Αρναούτογλου: Ενισχύονται οι βοριάδες – Ακολουθούν τα «υπολείμματα» του ευρωπαϊκού καύσωνα

Snapshot Ο καύσωνας στη δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται ιστορικός και αναμένεται να ενταθεί έως το Σάββατο.

Την Πέμπτη θα σημειωθούν βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθούν σημαντικά οι βοριάδες, με ριπές 8

9 μποφόρ σε Αττική, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι βοριάδες θα μειωθούν και η θερμοκρασία θα ανέβει έως τους 35 βαθμούς σε πεδινές περιοχές.

Τα «υπολείμματα» του εξασθενημένου καύσωνα της δυτικής Ευρώπης αναμένεται να επηρεάσουν κάποιες περιοχές της Ελλάδας στα τέλη Ιουνίου και αρχές Ιουλίου. Snapshot powered by AI

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε ο καύσωνας στη δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται «ιστορικός», ενώ σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία αναμένεται να ενταθεί έως το Σάββατο.

Την Πέμπτη θα σημειωθούν βροχές στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει «σχετικά φυσιολογική» καθώς θα πλησιάσει στα ηπειρωτικά, τους 33 βαθμούς κελσίου.

Την Παρασκευή η αστάθεια στα ορεινά θα είναι αισθητά περιορισμένη. Οι άνεμοι, ωστόσο, θα ενισχυθούν, με ριπές που θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 33 και 34 βαθμών.

Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα έχει σχεδόν υποχωρήσει. Το Σάββατο και την Κυριακή η ενίσχυση των βοριάδων θα είναι «σημαντική», κυρίως στην Αττική, στην ανατολική Πελοπόννησο και στα βόρεια και δυτικά τμήματα των Κυκλάδων, όπου οι ριπές θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς λόγω των ισχυρών βοριάδων, ενώ την Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος ενώ θα μειωθεί λίγο η ένταση των βοριάδων, με αποτέλεσμα να ανέβει η θερμοκρασία και να πλησιάσει στα πεδινά της Θεσσαλίας και της βόρειας Ελλάδας τους 35 βαθμούς. Στην άνοδο της θερμοκρασίας θα συμβάλουν και τα «υπολείμματα» του εξασθενημένου καύσωνα της δυτικής Ευρώπης, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν ορισμένες περιοχές της χώρας στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, δεν φαίνονται να σημειώνονται κάποια φαινόμενα μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS