Στους 589 οι νεκροί από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα

Κάτοικοι και μέλη των ομάδων διάσωσης ψάχνουν στα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε λόγω των σεισμών που έπληξαν την προηγούμενη μέρα το Καράκας της Βενεζουέλας, την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Snapshot Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς στη Βενεζουέλα ανέρχεται στους 589.

Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι, αυξάνοντας την ανησυχία για περαιτέρω θύματα.

Τουλάχιστον 2.980 άτομα έχουν τραυματιστεί από τους σεισμούς.

Οι διασώστες συνεχίζουν εντατικές προσπάθειες για τον εντοπισμό και απεγκλωβισμό επιζώντων από τα συντρίμμια.

Το κύριο αεροδρόμιο της χώρας στη Λα Γκουάιρα έκλεισε λόγω ζημιών, δυσχεραίνοντας την άφιξη διεθνών ομάδων διάσωσης. Snapshot powered by AI

Στους 589 ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν την Βενεζουέλα το απόγευμα της Τετάρτης (τοπική ώρα), σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της προσωρινή προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ.

Τουλάχιστον 2.980 άτομα έχουν τραυματιστεί, πρόσθεσε η Ροντρίγκεζ. Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία, καθώς περισσότεροι από 50.000 έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

Η ενημέρωση της Ροντρίγκεζ έρχεται την ώρα που διασώστες δίνουν «μάχη» με τον χρόνο για να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν όσο περισσότερα άτομα μπορούν.

Προσοχή: Σκληρές Εικόνες

Τραυματίες συνεχίζουν να ανασύρονται από τα συντρίμμια καλυμμένοι με σκόνη και αίμα, μεταξύ των οποίων παιδιά και ζώα. Η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας μετέδωσε σκληρά πλάνα από τις επιχειρήσεις διάσωσης, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί κάτω από έναν τσιμεντένιο τοίχο με μόνο το γυμνό της πόδι να προεξέχει, πριν οι διασώστες την βγάλουν ζωντανή.

Η παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, βρέθηκε στο επίκεντρο των σεισμών. Εκεί βρίσκεται το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, το οποίο έκλεισε λόγω ζημιών, κάνοντας το έργο των διασωστών που φτάνουν στη Βενεζουέλα από άλλες χώρες πιο δύσκολο.

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