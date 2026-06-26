Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό Ελληνίδας θαυμάστριας

Ο Χάρι Στάιλς σταμάτησε τη συναυλία του όταν διάβασε το πανό μιας Ελληνίδας θαυμάστριας από το κοινό, το οποίο έγραφε πώς πούλησε φωτογραφίες των ποδιών της για να μπορέσει να παρευρεθεί στο live.

Όλα έγιναν στο στάδιο Wembley, κατά την διάρκεια της έκτης συναυλίας του 32χρονου τραγουδιστή στο Λονδίνο, η οποία έγινε στο πλαίσιο της περιοδείας του «Together, Together». Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν την στιγμή που ο τραγουδιστής σταματάει τη συναυλία αφού διάβασε το πανό της θαυμάστριας, πάνω στο οποίο ήταν ζωγραφισμένη και η ελληνική σημαία.

«Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή», ακούγεται να λέει.

Αμέσως η κάμερα δείχνει την θαυμάστρια που κρατούσε πανό, η οποία είπε ότι την λένε Φένια, ένα όνομα που δυσκολεύτηκε λίγο να προφέρει ο τραγουδιστής. «Πούλησες φωτογραφίες των ποδιών σου για να έρθεις εδώ;», την ρωτάει ο Χάρι Στάιλς έκπληκτος και εκείνη απαντάει καταφατικά.

Δείτε βίντεο: