Συναγερμός στη Γαλλία: Προσωρινό «λουκέτο» σε πυρηνικό αντιδραστήρα λόγω καύσωνα - «Καμίνι» η Ευρώπη

Snapshot Η Γαλλία έκλεισε προσωρινά πυρηνικό αντιδραστήρα λόγω υπερθέρμανσης του νερού ψύξης από τον ποταμό Garonne, εξαιτίας του καύσωνα με θερμοκρασίες έως 46 βαθμούς Κελσίου.

Ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους στη Γαλλία, κυρίως από πνιγμούς και θερμοπληξία, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για αποφυγή μη επιβλεπόμενων υδάτινων περιοχών.

Περισσότεροι από τους μισούς νομούς της Γαλλίας βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό λόγω ακραίων θερμοκρασιών, που αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον έως την Πέμπτη.

Η Ευρώπη πλήττεται από θερμικό θόλο που προκαλεί ακραίες θερμοκρασίες και έντονες καταιγίδες, με σοβαρές επιπτώσεις σε μεταφορές, οικονομία και δημόσια υγεία.

Οι επιστήμονες αποδίδουν την ένταση και τη συχνότητα των καυσώνων στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, που έχει αυξήσει σημαντικά τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Snapshot powered by AI

Η Ευρώπη μαστίζεται από έναν καύσωνα που ανεβάζει τις θερμοκρασίες σε ορισμένα μέρη της ηπείρου στους 46 βαθμούς Κελσίου, καθώς οι θάνατοι αυξάνονται και ο κίνδυνος καταστροφών μεγαλώνει. Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται σε μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης που είναι γνωστό ως «αφρικανικός αντικυκλώνας».

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι το σύστημα δημιουργεί έναν λεγόμενο «θόλο θερμότητας», παγιδεύοντας τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και επιτρέποντας την αύξηση των θερμοκρασιών μέρα με τη μέρα. Στη Γαλλία , 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί ενώ αναζητούσαν ανακούφιση από τη ζέστη από τις 18 Ιουνίου, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της χώρας Σεμπαστιάν Λεκόρνου, ο οποίος πρόσθεσε ότι οι θάνατοι σημειώθηκαν «κυρίως μεταξύ νέων».

Θα πραγματοποιήσει σήμερα έκτακτη συνάντηση για να συζητήσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν παραλύσει τη χώρα. Η ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης της κυβέρνησης προειδοποίησε τους ανθρώπους να μην προσπαθούν να δροσιστούν σε μη επιβλεπόμενες περιοχές όπως λίμνες και ποτάμια, μετά τους θανάτους από πνιγμό το Σαββατοκύριακο, στους οποίους περιλαμβανόταν και ένα 13χρονο κορίτσι.

Η Γαλλία απενεργοποίησε εν τω μεταξύ έναν αντιδραστήρα σε πυρηνικό εργοστάσιο κοντά στην Τουλούζη επειδή το νερό ψύξης που αντλείται από κοντινό ποτάμι είχε υπερθερμανθεί, δήλωσε εκπρόσωπος της εγκατάστασης. Το εργοστάσιο Golfech κοντά στην Τουλούζη ψύχεται από τον ποταμό Garonne, αλλά το νερό έχει θερμανθεί πέρα ​​από το ασφαλές επίπεδο των 28 βαθμών Κελσίου.

Οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, με τις συνθήκες να είναι πιθανό να ενταθούν καθώς η εβδομάδα συνεχίζεται.Οι μετεωρολόγοι έχουν θέσει 49 από τα 96 νομούς της ηπειρωτικής χώρας σε κόκκινο συναγερμό, από 35 το Σαββατοκύριακο.

Οι αρχές του Παρισιού προειδοποίησαν τους πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια. «Το δίκτυο μεταφορών υφίσταται σοβαρή πίεση σε περιόδους ακραίας ζέστης... οι σιδηρόδρομοι δεν μπορούν να αντέξουν θερμοκρασίες άνω των 50 βαθμών Κελσίου», δήλωσε στους δημοσιογράφους η επικεφαλής της ευρύτερης περιοχής του Παρισιού Ιλ-ντε-Φρανς, Βαλερί Πεκρές.

