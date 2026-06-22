Ολλανδία: Πλαστικά δέντρα και κουρτίνες έξω από τα παράθυρα επιστρατεύονται στον καύσωνα

Οδηγίες στους Ολλανδούς για να διατηρήσουν χαμηλές θερμοκρασίες στις κατοικίες τους εν μέσω καύσωνα

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ολλανδία: Πλαστικά δέντρα και κουρτίνες έξω από τα παράθυρα επιστρατεύονται στον καύσωνα
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι Ολλανδοί προτείνεται να κρεμούν κουρτίνες ή σεντόνια έξω από τα παράθυρα για να μειώσουν τη ζέστη στα σπίτια τους κατά τον καύσωνα.
  • Η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ενεργοποιήσει εθνικό σχέδιο για τον καύσωνα με ειδικές οδηγίες για την προστασία ηλικιωμένων και ευάλωτων ομάδων.
  • Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική με μεγάλα παράθυρα είναι σχεδιασμένη για χειμερινές ανάγκες και δυσκολεύει τη διατήρηση δροσιάς το καλοκαίρι.
  • Ερευνητές προτείνουν εξωτερικά συστήματα ηλιακής σκίασης, τεχνητά δέντρα και πέργκολες με πράσινο ως βιώσιμες λύσεις για τη μείωση της θερμοκρασίας σε κτίρια και δημόσιους χώρους.
  • Η πρόληψη της εισόδου ηλιακής θερμότητας σε κτίρια θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διατήρησης της δροσιάς χωρίς ενεργοβόρες συσκευές ψύξης.
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Αυτοσχέδιες λύσεις και κατασκευές επιστρατεύουν οι Ολλανδοί προκειμένου να προστατευθούν από το κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

Τα σπίτια στην Ολλανδία είναι κατασκευασμένα με βάση το παραδοσιακό υγρό και σχετικά ψυχρό κλίμα της Βόρειας Ευρώπης και γι’ αυτό τώρα οι κάτοικοι καλούνται να κάνουν ορισμένες τροποποιήσεις. Συγκεκριμένα τα νοικοκυριά στο Άμστερνταμ καλούνται να κρεμάσουν τις κουρτίνες τους έξω από τα παράθυρά τους προκειμένου να κρατήσουν μακριά τη ζέστη.

Σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα που έγινε viral την περασμένη εβδομάδα, η Eline Coolen, συντονίστρια για θέματα καύσωνα στο ινστιτούτο δημόσιας υγείας του Άμεστερνταμ προέτρεψε τους κατοίκους να εγκαταστήσουν προσωρινές ράγες για κουρτίνες ή να κρεμάσουν κουρτίνες ή σεντόνια έξω από τα παράθυρα προκειμένου να εμποδίζουν τις ακτίνες του ήλιο να πέφτουν στο εξωτερικό του σπιτιού.

Η κυβέρνηση, εν τω μεταξύ, έχει ενεργοποιήσει ένα εθνικό σχέδιο για τον καύσωνα, με συμβουλές για τη φροντίδα ηλικιωμένων και ευάλωτων ατόμων, ενώ ερευνητές δοκιμάζουν τα πάντα, από τεχνητά δέντρα έως σκίαστρα για να δροσίσουν τα πεζοδρόμια και τους πεζούς.

«Στα ολλανδικά σπίτια, αλλά και σε πολλά σπίτια της Βόρειας Ευρώπης, υπάρχουν πολύ μεγάλα παράθυρα. Πάντα χτίζαμε με γνώμονα τον χειμώνα, όταν θέλεις όσο το δυνατόν περισσότερο ήλιο και ζεστασιά στο σπίτι σου. Όμως, κάθε χρόνο μόνο στο Άμστερνταμ, 110 άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της ζέστης – και ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί έως και τους 600 στο μέλλον, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα», είπε η Coolen.

Ολλανδία ζέστη

Οι άνθρωποι κολυμπούν για να δροσιστούν κατά τη διάρκεια της ζέστης στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. 13 Αυγούστου 2025.

AP

Εμπνευσμένη από τα σεντόνια που κρέμονται στα παράθυρα της περιοχής Άμστερνταμ-Νόρντ, όπου ζει, καθώς και από ένα πρόσφατο ταξίδι της στη Βαρκελώνη, όπου οι κάτοικοι είχαν τοποθετήσει περσίδες στα μπαλκόνια τους, προέτρεψε τους χρήστες του διαδικτύου να κάνουν οι ίδιοι κάποιες προσαρμογές. Στόχος είναι να μειώσουν την μεταφορά θερμότητας στα σπίτια.

Είναι θέμα φυσικής, σύμφωνα με τον Bert Blocken, καθηγητή μηχανολογίας στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt, ο οποίος πιστεύει στις εναλλακτικές λύσεις έναντι των κλιματιστικών που καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας. «Περνάμε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους, ακόμα και σε πολύ όμορφες, ηλιόλουστες μέρες, επειδή δουλεύουμε ή κοιμόμαστε, ενώ παράλληλα αναρρώνουμε από τους καύσωνες», είπε ο Bert Blocken.

Και συνέχισε: «Πρέπει να διατηρούμε τα κτίριά μας δροσερά, ιδανικά χωρίς ενεργές συσκευές ψύξης. Η κλιματική προσαρμογή των μεμονωμένων κτιρίων είναι σημαντική, αλλά ακόμα και σήμερα, πολλά κατασκευάζονται με μεγάλες, τζαμαρισμένες προσόψεις που παράγουν πολλή θερμότητα».

Ένα τεράστιο ερευνητικό έργο έδειξε ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρηθεί ένα κτίριο δροσερό είναι απλώς να εμποδίζεται η είσοδος του ήλιου, είπε ο Bert Blocken. «Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, Έλληνες και Ρωμαίοι το έκαναν αυτό πριν από δεκάδες αιώνες, αλλά μερικές φορές είμαστε πολύ καλοί στο να ξεχνάμε τα διδάγματα του παρελθόντος. Αν ήμουν δήμαρχος, η πρώτη μου εκτελεστική εντολή θα ήταν να εγκατασταθούν εξωτερικά συστήματα ηλιακής σκίασης σε όλα τα κτίρια», εξήγησε.

Τα τεχνητά δέντρα και οι πέργκολες καλυμμένες με πράσινο μπορούν όλα να βοηθήσουν τους πεζούς να παραμείνουν δροσεροί και ακόμη και να μετριάσουν ελαφρώς τις θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον Jeroen Kluck, καθηγητή κλιματικά ανθεκτικών πόλεων στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Άμστερνταμ.

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