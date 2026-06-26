Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

Αλλάζει ραγδαία το καιρικό σκηνικό

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα
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  • Ριζική αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία της Ευρώπης αναμένεται με εισβολή ψυχρότερης και υγρής αέριας μάζας από τον Ατλαντικό, που θα μειώσει τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και θα φέρει βροχές και καταιγίδες.
  • Η μεταβολή ξεκινά από τη δυτική Ευρώπη και θα επεκταθεί στην κεντρική και νότια Ευρώπη με οργανωμένες βροχοπτώσεις και αισθητή πτώση θερμοκρασίας, κυρίως γύρω στις 1 και 2 Ιουλίου.
  • Η Ελλάδα θα βιώσει σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα, με ενίσχυση βορείων ανέμων και πιθανές τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, χωρίς όμως γενικευμένη κακοκαιρία.
  • Μετά το πέρασμα της ατμοσφαιρικής διαταραχής, από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου αναμένεται επιστροφή σε φυσιολογικές καλοκαιρινές συνθήκες με αίθριο καιρό και ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο.
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Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη ετοιμάζεται να αλλάξει ριζικά τις επόμενες ημέρες, βάζοντας τέλος στο σκηνικό που επικρατούσε το τελευταίο διάστημα, με τα επίμονα κύματα ζέστης στη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Μια ψυχρότερη και πιο υγρή αέρια μάζα από τον Ατλαντικό αναμένεται να εισβάλει στη δυτική Ευρώπη, ανατρέποντας την κυριαρχία του υποτροπικού αντικυκλώνα.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή του καιρού σε μεγάλο μέρος της ηπείρου, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα περιοριστούν σταδιακά.

Αλλάζει το σκηνικό στην Ευρώπη

Η πρώτη φάση της μεταβολής θα ξεκινήσει από τη δυτική Ευρώπη, όπου το κύμα καύσωνα θα αρχίσει να υποχωρεί. Στη συνέχεια, το ατλαντικό μέτωπο θα κινηθεί προς την κεντρική Ευρώπη, συνοδευόμενο από οργανωμένες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ενίσχυση των ανέμων.

Στις αρχές της νέας εβδομάδας, η ψυχρότερη αέρια μάζα θα συνεχίσει την πορεία της προς τα νότια και τα ανατολικά, επηρεάζοντας μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει αισθητή πτώση σε αρκετές χώρες, ενώ το κύμα ακραίας ζέστης θα εξασθενήσει σημαντικά.

Το αποκορύφωμα της μεταβολής αναμένεται μεταξύ 1 και 2 Ιουλίου, όταν η σύγκρουση του θερμού αέρα με τις ψυχρότερες ατλαντικές αέριες μάζες θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού. Σε αρκετές περιοχές της κεντρικής Ευρώπης αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ακόμη και κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

Η χώρα μας δεν φαίνεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ωστόσο θα επηρεαστεί αισθητά από τη μεταβολή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας.

Μέχρι το τέλος του Σαββατοκύριακου ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλοκαιρινός, με υψηλές θερμοκρασίες και περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα ορεινά.

Από τη Δευτέρα και κυρίως από την Τρίτη, η αλλαγή θα γίνει πιο αισθητή. Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά.

Η πιο δροσερή αέρια μάζα αναμένεται να φτάσει στη χώρα μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας κατά 4 έως 7 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές. Παράλληλα, η ενίσχυση των μελτεμιών θα περιορίσει σημαντικά την αίσθηση της δυσφορίας, ακόμη και στις περιοχές που θα εξακολουθήσουν να καταγράφουν υψηλές μέγιστες θερμοκρασίες.

Δεν αποκλείονται τοπικές απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, χωρίς όμως να διαφαίνεται, με τα σημερινά στοιχεία, κάποια γενικευμένη κακοκαιρία για τη χώρα.

Επιστρέφει το φυσιολογικό καλοκαίρι

Μετά το πέρασμα της ατμοσφαιρικής διαταραχής από την Ευρώπη, τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου θα επικρατήσει και πάλι αντικυκλωνική κυκλοφορία.

Για την Ελλάδα αυτό μεταφράζεται σε γενικά αίθριο καιρό, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, ενισχυμένα μελτέμια στο Αιγαίο και απουσία ακραίων θερμών εισβολών.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

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