Κύμα αντιδράσεων για το ιστορικό καφενείο «Μουριά» στα Εξάρχεια - Ξεπέρασαν τις 7.500 οι υπογραφές

Η Μουριά των Εξαρχείων απειλείται με λουκέτο

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κύμα αντιδράσεων για το ιστορικό καφενείο «Μουριά» στα Εξάρχεια - Ξεπέρασαν τις 7.500 οι υπογραφές

Το καφενείο "Η ΜΟΥΡΙΑ" που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Χ.Τρικούπη και Καλλιδρομίου

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Το ιστορικό καφενείο «Μουριά» στα Εξάρχεια κινδυνεύει να κλείσει λόγω σχεδίων αλλαγής χρήσης του χώρου σε φαρμακείο.
  • Το καφενείο λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1915 και θεωρείται σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της γειτονιάς.
  • Πάνω από 7.500 πολίτες έχουν υπογράψει ψήφισμα για τη διατήρηση και προστασία της «Μουριάς».
  • Ζητείται από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων να εξετάσει τον χαρακτηρισμό του καφενείου ως διατηρητέου.
  • Οι υποστηρικτές τονίζουν ότι η απώλεια του χώρου θα αλλοίωνε τον ιστορικό και κοινωνικό χαρακτήρα των Εξαρχείων.
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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προοπτική να κλείσει το ιστορικό καφενείο «Μουριά» στα Εξάρχεια, καθώς ο ιδιοκτήτης του ακινήτου φέρεται να σχεδιάζει την αλλαγή χρήσης του χώρου και τη μετατροπή του σε φαρμακείο.

Το παραδοσιακό καφενείο, που λειτουργεί αδιάλειπτα από το 1915 στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Χαριλάου Τρικούπη, αποτελεί για πολλούς κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής ένα από τα ελάχιστα αυθεντικά στέκια που διατηρούν τον ιστορικό και κοινωνικό χαρακτήρα της γειτονιάς.

Μουρια Καφενείο

Το καφενείο "Η ΜΟΥΡΙΑ" που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Χ.Τρικούπη και Καλλιδρομίου

Eurokinissi

Η είδηση της πιθανής διακοπής της λειτουργίας του προκάλεσε άμεση κινητοποίηση πολιτών, θαμώνων και κατοίκων των Εξαρχείων. Ήδη περισσότεροι από 7.500 άνθρωποι έχουν υπογράψει σχετικό ψήφισμα, ζητώντας να διασωθεί η «Μουριά» και να προστατευθεί ως στοιχείο της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς της Αθήνας.

μουρια καφενειο

Το καφενείο "Η ΜΟΥΡΙΑ" που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Χ.Τρικούπη και Καλλιδρομίου

Eurokinissi

Στο κείμενο των υπογραφών επισημαίνεται ότι το αίτημα προς την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να εξεταστεί ο χαρακτηρισμός του χώρου ως διατηρητέου, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας του. Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας υπογραμμίζουν ότι η «Μουριά» δεν αποτελεί απλώς ένα καφενείο, αλλά έναν ιστορικό χώρο συνάντησης, κοινωνικής συναναστροφής και καθημερινής ζωής, ο οποίος έχει ταυτιστεί με την ιστορία των Εξαρχείων για περισσότερο από έναν αιώνα.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ Η ΜΟΥΡΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΟ-ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Το εμβληματικό παραδοσιακό καφενείο "Η ΜΟΥΡΙΑ" που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Χ.Τρικούπη και Καλλιδρομίου, μετά από 111 χρόνια συνεχούς λειτουργίας (η πρώτη άδεια χρήσης του εκδόθηκε το 1915) απειλείται με κλείσιμο.

Eurokinissi

Όπως αναφέρουν, στην περιοχή υπάρχουν ήδη αρκετά φαρμακεία, ωστόσο η απώλεια ενός χώρου με τόσο έντονο κοινωνικό και ιστορικό αποτύπωμα θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα της γειτονιάς. Για τον λόγο αυτό ζητούν από την Πολιτεία να εξετάσει κάθε διαθέσιμη δυνατότητα προστασίας του καφενείου.

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