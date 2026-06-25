Καιρός: Το GFS φέρνει καύσωνα στην Ελλάδα - Η ημερομηνία που «δείχνει» το Αμερικανικό μοντέλο

Snapshot Την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου αναμένεται ισχυρή και παρατεταμένη θερμή εισβολή με θερμοκρασίες έως 38

40 βαθμούς Κελσίου στην Ελλάδα.

Από τις 6 Ιουλίου η θερμή μάζα αέρα θα εγκλωβιστεί πάνω από την Ελλάδα και την Τουρκία, προκαλώντας ακόμη πιο ακραίες θερμοκρασίες.

Η κορύφωση του καύσωνα προβλέπεται μεταξύ 9 και 10 Ιουλίου, με θερμοκρασίες στην ελεύθερη ατμόσφαιρα να φτάνουν τους 24

26 βαθμούς Κελσίου στα 1.500 μέτρα.

Στις ευπαθείς περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπως Θεσσαλία και Μακεδονία, οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 42

44 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόβλεψη είναι μακροπρόθεσμη και ενδέχεται να αλλάξει, αλλά η τάση για θερμή εισβολή παραμένει σταθερή. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού ενδέχεται να βρεθεί η χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, καθώς τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία των διεθνών μετεωρολογικών μοντέλων «κλειδώνουν» μια εξαιρετικά ισχυρή και παρατεταμένη θερμή εισβολή, ικανή να προκαλέσει συνθήκες έντονου καύσωνα.

Σύμφωνα με τους χάρτες του παγκόσμιου μοντέλου GFS, μια τεράστια μάζα θερμού αέρα αφρικανικής προέλευσης αναμένεται να αρχίσει να επεκτείνεται προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη από τις 5 Ιουλίου.

Η «θερμική ασπίδα» θα καλύψει αρχικά τη χώρα με θερμοκρασίες που ήδη από την Κυριακή εκείνης της εβδομάδας θα προμηνύουν δύσκολες μέρες, στέλνοντας τον υδράργυρο κοντά στους 38-40 βαθμούς Κελσίου.

Τα δύσκολα, ωστόσο, φαίνεται πως ξεκινούν από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και έπειτα. Η θερμή μάζα όχι μόνο δεν υποχωρεί, αλλά εγκλωβίζεται πάνω από την ελληνική επικράτεια και την Τουρκία, αποκτώντας ακόμη πιο ακραία χαρακτηριστικά.

Η κορύφωση του φαινομένου, βάσει των τωρινών προγνώσεων, αναμένεται το διάστημα μεταξύ 9 και 10 Ιουλίου.

Οι χάρτες «φλέγονται» με βαθύ πορφυρό χρώμα, δείχνοντας ότι στην ελεύθερη ατμόσφαιρα (στα 1.500 μέτρα) οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν τους 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Στην πράξη και σε συνδυασμό με το ανάγλυφο της χώρας, αυτό σημαίνει ότι στις ευπαθείς στη ζέστη ηπειρωτικές περιοχές (όπως η Θεσσαλία, η Φθιώτιδα, η Βοιωτία και η πεδιάδα της Μακεδονίας) ο υδράργυρος θα «φλερτάρει» έντονα με τους 42 έως 44 βαθμούς Κελσίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως πρόκειται για μακροπρόθεσμη πρόβλεψη, με τα δεδομένα να μεταβάλλονται διαρκώς ωστόσο η τάση για θερμή εισβολή στη χώρα μας φαίνεται πως επιμένει.

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