Ο καύσωνας φαίνεται να έχει ήδη προκαλέσει αρκετά θύματα. Χθες, δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε αυτοκίνητο στη Γαλλία. Τα νήπια, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, βρέθηκαν αναίσθητα από τη μητέρα τους στο οικογενειακό αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στο Καρπεντράς.

«Τα αίτια θανάτου δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, αλλά ο καύσωνας είναι η κύρια γραμμή της έρευνας», δήλωσε η Ελέν Μούργκες, εισαγγελέας στην πόλη Καρπεντράς, όπου οι θερμοκρασίες είχαν προβλεφθεί να φτάσουν το μέγιστο των 39 βαθμών Κελσίου.

Την προηγούμενη μέρα, τρεις ηλικιωμένοι πέθαναν στην κατοικία τους στη Ζιρόντ στα νοτιοδυτικά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στο γηροκομείο Pean για συνταξιούχους στο Παρίσι, το προσωπικό έχει αναλάβει δράση για την προστασία των ευάλωτων ενοίκων, κουβαλώντας μαζί τους κανάτες με νερό. «Δεν αρκεί να βάλεις κάτω ένα ποτήρι νερό και να τους πεις να πιουν. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι όντως το κάνουν», είπε η προϊσταμένη νοσοκόμα Μπάντρα Χαμάντι. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας ανέφερε ότι η νύχτα από Δευτέρα έως Τρίτη ήταν η πιο ζεστή από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1947.

Ομοίως, στη Γερμανία , μια αύξηση στα θανατηφόρα ατυχήματα στην κολύμβηση οδήγησε σε πέντε θανάτους το Σαββατοκύριακο. Δύο άνδρες ηλικίας 20 και 22 ετών πνίγηκαν σε λίμνες στη Βαυαρία και μια 79χρονη γυναίκα πέθανε στη Βαλτική Θάλασσα. Άλλα θανατηφόρα ατυχήματα κολύμβησης σημειώθηκαν σε λίμνες στο Βρανδεμβούργο και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία.

Οι θερμοκρασίες έχουν ήδη φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου και η μετεωρολογική υπηρεσία DWD προειδοποίησε για σφοδρές καταιγίδες στις ανατολικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Βερολίνου, όπου η έντονη βροχόπτωση διέκοψε το υπαίθριο φεστιβάλ Fête de la Musique.

Οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το γήπεδο του Berlin Open καθώς ξέσπασε έντονη βροχή και ισχυροί άνεμοι καθώς οι οπαδοί περίμεναν τον τελικό του απλού του τουρνουά τένις μεταξύ της Τζέσικα Πέγκουλα από τις ΗΠΑ και της Λίντα Νόσκοβα από την Τσεχία.

Και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καταιγίδες και καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε όλη τη Βρετανία σήμερα, αφού περίπου 3.000 κεραυνοί έπληξαν το Λονδίνο σε μόλις δύο ώρες. Σφοδρές καταιγίδες σάρωσαν τη νότια Αγγλία κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες, διακοπές ρεύματος και προβλήματα στις μετακινήσεις, προτού η Βρετανία προετοιμαστεί για μια από τις πιο ζεστές ημέρες που έχουν καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Οι καταιγίδες αναμένεται να δώσουν τη θέση τους σε υψηλές θερμοκρασίες καθώς ένας ισχυρός «θόλος θερμότητας» σχηματίζεται σε όλη τη δυτική Ευρώπη, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι η Βρετανία θα μπορούσε να βιώσει την πιο ζεστή ημέρα του Ιουνίου που έχει καταγραφεί ποτέ.

Οι επιχειρηματίες δήλωσαν ότι η οικονομία δέχεται επίσης πλήγμα. «Η Γαλλία προχωρά με αργό ρυθμό. Οι επιχειρήσεις, στο μέτρο του δυνατού, εφαρμόζουν συστάσεις για την προστασία των εργαζομένων τους», δήλωσε στο BFM TV ο επικεφαλής της ομάδας εργοδοτών MEDEF της Γαλλίας, Πατρίκ Μαρτέν. Σε πολλά μέρη σε όλο το Παρίσι, τα καταστήματα είχαν ξεμείνει από ηλεκτρικούς ανεμιστήρες εν μέσω αυξανόμενης ζήτησης.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν ότι ο καύσωνας θα μπορούσε να καταλήξει τόσο σοβαρός όσο ο καύσωνας του 2003 που στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 15.000 ανθρώπους σε όλη τη χώρα.

