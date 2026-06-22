«Καίγεται» η Ευρώπη από τον αφρικανικό αντικυκλώνα: Κλειστά σχολεία και ακυρώσεις δρομολογίων

Snapshot Έναβαρό κύμα καύσωνα, με θερμοκρασίες κοντά στους 40°C, πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, προκαλώντας εθνικές προειδοποιήσεις και διαταραχές στις μεταφορές.

Ιταλία και Γαλλία έχουν εκδώσει κόκκινους συναγερμούς, με σχολεία κλειστά και περιορισμούς στην κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους υγείας και ασφάλειας.

Ο αφρικανικός αντικυκλώνας προκαλεί θερμό αέρα από τη Σαχάρα που παγιδεύεται πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη, επιτείνοντας τον καύσωνα.

Στη Γερμανία, παρά τη ζέστη, σημειώνονται σφοδρές καταιγίδες που προκαλούν ακυρώσεις και εκκενώσεις εκδηλώσεων.

Η άγρια ζωή υφίσταται θερμικό στρες, με κέντρα διάσωσης να αναφέρουν υπερπλήρωση και υψηλό κίνδυνο για νεαρά ζώα, ενώ οι ειδικοί συνδέουν το φαινόμενο με την κλιματική αλλαγή. Snapshot powered by AI

Σοβαρό κύμα καύσωνα έπληξε μεγάλο μέρος της Ευρώπης την Κυριακή, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας εθνικές προειδοποιήσεις, διαταραχές στις μεταφορές και σημάδια επιβάρυνσης της άγριας ζωής και των τουριστικών προορισμών.Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας στις 21 Ιουνίου, κατά το θερινό ηλιοστάσιο στο βόρειο ημισφαίριο και η έναρξη των τριών θερμότερων μηνών του έτους, προκάλεσε ανησυχίες για μια πρώιμη και επίμονη εμφάνιση ακραίων συνθηκών.

Μετά από αρκετές ημέρες θερμοκρασιών άνω των 35°C, οι ιταλικές αρχές εξέδωσαν κόκκινο συναγερμό για τις 21 Ιουνίου για οκτώ πόλεις, ανάμεσά τους η Μπολόνια, η Φλωρεντία, το Μιλάνο και το Τορίνο. Στη Ρώμη, οι προσκυνητές στην πλατεία του Αγίου Πέτρου χρησιμοποίησαν ομπρέλες και ξαπλώστρες για να προστατευτούν από τον καυτό ήλιο, καθώς ο Πάπας ηγήθηκε της παραδοσιακής Κυριακάτικης προσευχής από ένα παράθυρο του Αποστολικού Παλατιού.

Η απότομη αύξηση της θερμοκρασίας οφείλεται σε μια μάζα θερμού αέρα που κινείται βόρεια από τη Σαχάρα, τροφοδοτούμενη από ένα ισχυρό σύστημα υψηλής πίεσης γνωστό ως «αφρικανικός αντικυκλώνας». Οι μετεωρολόγοι λένε ότι το σύστημα δημιουργεί έναν λεγόμενο «θόλο θερμότητας», παγιδεύοντας τον ζεστό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη και επιτρέποντας την αύξηση των θερμοκρασιών μέρα με τη μέρα.

Οι κάτοικοι και οι τουρίστες της Μαδρίτης χρησιμοποίησαν ανεμιστήρες και έπιναν άφθονα κρύα ποτά καθώς περιηγούνταν στην περίφημη υπαίθρια αγορά El Rastro της πόλης. «Είμαι ντυμένη στα λευκά επειδή κάνει τόση ζέστη και κουβαλάω τον μικρό μου ηλεκτρικό ανεμιστήρα παντού», είπε η Χέιλι Σαν Σεζάριο, μια 22χρονη μηχανικός από το Μαϊάμι.

Η μετεωρολογική υπηρεσία AEMET της Ισπανίας εξέδωσε κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις σε αρκετές περιοχές, προειδοποιώντας για θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν τους 39 έως 40 βαθμούς Κελσίου σε μεγάλα τμήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Μαγιόρκα, και ανέφερε ότι το κύμα καύσωνα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Σε συναγερμό η μισή Γαλλία

Η Γαλλία εξέδωσε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα στη μισή περίπου χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, τη Δευτέρα, καθώς το κύμα καύσωνα ανεβάζει τις θερμοκρασίες σε επίπεδα ρεκόρ. Την Κυριακή οι θερμοκρασίες στη νοτιοδυτική πόλη του Μπορντό έφτασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Νωρίτερα, οι γαλλικές αρχές απαγόρευσαν την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους κατά τη διάρκεια του ετήσιου Fête de la Musique, ενός εθνικού μουσικού φεστιβάλ που προσελκύει εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους σε όλη τη χώρα.

