοούμενοι.

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