Τρεις νεκροί στη Γαλλία από το κύμα καύσωνα - Θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου στην Ευρώπη

Snapshot Τρεις άνθρωποι πέθαναν στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκάλεσε το κύμα καύσωνα.

Σχεδόν 2.700 γαλλικά σχολεία έκλεισαν ή τροποποίησαν το πρόγραμμά τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Η Γαλλία και η Ισπανία αντιμετωπίζουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, με κόκκινες προειδοποιήσεις για καύσωνα σε πολλές περιοχές.

Οι νυχτερινές θερμοκρασίες στην Ισπανία παραμένουν υψηλές, φτάνοντας ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Καταφύγια άγριας ζωής στη βόρεια Ευρώπη δέχονται μεγάλο αριθμό ζώων που υποφέρουν από τη ζέστη, με πουλιά να εγκαταλείπουν τις φωλιές τους για να γλιτώσουν από τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Snapshot powered by AI

Κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη και προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία εξαιτίας προβλημάτων υγείας που προκλήθηκαν από την ακραία ζέστη και σχεδόν 2.700 γαλλικά σχολεία επρόκειτο να κλείσουν ή να τροποποιήσουν το πρόγραμμά τους.

Οι θερμοκρασίες στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, προβλεπόταν να υπερβούν σήμερα τους 42 βαθμούς Κελσίου και η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι για 49 διοικητικές περιφέρειες έχει εκδοθεί για σήμερα κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα.

«Οδεύουμε προς τουλάχιστον αρκετές ημέρες πολύ, πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ στον τηλεοπτικό σταθμό TF1.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας εξέδωσε μια σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, η οποία υποδηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή. Η προειδοποίηση αυτή θα αφορά περιοχές της κεντρικής και νότιας Αγγλίας καθώς και της Ουαλίας την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Στην Ισπανία, η κρατική μετεωρολογική υπηρεσίας Aemet κήρυξε κόκκινο συναγερμό για τη Χώρα των Βάσκων, με τον υδράργυρο στο Σαν Σεμπαστιάν να αναμένεται να φθάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν το διπλάσιο του ιστορικού μέσου όρου του γι' αυτή την εποχή του χρόνου, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

«Βλέπουμε θερμοκρασίες από 5 ως 10 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό γι' αυτή την εποχή του χρόνου και σε μερικές βόρειες περιοχές ακόμα και περισσότερο από 10 βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο», λέει ο Ρουμπέν ντελ Κάμπο, εκπρόσωπος της Aemet.

Μικρή είναι η ανακούφιση τη νύκτα σε ορισμένα τμήματα της Ισπανίας, με τις θερμοκρασίες να μην πέφτουν κάτω από τους 25 ή ακόμα και τους 30 βαθμούς Κελσίου σε μέρη όπως η νοτιοδυτική επαρχία Αλμέρια, ανακοίνωσε η Aemet.

Η Ευρώπη είναι σήμερα η ήπειρος όπου οι θερμοκρασίες απέχουν περισσότερο από το φυσιολογικό, με μέση υψηλή θερμοκρασία τους 24 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 4,1 βαθμούς Κελσίου πάνω από το σύνηθες για την περίοδο από το 1961 ως το 1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor, ένα ψηφιακό εργαλείο του πρακτορείου Ρόιτερς για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Συγκριτικά, η Ασία και η Βόρεια Αμερική βρίσκονται 2 βαθμούς Κελσίου και 1,3 βαθμό Κελσίου πάνω από το φυσιολογικό.