Στην Ισπανία, όπου σε περιοχές του κέντρου και της βορειοανατολικής περιοχής η θερμοκρασία έφτασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, οι αρχές εξέδωσαν μια σειρά από πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για τον καιρό σε μεγάλα τμήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Μαγιόρκα. Οι Ισπανοί μετεωρολόγοι προέβλεψαν ότι το κύμα καύσωνα στη χώρα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Σχεδόν όλη η Ισπανία τέθηκε σε συναγερμό για καύσωνα σήμερα Τρίτη (23/6) με περιοχές του νότιου και του βόρειου τμήματος της χώρας να έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, καθώς ένα κύμα καύσωνα πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Ευρώπης.

Οι φόβοι για πυρκαγιές έχουν επίσης οδηγήσει σε περιορισμούς στους εορτασμούς για την παραδοσιακή εορτή του Αγίου Ιωάννη στην Καταλονία, η οποία συνήθως σηματοδοτείται με πυροτεχνήματα και φωτιές. Οι αρχές έχουν ζητήσει εξαιρετική προσοχή και έχουν επιβάλει απαγόρευση στην πυροδότηση κροτίδων ή στη ρίψη φλεγόμενων αντικειμένων.αντικείμενα σε απόσταση 1.640 ποδιών από ένα δάσος.

Συμβούλεψαν επίσης τους κατοίκους και τους επισκέπτες να λαμβάνουν προφυλάξεις κατά τη διάρκεια του καύσωνα, όπως η τακτική κατανάλωση νερού, η παραμονή σε δροσερά περιβάλλοντα, ο περιορισμός της σωματικής δραστηριότητας σε εξωτερικούς χώρους κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας και η επιπλέον φροντίδα των ευάλωτων ατόμων.

Στο Βέλγιο τέλος οι θερμοκρασίες αναμένεται να είναι «οι πιο υψηλές που έχουν καταγραφεί ποτέ» εκεί την ερχόμενη εβδομάδα, προειδοποίησε ο David Dehenauw, επικεφαλής της πρόγνωσης στο Μετεωρολογικό Ινστιτούτο IRM.

Η εθνική σιδηροδρομική εταιρεία του Βελγίου SNCB ανακοίνωσε ότι ορισμένα τρένα στις ώρες αιχμής ακυρώθηκαν για τη Δευτέρα και την Τρίτη, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλαβών που θα μπλοκάρουν τις γραμμές εν μέσω του θερμικού θόλου. Οι υψηλές θερμοκρασίες ανάγκασαν ένα δημοτικό σχολείο στο Τερβίρεν, κοντά στις Βρυξέλλες, να μεταφέρει τις τελικές εξετάσεις του σε μια κοντινή εκκλησία.

«Πολύ ζέστη στην τάξη, τότε θα κάνουμε τις εξετάσεις στην εκκλησία», έγραψε το σχολείο στο Instagram, δημοσιεύοντας βίντεο με μαθητές να δίνουν τις εξετάσεις τους σε σειρές με καρέκλες εκκλησίας.

Ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι τα επόμενα πέντε χρόνια πιθανότατα θα δούμε περισσότερα ρεκόρ ζέστης να καταρρίπτονται. Ο Ακσάι Ντέορας, ανώτερος ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Ρέντινγκ, στην Αγγλία, δήλωσε ότι ήταν σαφές τι κρυβόταν πίσω από το ξέσπασμα των ρεκόρ θερμότητας.

«Η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο έχει αποτελέσει το εφαλτήριο για αυτό το γεγονός, φορτώνοντας την ατμόσφαιρα με επιπλέον θερμότητα και καθιστώντας τις ακραίες θερμοκρασίες πολύ πιο έντονες από ό,τι θα ήταν στο παρελθόν», είπε. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή οδήγησε στον θάνατο 1.500 ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια ενός ασυνήθιστου καύσωνα τον Μάιο.

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