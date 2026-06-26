Σεισμός στη Bενεζουέλα: Συγκινεί το viral βίντεο με το ζευγάρι ηλικιωμένων- «Αγάπη μου μη φύγεις...»

Το γύρο του κόσμου κάνει το βίντεο με έναν ηλικιωμένο άνδρα στη Βενεζουέλα που αγκαλιάζει σφιχτά τη γυναίκα του και την προστατεύει με το σώμα του κατά τη διάρκεια των καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη χώρα. Στους 50.000 οι αγνοούμενοι, πάνω από 230 οι νεκροί, ενώ οι διασώστες δίνουν μάχη  για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια

Νατάσα Παυλοπούλου

Σεισμός στη Bενεζουέλα: Συγκινεί το viral βίντεο με το ζευγάρι ηλικιωμένων- «Αγάπη μου μη φύγεις...»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο σεισμοί μεγέθους 7,5 και 7,2 Ρίχτερ έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας πάνω από 236 νεκρούς και 50.000 αγνοούμενους.
  • Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι συγκίνησε τον κόσμο, καθώς ο άνδρας προστάτευσε με το σώμα του τη γυναίκα του κατά τη διάρκεια του σεισμού, εκφράζοντας ψυχραιμία και αφοσίωση.
  • Το βίντεο της αγκαλιάς του ζευγαριού έγινε viral ως σύμβολο αγάπης και αφοσίωσης μέσα στο χάος του σεισμού.
  • Οι διασώστες και οι εθελοντές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό επιζώντων από τα συντρίμμια.
  • Ιστορίες επιβίωσης, όπως αυτή της Γκρασιέλα Μόρα που διασώθηκε από κατάρρευση κτηρίου, προσφέρουν ελπίδα στη σεισμόπληκτη περιοχή.
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Μία από τις πιο συγκινητικές σκηνές από τον ισχυρό σεισμό στη Βενεζουέλα δείχνει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με περιορισμένη κινητικότητα να αγκαλιάζεται καθώς το σπίτι τους σείεται βίαια από τις δονήσεις. Το viral βίντεο δείχνει έναν ηλικιωμένο άνδρα στη Βενεζουέλα να αγκαλιάζει σφιχτά τη γυναίκα του και να την προστατεύει με το σώμα του κατά τη διάρκεια των καταστροφικών σεισμών που έπληξαν τη χώρα. Η συγκινητική αυτή σκηνή, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας μέσα στο σπίτι τους, κάνει τον γύρο του κόσμου ως ένα απόλυτο σύμβολο αγάπης και αφοσίωσης.

Δύο ισχυρότατοι σεισμοί μεγέθους 7,5 και 7,2 Ρίχτερ συγκλόνισαν τις βόρειες ακτές της Βενεζουέλας και το Καράκας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το απόγευμα της Τετάρτης (24/6) με αποτέλεσμα πάνω από 236 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 50.000 να έχουν κηρυχθεί αγνοούμενοι, καθώς τα σωστικά συνεργεία και οι εθελοντές δίνουν μάχη για τον απεγκλωβισμό επιζώντων.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι βρισκόταν μέσα στο σπίτι του. Η γυναίκα ήταν καθηλωμένη σε μια καρέκλα, ανήμπορη να αντιδράσει και κυριευμένη από πανικό. Αντί να προσπαθήσει να σωθεί και να τρέξει έξω, ο ηλικιωμένος σύζυγος έσπευσε αμέσως κοντά της, την αγκάλιασε και έσκυψε από πάνω της, χρησιμοποιώντας το δικό του σώμα σαν ασπίδα, ενώ γύρω τους οι τοίχοι έτρεμαν και τα έπιπλα μετακινούνταν. Καθώς η γυναίκα έκλαιγε από τον φόβο της, ο σύζυγός της κρατιόταν πάνω της και της επαναλάμβανε συνεχώς να μείνει ήρεμη και ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα, δείχνοντας απόλυτη ψυχραιμία.

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που αρχίζει η δόνηση. Μέσα στον θόρυβο, τα αντικείμενα που πέφτουν και τον φόβο, η γυναίκα λέει στον άντρα της: «Αγάπη μου μη φύγεις». Εκείνος, μέσα στο χάος, απαντά: «Δεν πάω πουθενά», πιάνει το χέρι της και τη φιλάει στο μέτωπο.

Μέσα στο χάος και τον εφιάλτη, οι ιστορίες διάσωσης και ελπίδας που βλέπουν το φως δίνουν ελπίδα στη σεισμόπληκτη Βενεζουέλα. Η Γκρασιέλα Μόρα διασώθηκε από τα ερείπια κτηρίου που κατέρρευσε στην πόλη Λα Γκουάιρα μετά από σεισμό.
Η στιγμή της διάσωσης καταγράφηκε σε βίντεο, όπου μιλάει αμέσως μετά ενώ ήταν ακόμα στο φορείο.

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Η Γκρασιέλα Μόρα είχε τις αισθήσεις της καθώς ανασύρθηκε από τα ερείπια ενός κτηρίου που κατέρρευσε στη Λα Γκουάιρα από μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και εθελοντές. «Όταν ξεκίνησε ο σεισμός, κρατήθηκα όσο πιο σφιχτά μπορούσα από το πλαίσιο της πόρτας», είπε. «Τόσο σφιχτά που έσπασα το δάχτυλό μου»

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