«Για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το κράτος και τις υπηρεσίες του, έχουν δοθεί οδηγίες να μην προσφέρεται αλκοόλ», ανακοίνωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκόρνου. Τα όρια στην κατανάλωση αλκοόλ στοχεύουν «στη διατήρηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και υγειονομικής περίθαλψης και επιτρέπουν στο ιατρικό προσωπικό να επικεντρωθεί στη φροντίδα των πιο ευάλωτων», ανέφερε η κυβέρνηση.

Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κορυφωθούν σήμερα Δευτέρα (22/6) και οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ο κόκκινος συναγερμός καλύπτει μεγάλο μέρος της δυτικής και κεντρικής Γαλλίας, ενώ πολλές άλλες περιοχές βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό. Σχεδόν 850 σχολεία πρόκειται να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα, ενώ 1.500 ακόμη θα επιτρέψουν στους μαθητές να φύγουν νωρίτερα.

Σαράντα εννέα γαλλικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Παρισιού, έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό για καύσωνα. Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες οφείλονται στον θερμό αέρα που κινείται βόρεια από την έρημο Σαχάρα, ο οποίος με τη σειρά του παγιδεύει θερμό αέρα πάνω από τη δυτική και κεντρική Ευρώπη.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας Météo-France δήλωσε ότι είναι «αβέβαιο» πόσο θα διαρκέσει ο καύσωνας, ο οποίος εκτιμάται ότι θα επηρεάσει περίπου τα τρία τέταρτα του πληθυσμού. Για να βοηθήσουν τους Παριζιάνους και τους τουρίστες να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, οι αρχές διατηρούν ανοιχτά τα πάρκα και τους κήπους στη γαλλική πρωτεύουσα καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η Γιορτή της Μουσικής πραγματοποιείται εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και πραγματοποιείται πάντα κατά το θερινό ηλιοστάσιο. Πέρυσι, περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν εκδηλώσεις στο Παρίσι.

Η υπερβολική ζέστη έχει αρχίσει να διαταράσσει τις υποδομές. Μιλώντας από τον σταθμό Gare Montparnasse του Παρισιού, ο επικεφαλής της SNCF, Ζαν Καστέξ δήλωσε ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο «επηρεάστηκε έντονα» από τις υψηλές θερμοκρασίες που κινδυνεύουν να προκαλέσουν ζημιές στις εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να επεκτείνουν τις γραμμές.

Είπε ότι 3.500 μέλη του προσωπικού έχουν κινητοποιηθεί για την παρακολούθηση του δικτύου και 2.000 ακόμη θα πραγματοποιήσουν επείγουσες επισκευές. Κάλεσε τους ευάλωτους επιβάτες να καθυστερήσουν το ταξίδι τους. Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ακυρώσει 71 υπεραστικά τρένα μέχρι τη Δευτέρα σε βασικές διαδρομές.

Καύσωνας και καταιγίδες στη Γερμανία

Στη Γερμανία, όπου οι θερμοκρασίες έχουν ήδη φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου, η μετεωρολογική υπηρεσία DWD προειδοποίησε για σφοδρές καταιγίδες στις ανατολικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Βερολίνου, όπου η έντονη βροχόπτωση διέκοψε το υπαίθριο φεστιβάλ Fete de la Musique.

Οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το γήπεδο του Berlin Open λόγω της έντονης βροχής και των ισχυρών ανέμων, και καθώς οι οπαδοί περίμεναν τον τελικό του τουρνουά τένις μεταξύ της Jessica Pegula από τις ΗΠΑ και της Linda Noskova από την Τσεχία.

Οι διασώστες άγριας ζωής αναφέρουν επίσης αυξανόμενη πίεση. Ένα κέντρο κοντά στη βελγική πόλη Ναμούρ δήλωσε ότι είχε φιλοξενήσει περίπου 150 ζώα που είχαν υποστεί θερμικό στρες τις τελευταίες ημέρες, με τα νεαρά πουλιά να διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο. «Οι νεοσσοί προτιμούν να πηδούν παρά να αφήνονται να πεθάνουν και κυριολεκτικά να μαγειρεύονται στις φωλιές τους», δήλωσε ο ιδρυτής του CREAVES, Romain De Jaegere, προσθέτοντας ότι τα κέντρα σε όλο το Βέλγιο ήταν υπερπλήρη.

Οι ειδικοί λένε ότι η κατάσταση αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση, με τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη να γίνονται πιο συχνά και έντονα λόγω της κλιματικής αλλαγής.

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