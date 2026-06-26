Λάρισα: Μόλις δύο μήνες στη φυλακή θα περάσει ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του

Ο άνδρας μετέδιδε ζωντανά τις πράξεις του μέσω βίντεο σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης

Ελένη Ευστρατίου

Λάρισα: Μόλις δύο μήνες στη φυλακή θα περάσει ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του

Δικαστήρια Λάρισας

EUROKINISSI/ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Ο 50χρονος που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του στη Λάρισα καταδικάστηκε σε 22 μήνες φυλάκιση, αλλά θα εκτίσει μόνο δύο μήνες στη φυλακή.
  • Ο άνδρας μετέδιδε ζωντανά τις πράξεις του μέσω βίντεο σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και χρησιμοποίησε τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης ως απειλή.
  • Η γυναίκα κατέθεσε ότι φοβόταν για τη ζωή της και ότι ο άνδρας την κρατούσε περιορισμένη στο διαμέρισμα, παραβιάζοντας ασφαλιστικά μέτρα που του απαγόρευαν την επαφή μαζί της και τα παιδιά.
  • Ο δράστης ήθελε να αναιρεθεί η απόφαση που του απαγόρευε την επικοινωνία με τα παιδιά του και παραδέχθηκε ότι δεν είχε πρόθεση να βλάψει τη γυναίκα.
  • Ο άνδρας συνελήφθη μετά από επέμβαση της αστυνομίας και καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία, οπλοφορία και παραβίαση δικαστικής απόφασης.
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Σε 22 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο 50χρονος άνδρας που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του με τσεκούρι και μπιτόνι βενζίνης στη Λάρισα.

Η υπόθεση προκάλεσε σοκ καθώς ο άνδρας μετέδιδε ζωντανά τις δραματικές αυτές ώρες, μέσω βίντεο σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο Λάρισας τον έκρινε επικίνδυνο και ένοχο για ενδοοικογενειακή βία, ωστόσο θα περάσει μόλις δύο μήνες στη φυλακή, μετά από πρόταση του εισαγγελέα για έκτιση μέρους της ποινής.

Φοβάται για τη ζωή της

Η γυναίκα υποστήριξε στο δικαστήριο, σύμφωνα με το onlarissa, ότι φοβάται για τη ζωή της και απαντούσε με δυσκολία στις ερωτήσεις. Όπως κατέθεσε, ο άνδρας δεν την άφηνε να βγει από το διαμέρισμα, ενώ την έπιασε κεφαλοκλείδωμα κρατώντας το τσεκούρι. Μάλιστα, ανέφερε πως κάποια στιγμή έσπασε μία πόρτα με το τσεκούρι.

Το ζευγάρι είχε χωρίσει και είχαν επιβληθεί ασφαλιστικά μέτρα στον 50χρονο που του απαγόρευαν να προσεγγίσει την γυναίκα και τα παιδιά του. Ωστόσο, η μητέρα κατέθεσε στο δικαστήριο ότι του επέτρεπε να έχει επαφή μαζί τους είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά.

Το ιστορικό

Σύμφωνα με το larisanet, η γυναίκα βρισκόταν στην εκκλησία όταν της τηλεφώνησε ο γιος της και της είπε πως ο πατέρας τους βρισκόταν στο σπίτι. Όταν η γυναίκα έφτασε στο σπίτι ο κατηγορούμενος της είπε: «Εγώ δικάζω, εγώ είμαι ο δικαστής σήμερα» και είχε τοποθετήσει στο τραπέζι το τσεκούρι και το μπιτόνι της βενζίνης.

Ο ίδιος στην απολογία του ανέφερε πως είναι τα εργαλεία της δουλειάς του αναγνωρίζοντας ωστόσο την επικινδυνότητα τους. Στη συνέχεια, ο άνδρας κάλεσε την αστυνομία και τους ενημέρωσε πως παραβίασε τα ασφαλιστικά μέτρα και ζήτησε να μίλησε με την εισαγγελέα που είχε χειριστεί την αστική υπόθεση.

Παράλληλα, συγγενικό πρόσωπο έκανε καταγγελία στην αστυνομία και έσπευσαν δυνάμεις στο σπίτι, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ καθώς και διαπραγματευτής της αστυνομίας. Τελικά, μετά από ώρα, ο διαπραγματευτής τον έπεισε να παραδοθεί, όπως και έγινε χωρίς να φέρει αντίσταση, με τον 50χρονο να συλλαμβάνεται για αδικήματα όπως αυτό της ενδοοικογενειακής βίας της νομοθεσίας περί όπλων αλλά και της παραβίασης δικαστικής απόφασης.

Ήθελε να αναιρεθεί η απόφαση για τα παιδιά του

Στο βίντεο που έκανε ο δράστης και μετέδιδε ζωντανά, εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με εύφλεκτο υγρό, ενώ επαναλαμβάνει ότι είναι αποφασισμένος να βάλει φωτιά στο σπίτι. Παράλληλα, δίνει συνεχώς εντολές στη γυναίκα να μετακινείται μέσα στην κατοικία και στη βεράντα.

Το βασικό του αίτημα ήταν να αλλάξει η απόφαση αποκλεισμού της επικοινωνίας με τα παιδιά του, ενώ ο δράστης δήλωσε στο δικαστήριο πως δεν είχε πρόθεση να κάνει κακό στη γυναίκα.

Το δικαστήριο τελικά τον καταδίκασε για τις πράξεις της παράνομης βίας, της οπλοφορίας και παραβίασης της δικαστικής απόφασης σε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών.

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