Βενεζουέλα: Η στιγμή που ο σεισμός ταρακουνάει αεροπλάνο στο έδαφος - Δείτε βίντεο

Snapshot Το Διεθνές Αεροδρόμιο Maiquetía Simón Bolívar στο Καράκας παραμένει κλειστό επ’ αόριστον λόγω σοβαρών ζημιών από ισχυρούς σεισμούς.

Οι σεισμοί προκάλεσαν σημαντικές διαταραχές στις αεροπορικές πτήσεις και στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Βίντεο καταγράφουν τις δονήσεις μέσα σε αεροπλάνο στο έδαφος κατά τη διάρκεια των σεισμών.

Σε άλλο βίντεο, επιβάτες εμφανίζονται να πέφτουν στο πάτωμα μέσα στον τερματικό σταθμό, ενώ αναδύεται σύννεφο σκόνης. Snapshot powered by AI

Κλειστό επ΄αόριστον είναι το Διεθνές Αεροδρόμιο Maiquetía Simón Bolívar που εξυπηρετεί το Καράκας μετά τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη βόρεια Βενεζουέλα.

Οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις ισχυρές δονήσεις και ως εκ τούτου έχουν προκληθεί σημαντικές διαταραχές στις αεροπορικές πτήσεις.

Bίντεο δείχνουν τις δονήσεις μέσα σε ένα αεροπλάνο που βρισκόταν στο έδαφος στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βενεζουέλας, κατά τη διάρκεια ενός από τους ισχυρούς σεισμούς της Τετάρτης.

Παράλληλα σε άλλο βίντεο που τραβήχτηκε από το εσωτερικό του κτιρίου του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου τη στιγμή των σεισμών δείχνει επιβάτες να πέφτουν στο πάτωμα καθώς αναδύεται ένα σύννεφο σκόνης.

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