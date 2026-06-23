Ο «ωμέγα εμποδιστής» φέρνει ακραίο καύσωνα στην Ευρώπη – Πνίγηκαν 46 άτομα σε Γαλλία, Γερμανία

Οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες ωθούν μικρούς και μεγάλους για βουτιές σε παραλίες, λίμνες και ποτάμια με ολέθρια ορισμένες φορές αποτελέσματα 

Newsbomb

Ο «ωμέγα εμποδιστής» φέρνει ακραίο καύσωνα στην Ευρώπη – Πνίγηκαν 46 άτομα σε Γαλλία, Γερμανία

Νέοι κάνουν βουτιές σε κανάλια για να δροσιστούν την ώρα που το Παρίσι μαστίζεται από ακραία υψηλές θερμοκρασίες 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα ισχυρό κύμα καύσωνα λόγω του φαινομένου «Ωμέγα μπλοκ», που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα στην ήπειρο.
  • Στη Γαλλία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 θάνατοι από θερμοπληξία και πνιγμό, με θερμοκρασίες που φτάνουν έως 44 βαθμούς Κελσίου.
  • Στη Γερμανία έχουν πνιγεί 6 άτομα, συμπεριλαμβανομένων νεαρών ηλικιών, ενώ προσπαθούσαν να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια.
  • Το «Ωμέγα μπλοκ» δημιουργεί έναν θερμικό θόλο που παγιδεύει τη ζέστη και εμποδίζει την ανανέωση του αέρα, οδηγώντας σε σταδιακή αύξηση των θερμοκρασιών.
  • Η κλιματική αλλαγή επιταχύνει την αύξηση των θερμοκρασιών στην Ευρώπη και αυξάνει τη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων.
Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπη με ένα νέο και ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα βρίσκεται η Ευρώπη, το δεύτερο μέσα σε διάστημα μόλις ενός μήνα, με τις ακραίες θερμοκρασίες να προκαλούν σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες και να αυξάνουν τον αριθμό των θυμάτων.

Οι επιστήμονες αποδίδουν το φαινόμενο σε μια ιδιαίτερη ατμοσφαιρική διάταξη, γνωστή ως «Ωμέγα μπλοκ» ή αλλιώς «Ωμέγα εμποδιστή» που μεταφέρει θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα προς την ευρωπαϊκή ήπειρο και παραμένει σχεδόν στάσιμη, εγκλωβίζοντας τη ζέστη πάνω από εκτεταμένες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στη Γαλλία, όπου οι θερμοκρασίες αγγίζουν κατά τόπους τους 44 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές έχουν προχωρήσει στο κλείσιμο σχολείων και στην ακύρωση σιδηροδρομικών δρομολογίων, ενώ οι αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 40 θανάτους που συνδέονται με τον καύσωνα, από θερμοπληξία ή πνιγμούς.

Μιλώντας την Τρίτη, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί δήλωσε ότι από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί που συνδέονται με τον καύσωνα.

Τη Δευτέρα, οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν δύο παιδιά, ηλικίας 2 και 4 ετών, τα οποία βρέθηκαν αναίσθητα από τη μητέρα τους μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας έξω από το σπίτι τους.

Παράλληλα Στη Γερμανία 6 άνθρωποι έχουν πνιγεί, επίσης στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε λίμνες και ποτάμια. Μεταξύ των νεκρών ένας 23χρονος, ένας 24χρονος και ένας 16χρονος.

Τι είναι το «Ωμέγα μπλοκ»

Οι ειδικοί εξηγούν ότι το «Ωμέγα μπλοκ» πήρε το όνομά του από το χαρακτηριστικό σχήμα που σχηματίζουν οι αέριες μάζες στην ατμόσφαιρα, το οποίο θυμίζει το ελληνικό γράμμα Ω. Στο κέντρο του σχηματισμού εγκλωβίζεται μια εκτεταμένη μάζα θερμού αέρα, ενώ ψυχρότερες αέριες μάζες βρίσκονται στις δύο πλευρές της.

Το φαινόμενο δημιουργεί έναν ισχυρό «θερμικό θόλο», ο οποίος παγιδεύει τη ζέστη πάνω από τις πληγείσες περιοχές και δεν επιτρέπει την ανανέωση των αέριων μαζών, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να αυξάνονται σταδιακά ημέρα με την ημέρα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που καθιστά ολοένα και συχνότερα τα παρατεταμένα επεισόδια καύσωνα. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει τόσο τα ακραία κύματα ζέστης όσο και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αυξάνοντας τη συχνότητα και τη σφοδρότητά τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:03ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα για την τηλεοπτική κάλυψη

15:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο διαζύγιο Παναθηναϊκού - Φαρίντ: «Ευχαριστούμε που μοιράστηκε το πάθος σου»

15:00ΕΥ ΖΗΝ

5 κοινές συνήθειες στον καφέ που οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τις κόψετε

14:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο «ωμέγα εμποδιστής» φέρνει ακραίο καύσωνα στην Ευρώπη – Πνίγηκαν 46 άτομα σε Γαλλία, Γερμανία

14:43ANNOUNCEMENTS

Το gadget που μου έμαθε ότι το summer mood είναι «Be Squared, not Square»

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS για τις καταγραφές.

14:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πρόεδρε ζεις, εσύ μας οδηγείς» – Πολιτικό μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

14:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Mode Plagal στο Attica Roots Festival – Η παράδοση συναντά τη jazz στη Ρωμαϊκή Αγορά

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Φράνκι Μπέρναμ: Από το «Ραντεβού στα Τυφλά» και τους Smiths στην Ντάουνινγκ Στριτ - Ποια είναι η μελλοντική πρώτη κυρία της Βρετανίας

14:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 18χρονος νίκησε τον καρκίνο χάρη σε μια υπόσχεση που του έδωσε η γιατρός του - «Θα έρθω στην αποφοίτησή σου»

14:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα στο κέντρο της πόλης

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Οι τελευταίες της στιγμές λίγα μέτρα από το σπίτι που νοίκιαζε στο δολοφόνο της

13:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ιμπραΐμοβιτς «υποκλίθηκε» στον Μέσι και αυτοσαρκάστηκε - «Εγώ σε δυο Μουντιάλ είχα μηδέν γκολ»

13:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκθεση ΤτΕ: Βασικότερη πρόκληση η διατήρηση της ανάπτυξης μετά την εποχή του Ταμείου Ανάκαμψης – Πιέσεις στα νοικοκυριά από τον πληθωρισμό

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δημήτρης Αβραμόπουλος: Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του για το «Qatargate»

13:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τη Γουίτνεϊ Χιούστον στην Αλίσια Κις: Τα 10 μουσικά διαμάντια του Κλάιβ Ντέιβις και η αποτυχία με τους Milli Vanilli

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δασκαλάκη: Στη φυλακή κι ο 57χρονος πρώην αντιδήμαρχος - Κατηγορείται για ηθική αυτουργία

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γαλλία: Προσωρινό «λουκέτο» σε πυρηνικό αντιδραστήρα λόγω καύσωνα - «Καμίνι» η Ευρώπη

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS για τις καταγραφές.

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω - Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Υποβάλει μήνυση κατά της συζύγου του δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη ο αδελφός της: «Χειρότερο τέρας αυτή - Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο κι αυτός»

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Οι τελευταίες της στιγμές λίγα μέτρα από το σπίτι που νοίκιαζε στο δολοφόνο της

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έπνιξε τα τρία παιδιά του για να εκδικηθεί τη σύζυγό του - 27 χρόνια μετά κυκλοφορεί ελεύθερος

10:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Το μυθικό συμβόλαιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μαϊάμι Χιτ

07:51ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι νεκρή, τη θάψαμε στη φύση»: Το μοιραίο σημείωμα των απαγωγέων που ενημερώνει την παρουσιάστρια Νάνσι Γκάθρι για τον θάνατο της μητέρας της

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Πριν ξεπακετάρετε στις διακοπές: Πώς να ελέγξετε το δωμάτιο για κοριούς

14:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα μαχαίρωσε άνδρα στο κέντρο της πόλης

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

11:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ με 13,5 μονάδες, αυξάνει τη διαφορά από το ΠΑΣΟΚ η ΕΛΑΣ, πέμπτη η Καρυστιανού, στο 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ

22:43LIFESTYLE

Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Λαγοκέφαλοι: Έγιναν θέμα στη New York Post - «Τρόμος στη Μεσόγειο, κόβουν δάχτυλο με ένα δάγκωμα»

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Τζίρο... 3 ευρώ δήλωνε κατασκευαστική - Μαύρο χρήμα άνω των 3 εκατ. «βρήκαν» οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ταύρος δραπέτευσε από σφαγείο και επιτέθηκε σε περαστικούς - Τρεις τραυματίες - Δείτε βίντεο

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Το «BLUESTAR» των εγκληματολογικών εργαστηρίων εξιχνίασε το φονικό - Είχαν εντοπίσει το χωράφι που την έθαψε ο Σκοπιανός πριν το υποδείξει

13:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ιμπραΐμοβιτς «υποκλίθηκε» στον Μέσι και αυτοσαρκάστηκε - «Εγώ σε δυο Μουντιάλ είχα μηδέν γκολ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