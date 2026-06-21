Η Γαλλία απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε μουσικό φεστιβάλ λόγω καύσωνα

Η Γαλλία απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε ορισμένες εκδηλώσεις ενός μεγάλου εθνικού μουσικού φεστιβάλ την Κυριακή, την ώρα που ένας καύσωνας πλήττει τη χώρα με τις θερμοκρασίες να καταγράφουν ρεκόρ

Οι ετήσιες εορταστικές εκδηλώσεις της «Fête de la Musique» προσελκύουν εκατομμύρια ανθρώπους από όλη τη Γαλλία. Ωστόσο, με το ένα τρίτο της χώρας να βρίσκεται σε συναγερμό λόγω καύσωνα, η κυβέρνηση απαγόρευσε την κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους όπου ισχύουν οι λεγόμενες «κόκκινες προειδοποιήσεις».

«Για όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το κράτος και τους φορείς του, έχουν δοθεί οδηγίες να μην προσφέρεται αλκοόλ», ανέφερε το γραφείο του Γάλλου πρωθυπουργού, Σεμπαστιάν Λεκορνύ.

Οι θερμοκρασίες την Κυριακή σε περιοχές από το Παρίσι έως τη Βουργουνδία αναμένεται να κυμανθούν στους 39-40 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Ένας έντονος καύσωνας πλήττει την Ευρώπη, με πολλές περιοχές να καταγράφουν θερμοκρασίες 10-15 °C υψηλότερες από τον εποχιακό μέσο όρο.

Οι θερμοκρασίες προβλέπεται να κορυφωθούν τη Δευτέρα, και οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να φτάσουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η κυβέρνηση έχει ζητήσει τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ «προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και υγειονομικής περίθαλψης και να δοθεί η δυνατότητα στο ιατρικό προσωπικό να επικεντρωθεί στη φροντίδα των πιο ευάλωτων πολιτών».

Ο καύσωνας συνεχίζεται εδώ και ημέρες και έχει προκαλέσει αναστάτωση σε όλη τη Γαλλία, με αποτέλεσμα να ακυρωθούν δεκάδες δρομολόγια τρένων και να ανασταλούν μαθήματα στα σχολεία.

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, Météo-France, δήλωσε ότι είναι «αβέβαιο» πόσο θα διαρκέσει ο καύσωνας, ο οποίος εκτιμάται ότι επηρεάζει περίπου τα τρία τέταρτα του πληθυσμού.

Για να βοηθήσουν τους πολίτες του Παρισιού και τους τουρίστες που επισκέπτονται τη πόλη να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, οι αρχές διατηρούν ανοιχτά τα πάρκα και τους κήπους της γαλλικής πρωτεύουσας καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η «Fête de la Musique» διοργανώνεται εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια και πραγματοποιείται πάντα κατά το θερινό ηλιοστάσιο.

Πέρυσι, περίπου δύο εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τις εκδηλώσεις στο Παρίσι.