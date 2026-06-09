Αντίδοτο στον καύσωνα: Τούβλο ικανό να ρίξει τη θερμοκρασία των πόλεων έως και 9 βαθμούς

Τοποθετείται σε συγκεκριμένα μέρη και χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα

Newsbomb

Αντίδοτο στον καύσωνα: Τούβλο ικανό να ρίξει τη θερμοκρασία των πόλεων έως και 9 βαθμούς
ΚΟΣΜΟΣ
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Δύο Ελβετοί σχεδιαστές δημιούργησαν μια καινοτόμο οικολογική κατασκευή που μειώνει τη θερμοκρασία στους δρόμους χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr.

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