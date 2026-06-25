Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη

Η αστάθεια υποχωρεί και τα μελτέμια ενισχύονται, αναφέρει για τον καιρό των επομένων ημερών ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά επισημαίνει:

Ψυχρό μέτωπο, προερχόμενο από τον Ατλαντικό, αναμένεται να προκαλέσει υποχώρηση του καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Αντίθετα, στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης και την Ιταλία η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φθάνοντας ακόμα και τους 40 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι στις προαναφερθείσες περιοχές ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, της άπνοιας και της αυξημένης σχετικής υγρασίας θα ανεβάσει τον δείκτη δυσφορίας σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι Β-ΒΑ άνεμοι, οι οποίοι στα ανατολικά και τα νότια θα φθάσουν τα 7 μποφόρ, και η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, η οποία πάντως δεν θα έχει την έκταση και την ένταση των προηγούμενων ημερών. Η ζέστη θα είναι πιο αισθητή στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα.

Το Σάββατο (27/6), μόνο στα ορεινά της Ηπείρου και της Δ. Μακεδονίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν απογευματινοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 36 βαθμούς.

Την Κυριακή (28/6), προβλέπεται ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα ορεινά της Β-ΒΔ χώρας θα συννεφιάσει τοπικά και πρόσκαιρα. Αναφορικά με τους ανέμους και τη θερμοκρασία, θα συνεχιστούν περίπου οι ίδιες συνθήκες.

Τη Δευτέρα (29/6), προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά 1 με 2 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης