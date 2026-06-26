Βίντεο που προκαλεί οργή: Μητέρα χαστουκίζει το παιδί της δυνατά και πέφτει στο οδόστρωμα

Snapshot Σε βίντεο που αποκάλυψε το Mega, μητέρα χαστουκίζει δυνατά το παιδί της και το ρίχνει στο οδόστρωμα στους Αμπελόκηπες, επί της οδού Σεβαστουπόλεως.

Το παιδί, ηλικίας περίπου 2

3 ετών, βρέθηκε στη μέση του δρόμου μαζί με τη μητέρα του, εμποδίζοντας την κυκλοφορία.

Ένα αυτοκίνητο κόρναρε για να τους ζητήσει να μετακινηθούν, οδηγώντας τη μητέρα να χτυπήσει το παιδί για να το μεταφέρει στο πεζοδρόμιο.

Μία γυναίκα που ήταν παρούσα στο περιστατικό ειδοποίησε την Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό της μητέρας. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο κακοποίησης που προκαλεί ανατριχίλα αποκάλυψε το Mega, στο οποίο πρωταγωνιστεί μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή των Αμπελόκηπων, επί της οδού Σεβαστουπόλεως.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, μητέρα και παιδί κινούνταν στη μέση του οδοστρώματος. Κάποια στιγμή, αυτοκίνητο που εμφανίστηκε πίσω τους τους κόρναρε να κάνουν στην άκρη καθώς εμπόδιζαν την κυκλοφορία. Τότε η μητέρα, προκειμένου να μεταφερθούν από το οδόστρωμα στο πεζοδρόμιο χαστουκίζει το παιδί της με δύναμη. Το παιδί -που είναι περίπου 2-3 ετών- πέφτει στο οδόστρωμα. Τότε η μητέρα παίρνει το παιδί στα χέρια σαν σακί και συνεχίζει σα να μην συμβαίνει τίποτα.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Μία γυναίκα που ήταν παρών στο περιστατικό θορυβήθηκε από το συμβάν και ειδοποίησε την Αστυνομία για το συμβάν.

Οι Αρχές έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να εντοπίσουν τη γυναίκα.

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