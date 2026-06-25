Καιρός: Τα μελτέμια συγκρατούν τη θερμοκρασία – Πότε θα μας επηρεάσει ο ευρωπαϊκός καύσωνας

Snapshot Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία και στα ορεινά ηπειρωτικά.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν ενισχυμένοι, φτάνοντας τοπικά έως 7 μποφόρ, συγκρατώντας τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα γύρω στους 31

34 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα περιοριστεί, ενώ οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά με ριπές έως 8

9 μποφόρ, ιδίως σε Αττική, ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες.

Τη Δευτέρα η θερμοκρασία θα αυξηθεί και στα πεδινά της Θεσσαλίας και βόρειας Ελλάδας θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς λόγω της επίδρασης των υπολειμμάτων του ευρωπαϊκού καύσωνα.

Δεν προβλέπονται αξιόλογα φαινόμενα μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, με γενικά αίθριο καιρό και μικρές αυξομειώσεις στη θερμοκρασία και την ένταση των βοριάδων. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στη Θεσσαλία νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Αρναούτογλου: Ενισχύονται οι βοριάδες – Ακολουθούν τα «υπολείμματα» του ευρωπαϊκού καύσωνα

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε ο καύσωνας στη δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται «ιστορικός», ενώ σε αρκετές περιοχές η θερμοκρασία αναμένεται να ενταθεί έως το Σάββατο.

Την Πέμπτη θα σημειωθούν βροχές στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στα μεγαλύτερα υψόμετρα οι καταιγίδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν προς το βράδυ. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει «σχετικά φυσιολογική» καθώς θα πλησιάσει στα ηπειρωτικά, τους 33 βαθμούς κελσίου.

Την Παρασκευή η αστάθεια στα ορεινά θα είναι αισθητά περιορισμένη. Οι άνεμοι, ωστόσο, θα ενισχυθούν, με ριπές που θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί μεταξύ 33 και 34 βαθμών.

Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα έχει σχεδόν υποχωρήσει. Το Σάββατο και την Κυριακή η ενίσχυση των βοριάδων θα είναι «σημαντική», κυρίως στην Αττική, στην ανατολική Πελοπόννησο και στα βόρεια και δυτικά τμήματα των Κυκλάδων, όπου οι ριπές θα φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρώς λόγω των ισχυρών βοριάδων, ενώ την Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος ενώ θα μειωθεί λίγο η ένταση των βοριάδων, με αποτέλεσμα να ανέβει η θερμοκρασία και να πλησιάσει στα πεδινά της Θεσσαλίας και της βόρειας Ελλάδας τους 35 βαθμούς. Στην άνοδο της θερμοκρασίας θα συμβάλουν και τα «υπολείμματα» του εξασθενημένου καύσωνα της δυτικής Ευρώπης, τα οποία αναμένεται να επηρεάσουν ορισμένες περιοχές της χώρας στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, δεν φαίνονται να σημειώνονται κάποια φαινόμενα μέχρι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Πέμπτη 25 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29, στην Κρήτη τοπικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανόν να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι κυρίως στα δυτικά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά όπου κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.