Καιρός: Αντικυκλωνική κυριαρχία στον Ατλαντικό «θωρακίζει» την Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

Snapshot Βαθύς αυλώνας δημιουργεί εκτεταμένο πεδίο χαμηλών πιέσεων από τη Σκανδιναβία έως την κεντρική Ευρώπη, φέρνοντας ψυχρότερες αέριες μάζες και άστατο καιρό.

Στη βόρεια Ευρώπη, οι θερμοκρασίες θα είναι κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα με συχνές βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Στην κεντρική Ευρώπη οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν συγκρατημένες με αυξημένη αστάθεια και πιθανότητα απογευματινών καταιγίδων.

Ισχυρή αντικυκλωνική έξαρση στον ανατολικό Ατλαντικό εμποδίζει την επέκταση των ψυχρών μαζών προς τη δυτική Ευρώπη, δημιουργώντας αντίθεση κλίματος.

Η Ελλάδα δεν επηρεάζεται άμεσα από το ψυχρό κύμα, αλλά θα ενισχυθούν τα μελτέμια και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν κοντά στα κανονικά ή ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, με πιθανές τοπικές καταιγίδες στη βόρεια χώρα. Snapshot powered by AI

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ατμοσφαιρικό μοτίβο διαμορφώνεται στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού μοντέλου ECMWF, με έναν βαθύ αυλώνα να κυριαρχεί στη βόρεια και κεντρική ήπειρο και να αλλάζει σημαντικά τις καιρικές συνθήκες σε πολλές χώρες.

Ο χάρτης των ανωμαλιών γεωδυναμικού ύψους στα 500 hPa αποτυπώνει την εγκατάσταση ενός εκτεταμένου πεδίου χαμηλών πιέσεων από τη Σκανδιναβία έως την κεντρική Ευρώπη. Οι έντονες αρνητικές αποκλίσεις που καταγράφονται πάνω από τη Βαλτική και τη νότια Σκανδιναβία μαρτυρούν την κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, εξέλιξη που ευνοεί τη διατήρηση άστατου καιρού σε μεγάλο μέρος της ηπείρου.

Βροχές και καταιγίδες στη βόρεια Ευρώπη

Η Σουηδία, η Φινλανδία, οι χώρες της Βαλτικής αλλά και περιοχές της Πολωνίας βρίσκονται στον πυρήνα της ψυχρής κυκλοφορίας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ οι βροχές και οι καταιγίδες θα αποτελέσουν συχνό φαινόμενο.

Παράλληλα, η ενισχυμένη βαροβαθμίδα γύρω από το σύστημα χαμηλών πιέσεων ευνοεί ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους σε αρκετές περιοχές της βόρειας Ευρώπης.

Συγκρατημένες θερμοκρασίες στην κεντρική Ευρώπη

Στη Γερμανία, την Τσεχία, την Αυστρία και τμήματα της Πολωνίας, η επίδραση του αυλώνα μεταφράζεται σε συχνές μεταβολές του καιρού, αυξημένη αστάθεια και πιθανότητες για ισχυρές απογευματινές καταιγίδες.

Οι θερμοκρασίες δεν φαίνεται να μπορούν να παρουσιάσουν σημαντική άνοδο, καθώς η ψυχρή κυκλοφορία από τα βόρεια λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη παρατεταμένων θερμών επεισοδίων.

Αντικυκλωνική κυριαρχία στον Ατλαντικό

Την ίδια ώρα, στον ανατολικό Ατλαντικό και δυτικά της Ιβηρικής Χερσονήσου αναπτύσσεται ισχυρή αντικυκλωνική έξαρση. Οι θετικές αποκλίσεις που καταγράφονται στην περιοχή υποδηλώνουν επικράτηση πιο σταθερών και θερμών συνθηκών, οι οποίες λειτουργούν ως «μπλόκο» στην περαιτέρω δυτική επέκταση των ψυχρών αερίων μαζών.

Το συγκεκριμένο μοτίβο συμβάλλει στη διατήρηση μιας έντονης αντίθεσης ανάμεσα στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα

Η χώρα μας βρίσκεται αρκετά νοτιότερα από τον πυρήνα της ψυχρής κυκλοφορίας και σε περιοχή όπου οι αποκλίσεις εμφανίζονται ασθενείς έως ουδέτερες. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν επηρεάζεται άμεσα από το ψυχρό κύμα που θα απασχολήσει τη βόρεια Ευρώπη.

Ωστόσο, η διάταξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας ευνοεί την ενίσχυση των βόρειων ρευμάτων στα Βαλκάνια και στο Αιγαίο, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες για ισχυρότερα μελτέμια. Παράλληλα, περιορίζεται η δυνατότητα μεταφοράς πολύ θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την ανατολική Μεσόγειο.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν κοντά στα κανονικά ή ελαφρώς υψηλότερα για την εποχή επίπεδα, χωρίς να διαφαίνεται κάποιος οργανωμένος και παρατεταμένος καύσωνας. Στη βόρεια Ελλάδα, κυρίως σε ορεινές περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου, δεν αποκλείεται κατά διαστήματα να εκδηλώνονται τοπικές απογευματινές καταιγίδες λόγω της αστάθειας που θα μεταφέρεται από τα βορειότερα Βαλκάνια.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στις αρχές Ιουλίου θα λειτουργήσει ως «ανάχωμα» στην εκδήλωση ακραίας ζέστης στη νοτιοανατολική Ευρώπη, διατηρώντας πιο υποφερτές θερμοκρασίες και ενισχύοντας τα μελτέμια στο Αιγαίο.

*Με πληροφορίες από το Meteoweb.eu

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