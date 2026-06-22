Γαλλία: Δύο παιδιά νεκρά εξαιτίας του καύσωνα - Πέθαναν στο αμάξι της μητέρας τους ενώ εκείνη ψώνιζε

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής λόγος θανάτου τους, ωστόσο η πρώτη διάγνωση έκανε λόγο για καρδιακή ανακοπή

Ελένη Ευστρατίου

Γαλλία: Δύο παιδιά νεκρά εξαιτίας του καύσωνα - Πέθαναν στο αμάξι της μητέρας τους ενώ εκείνη ψώνιζε

Φώτο Αρχείου

AP/David Vincent
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο παιδιά ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο στη Γαλλία κατά τη διάρκεια καύσωνα, με πιθανή αιτία θανάτου την καρδιακή ανακοπή λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
  • Η μητέρα των παιδιών βρισκόταν σε φροντίδα έκτακτης ανάγκης και δεν έχει διευκρινιστεί αν άφησε τα παιδιά στο αυτοκίνητο ή αν μπήκαν μόνα τους.
  • Η περιοχή Καρπέντρας κατέγραφε θερμοκρασίες έως 39 βαθμούς Κελσίου την ώρα που τα παιδιά βρέθηκαν αναίσθητα στο αυτοκίνητο.
  • Η Γαλλία βιώνει το δεύτερο σφοδρό κύμα καύσωνα του 2026 με θερμοκρασίες έως 44 βαθμούς, που χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστος και παρατεταμένος.
  • Τρεις ηλικιωμένοι πέθαναν και 13 άνθρωποι πνίγηκαν το Σαββατοκύριακο στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Γαλλίας.
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Νεκρά εντοπίστηκαν δύο παιδιά, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, στο αμάξι της μητέρας τους στη Γαλλία, την ώρα που η χώρα βιώνει το σφοδρό κύμα καύσωνα.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ο ακριβής λόγος θανάτου τους, ωστόσο η πρώτη διάγνωση έκανε λόγο για καρδιακή ανακοπή, κάτι που επιβεβαιώνει την αιτία ότι πέθαναν εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μητέρα είχε πάει για ψώνια στην περιοχή του Καρπέντρας και είχε παρκάρει το αμάξι σε σημείο εκτεθειμένο στον ήλιο κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αν η μητέρα άφησε τα παιδιά στο αμάξι ή αν μπήκαν μόνα τους, καθώς η ίδια βρίσκεται σε φροντίδα έκτακτης ανάγκης και δεν έχει ανακριθεί.

Στην περιοχή επικρατούσαν θερμοκρασίες έως και 39 βαθμούς Κελσίου και η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι έλαβε κλήση κατά τις 13:20 επειδή τα παιδιά εντοπίστηκαν αναίσθητα στο αυτοκίνητο. Άμεσα έσπευσε να τα απεγκλωβίσει, ήταν όμως αργά, καθώς είχαν χάσει τη ζωή τους.

Σφοδρό κύμα καύσωνα

Η Γαλλία όπως και η υπόλοιπη κεντρική Ευρώπη βιώνει το δέυτερο σφοδρό κύμα καύσωνα για φέτος, με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 44 βαθμούς.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας έκανε λόγο για τη θερμότερη ημέρα που έχει καταγραφεί έως τώρα για το 2026. Πρόκειται για έναν καύσωνα που έχει χαρακτηριστεί ως «ασυνήθιστος και παρατεταμένος», ενώ πολλοί ανησυχούν να μην επαναληφθεί η κατάσταση του 2003, όταν παρόμοιες θερμοκρασίες οδήγησαν στον θάνατο 15.000 ανθρώπους.

Χθες, τρεις ηλικιωμένοι πέθαναν στην οικία τους στο Ζιρόντ (νοτιοδυτικά) εξαιτίας εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη. Μάλιστα, η Πολιτική Προστασία της Γαλλίας ανέφερε ότι 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς κολυμπούσαν σε ποτάμια προκειμένου να δροσιστούν.

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