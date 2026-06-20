Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη - Επιδείνωση των φαινομένων το σαββατοκύριακο

Snapshot Η Ευρώπη πλήττεται από δεύτερο κύμα καύσωνα μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, με σημαντική επιδείνωση το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία.

Η Γαλλία κήρυξε κόκκινο συναγερμό για την Κυριακή, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν έως τους 40 βαθμούς Κελσίου, οδηγώντας στην ακύρωση σημαντικών εκδηλώσεων.

Η ζέστη το 2023 και το 2024 έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 60.000 ανθρώπους στην Ευρώπη ετησίως, υπογραμμίζοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία επίσης βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, με θερμοκρασίες που αναμένεται να ξεπεράσουν ιστορικά ρεκόρ.

Στην Ελβετία και τη Γερμανία, οι αρχές προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες και καταιγίδες, ενώ σε περιοχές της Αυστρίας αναμένονται σφοδρές καταιγίδες μετά το κύμα ζέστης. Snapshot powered by AI

Το φετινό καλοκαίρι κάνει ποδαρικό με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη. Ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή, επηρεάζει ήδη μια ευρεία ζώνη από την Ισπανία μέχρι τη Βρετανία, με τις προβλέψεις να δείχνουν περαιτέρω επιδείνωση μέσα στο Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία.

Αυτό είναι το δεύτερο σφοδρό κύμα ζέστης που πλήττει τη δυτική Ευρώπη μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα, γεγονός που έθεσε σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ελβετία, η Γερμανία και η Ισπανία.

Η σοβαρότητα της κατάστασης στη Γαλλία αποτυπώνεται στην απόφαση της Météo-France να κηρύξει κόκκινο συναγερμό (το ανώτατο επίπεδο κινδύνου) σε πολλές περιοχές για την Κυριακή. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ένταση του φαινομένου ενδέχεται να αγγίξει τα επίπεδα του φονικού καύσωνα που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2003.

Αυξανόμενη θνησιμότητα λόγω κλιματικής κρίσης

Οι συνέπειες των υψηλών θερμοκρασιών είναι δραματικές για την ανθρώπινη ζωή:

2023 & 2024: Υπολογίζεται ότι η ζέστη στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 60.000 ανθρώπους στην Ευρώπη ανά έτος.

2025: Τα αντίστοιχα στατιστικά δεδομένα δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, καθώς οι αναλύσεις του περιοδικού Nature Medicine είναι εξαιρετικά σύνθετες και χρονοβόρες.

Έως 40 βαθμοί Κελσίου

Στη Γαλλία, τα δύο τρίτα των διαμερισμάτων θα τεθούν αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό, μεταξύ αυτών το Παρίσι, μια κατάσταση που οδήγησε δημοτικές αρχές να ακυρώσουν τη Γιορτή της Μουσικής, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή, με πολύ δημοφιλείς συναυλίες σε δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα.

Το επεισόδιο ζέστης αναμένεται «εκτεταμένο, με μεγάλη διάρκεια και έντονο», προειδοποίησε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας (Météo-France). Η «αξιοσημείωτη κορύφωση του καύσωνα» αναμένεται μεταξύ Κυριακής και Τρίτης, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν «τους 40 βαθμούς Κελσίου ιδιαίτερα στη δυτική και την κεντρική» Γαλλία, προέβλεψε η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία. Το επεισόδιο αυτό καύσωνα αφορά πλέον δύο στους τρεις Γάλλους.

Η Γαλλία είχε ήδη πληγεί τον Μάιο από πρωτόγνωρες θερμοκρασίες, όπως και άλλες περιοχές της Ευρώπης. Αυτό αποτελεί «προφανή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής», σύμφωνα με τον Ματιέ Σορέλ, κλιματολόγο στη Météo-France.

Καύσωνας και στη Βρετανία

Την ίδια ώρα, ένα νέο κύμα ζέστης αναμένεται να ξεκινήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το Σαββατοκύριακο πριν από μία κορύφωση που προβλέπεται για τη Δευτέρα και Τρίτη, με τον υδράργυρο να αναμένεται στους 34 βαθμούς Κελσίου ή και υψηλότερα, σύμφωνα με τη βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία Met office.

Οι αρχές κήρυξαν σε πορτοκαλί συναγερμό για τη Δευτέρα και Τρίτη ένα μεγάλο τμήμα της νότιας Αγγλίας, μεταξύ άλλων το Λονδίνο.

Το ρεκόρ της υψηλότερης θερμοκρασίας που έχει ποτέ καταγραφεί τον Ιούνιο, 35,6 βαθμοί Κελσίου, το 1957 και το 1976, θα μπορούσε να ξεπεραστεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το Met office. Η άνοιξη του 2026 (από αρχές Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου) ήταν η θερμότερη που καταγράφηκε ποτέ για την Αγγλία και την Ουαλία, σύμφωνα με τη Met.

Στην Ισπανία, οι αρχές εξέδωσαν συναγερμό σχετικά με ένα κύμα ακραίας ζέστης που αναμένεται να πλήξει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως τις Βαλεαρίδες Νήσους από την Κυριακή.

Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέλθει στους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Στην Ελβετία, η Βασιλεία τέθηκε σε συναγερμό επιπέδου 4 (στην πεντάβαθμη κλίμακα) από τη Météo Suisse με θερμοκρασίες που αναμένεται να φθάσουν τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Γενεύη, οι μαθητές ηλικίας 4-5 ετών δεν θα πάνε σχολείο τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Στη Γερμανία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί για μια «ισχυρή έως ακραία θερμική καταπόνηση σε ένα μεγάλο τμήμα της επικράτειας», με καταιγίδες.

Από την Ουγγαρία έως τη Σλοβακία και την Αυστρία, αναμένονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Στην Αυστρία μάλιστα, το κύμα ζέστης αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με διακοπές από σφοδρές καταιγίδες στις ορεινές περιοχές στα δυτικά.

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