Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη

Μέρα προς μέρα η πρόγνωση του καιρού στη χώρα μας 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αστάθεια υποχωρεί και τα μελτέμια ενισχύονται, αναφέρει για τον καιρό των επομένων ημερών ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά επισημαίνει:

Ψυχρό μέτωπο, προερχόμενο από τον Ατλαντικό, αναμένεται να προκαλέσει υποχώρηση του καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη. Αντίθετα, στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης και την Ιταλία η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, φθάνοντας ακόμα και τους 40 βαθμούς. Επισημαίνεται ότι στις προαναφερθείσες περιοχές ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, της άπνοιας και της αυξημένης σχετικής υγρασίας θα ανεβάσει τον δείκτη δυσφορίας σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ενισχυμένοι Β-ΒΑ άνεμοι, οι οποίοι στα ανατολικά και τα νότια θα φθάσουν τα 7 μποφόρ, και η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, η οποία πάντως δεν θα έχει την έκταση και την ένταση των προηγούμενων ημερών. Η ζέστη θα είναι πιο αισθητή στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα.

Το Σάββατο (27/6), μόνο στα ορεινά της Ηπείρου και της Δ. Μακεδονίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν απογευματινοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 4 με 6 και στα ανατολικά 6 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 36 βαθμούς.

Την Κυριακή (28/6), προβλέπεται ηλιοφάνεια και μόνο το απόγευμα στα ορεινά της Β-ΒΔ χώρας θα συννεφιάσει τοπικά και πρόσκαιρα. Αναφορικά με τους ανέμους και τη θερμοκρασία, θα συνεχιστούν περίπου οι ίδιες συνθήκες.

Τη Δευτέρα (29/6), προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά 1 με 2 βαθμούς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:12ΕΛΛΑΔΑ

Σε κλίμα συγκίνησης οικογένεια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Τάκη Γκώνια στην Λιβαδειά

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχυμένο το μελτέμι στο Νότιο Αιγαίο  – Στα 101 km/h η ριπή του ανέμου στην Τήνο  

19:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουλέκος στην ΠΓ: Τα στελέχη που ψήφισαν την απόφαση δεν την υπερασπίζονται δημόσια

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Οι 13 χώρες που προκρίθηκαν στους «32» και τα σενάρια για τις υπόλοιπες ομάδες

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Θερμικός Αρμαγεδδών σαρώνει την Ευρώπη: Νεκροί από τη ζέστη - 50°C στο έδαφος και πυρηνικά εκτός λειτουργίας

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή επίθεση Καρυστιανού στην κυβέρνηση για το θέμα Αβραμόπουλου: «Οι πολίτες επιθυμούν λογοδοσία»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Χτυπήθηκε φορτηγό πλοίο στο Ομάν - Ασφαλές το πλήρωμα

18:42LIFESTYLE

Η Πενέλοπε Κρουζ θύμισε «νεράιδα» φορώντας δημιουργία Chanel, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

18:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος AKTOR: Αντλεί 1 δισ. ευρώ με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και έκδοση ομολόγου

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη, τι περιμένουμε στην Ελλάδα

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Συγκινεί άνδρας που κρατάει τα χέρια της γυναίκας του με κινητικά προβλήματα

18:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έντονες αντιδράσεις για την εισήγηση Φάμελλου - Διαφοροποιείται και ο Θεοχαρόπουλος

18:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη από τη Φλώρινα για ηλεκτρονική επιτήρηση σε όλη τη βόρεια συνοριογραμμή

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλος: «Επικηρύχθηκε» με 5,33 ευρώ το κιλό σε αυτές τις δύο περιοχές

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Δούκα για τα σχολεία που παρέλαβε από την προηγούμενη δημοτική αρχή: «Κτίρια ηλικίας 100 ετών με σοβαρές φθορές και σπασμένα τζάμια»

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Λάρισα: Έκανε ζωντανή μετάδοση ο 50χρονος που είχε όμηρο τη γυναίκα του

17:59ΦΑΡΜΑΚΟ

Επίσκεψη Χατζηδάκη και Κυρανάκη στις επενδύσεις της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην Τρίπολη

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου: Συγκινεί η ανάρτηση της μητέρας της - «Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά»

17:48MEETING POINT

Παυλόπουλος: Με την Τουρκία δεν μπορεί να υπάρχουν ήρεμα νερά, αλλά δεν πρέπει να την φοβόμαστε

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Ηράκλειο: Ελικόπτερο έκανε ρίψεις ανάμεσα σε σπίτια – 100 πυροσβέστες στη μάχη, καταστροφές σε οικίες και επιχειρήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Λάρισα: Έκανε ζωντανή μετάδοση ο 50χρονος που είχε όμηρο τη γυναίκα του

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλος: «Επικηρύχθηκε» με 5,33 ευρώ το κιλό σε αυτές τις δύο περιοχές

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Ήταν μόλις 15 ετών

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη, τι περιμένουμε στην Ελλάδα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός 30χρονος μποξέρ σε πτήση από τη Λάρνακα στο Μάντσεστερ - Είχε εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά

09:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε αποθήκη στο Ηράκλειο: Ελικόπτερο έκανε ρίψεις ανάμεσα σε σπίτια – 100 πυροσβέστες στη μάχη, καταστροφές σε οικίες και επιχειρήσεις

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στη Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από ψαράδες στα ανοιχτά του Καράκας την ώρα των 7,5R

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Μάρω Κοντού: «Πάντα θα κουβαλώ μαχαίρι πάνω μου», είπε ο 93χρονος που εισέβαλε στο νοσοκομείο

15:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Μηχανογραφικό 2026: Οι κρίσιμες ημερομηνίες και τα επόμενα βήματα για τους υποψήφιους

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου: Συγκινεί η ανάρτηση της μητέρας της - «Ένα χαμόγελό σου, η μεγαλύτερή μου χαρά»

16:03ΚΟΣΜΟΣ

La Guaira: Η κατεστραμμένη πόλη στο επίκεντρο του διπλού σεισμού στη Βενεζουέλα - Βίντεο της καταστροφής

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμοί Βενεζουέλα: Συγκλονιστικό βίντεο από διάσωση τριών παιδιών από συντρίμμια κτηρίου

16:47LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέες φωτογραφίες από την καθημερινότητά της σε μοναστήρι στην Τανζανία

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερη άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου μέσα σε λίγες μέρες - Ανησυχία για την επαναπροσέγγιση Άγκυρας - Καΐρου

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου - Κολύμπησαν για να σωθούν οι χειριστές

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικό βίντεο από τον σεισμό στη Βενεζουέλα: Σπίτι καταρρέει μετά τα 7,5R

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Λαγοκέφαλος: Πώς μπορεί από πρόβλημα να μετατραπεί σε... δώρο - Το επιχειρηματικό σχέδιο για εκμεταλλευσή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