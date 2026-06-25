Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

Snapshot Σήμερα αναμένονται έντονες καταιγίδες με ισχυρές βροχοπτώσεις και πιθανή χαλαζόπτωση σε Πελοπόννησο, δυτική και κεντρική Στερεά, Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία.

Η ενίσχυση των βοριάδων από αύριο θα φέρει δροσιά στην ανατολική Ελλάδα αλλά αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Οι βοριάδες θα πνέουν με ένταση 6 έως 8 μποφόρ και θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει έως 35 βαθμούς στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας και μεταξύ 30

33 βαθμών στις υπόλοιπες περιοχές.

Η Ελλάδα παραμένει προστατευμένη από το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Η Ελλάδα παραμένει προστατευμένη από το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, ωστόσο σήμερα αναμένονται έντονες καιρικές μεταβολές με τοπικές καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η ενίσχυση των βοριάδων θα φέρει δροσιά στην ανατολική Ελλάδα, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια σε μεγάλο μέρος της χώρας, όμως από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα προβλέπεται απότομη αλλαγή του καιρού σε περιοχές της Πελοποννήσου, της δυτικής και κεντρικής Στερεάς Ελλάδας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται τοπικές καταιγίδες, ισχυρές βροχές, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ενδεχομένως χαλαζοπτώσεις.

Από αύριο η αστάθεια θα περιοριστεί σταδιακά, όμως οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 6 έως 8 μποφόρ. Η ενίσχυση των βοριάδων θα δημιουργήσει δροσιά στην ανατολική Ελλάδα, ωστόσο θα αυξήσει παράλληλα τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, με τις ισχυρές βόρειες ριπές να κυριαρχούν τουλάχιστον μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η μεγαλύτερη ζέστη καταγράφεται σήμερα στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, όπου οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 30 και 33 βαθμών. Συνολικά, ο καιρός στην Ελλάδα παραμένει σχετικά ήπιος σε σχέση με τις ακραίες θερμοκρασίες που καταγράφονται στη δυτική και κεντρική Ευρώπη, όπου το κύμα καύσωνα είναι έντονο.

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