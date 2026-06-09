Αντίδοτο στον καύσωνα: Τούβλο ικανό να ρίξει τη θερμοκρασία των πόλεων έως και 9 βαθμούς
Τοποθετείται σε συγκεκριμένα μέρη και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Δύο Ελβετοί σχεδιαστές δημιούργησαν μια καινοτόμο οικολογική κατασκευή που μειώνει τη θερμοκρασία στους δρόμους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:28 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας των ΕΠΑΛ
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Ford μελετά τετραθέσια Mustang (μεταξύ άλλων…)
09:39 ∙ WHAT THE FACT
Μέσα στις «μπλε τρύπες» του ωκεανού: Ανακάλυψαν κάτι απρόσμενο στα μεγάλα βάθη
19:39 ∙ WHAT THE FACT
10 σταγόνες στην πόρτα και δεν θα υπάρχουν πια μυρμήγκια στο σπίτι
22:44 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