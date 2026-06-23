Ο «ωμέγα εμποδιστής» φέρνει ακραίο καύσωνα στην Ευρώπη – Πνίγηκαν 46 άτομα σε Γαλλία, Γερμανία

Νέοι κάνουν βουτιές σε κανάλια για να δροσιστούν την ώρα που το Παρίσι μαστίζεται από ακραία υψηλές θερμοκρασίες

Snapshot Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα ισχυρό κύμα καύσωνα λόγω του φαινομένου «Ωμέγα μπλοκ», που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα στην ήπειρο.

Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 θάνατοι από θερμοπληξία και πνιγμό, με θερμοκρασίες που φτάνουν έως 44 βαθμούς Κελσίου.

Στη Γερμανία έχουν πνιγεί 6 άτομα, συμπεριλαμβανομένων νεαρών ηλικιών, ενώ προσπαθούσαν να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.

Το «Ωμέγα μπλοκ» δημιουργεί έναν θερμικό θόλο που παγιδεύει τη ζέστη και εμποδίζει την ανανέωση του αέρα, οδηγώντας σε σταδιακή αύξηση των θερμοκρασιών.

Η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την αύξηση των θερμοκρασιών στην Ευρώπη και αυξάνει τη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με ένα νέο και ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη, το δεύτερο μέσα σε διάστημα μόλις ενός μήνα, με τις ακραίες θερμοκρασίες να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες και να αυξάνουν τον αριθμό των θυμάτων.

Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο σε μια ιδιαίτερη ατμοσφαιρική διάταξη, γνωστή ως «Ωμέγα μπλοκ» ή αλλιώς «Ωμέγα εμποδιστή» που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την ευρωπαϊκή ήπειρο και παραμένει σχεδόν στάσιμη, εγκλωβίζοντας τη ζέστη πάνω από εκτεταμένες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στη Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αγγίζουν κατά τόπους τους 44 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο σχολείων και στην ακύρωση σιδηροδρομικών δρομολογίων, ενώ οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 40 θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα, από θερμοπληξία ή πνιγμούς.

Μιλώντας την Τρίτη, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε ότι από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί που συνδέονται με τον καύσωνα.

Τη Δευτέρα, οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, τα οποία βρέθηκαν αναίσθητα από τη μητέρα τους μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας έξω από το σπίτι τους.

Παράλληλα Στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν πνιγεί, επίσης στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Μεταξύ των νεκρών ένας 23χρονος, ένας 24χρονος και ένας 16χρονος.

Τι είναι το «Ωμέγα μπλοκ»

Οι ειδικοί εξηγούν ότι το «Ωμέγα μπλοκ» πήρε το όνομά του από το χαρακτηριστικό σχήμα που σχηματίζουν οι αέριες μάζες στην ατμόσφαιρα, το οποίο θυμίζει το ελληνικό γράμμα Ω. Στο κέντρο του σχηματισμού εγκλωβίζεται μια εκτεταμένη μάζα θερμού αέρα, ενώ ψυχρότερες αέριες μάζες βρίσκονται στις δύο πλευρές της.

Το φαινόμενο δημιουργεί έναν ισχυρό «θερμικό θόλο», ο οποίος παγιδεύει τη ζέστη πάνω από τις πληγείσες περιοχές και δεν επιτρέπει την ανανέωση των αέριων μαζών, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να αυξάνονται σταδιακά ημέρα με την ημέρα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που καθιστά ολοένα και συχνότερα τα παρατεταμένα επεισόδια καύσωνα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει τόσο τα ακραία κύματα ζέστης όσο και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αυξάνοντας τη συχνότητα και τη σφοδρότητά τους.

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