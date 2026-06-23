Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino

Το σπάνιο φαινόμενο έχει ήδη ξεκινήσει 

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Τα τελευταία δεδομένα του UKMO OSTIA - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα από το super El Nino
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  • Το θερινό ηλιοστάσιο του 2026 κατέδειξε έντονη θερμοκρασιακή αντίθεση μεταξύ Βόρειου και Νοτίου Ημισφαιρίου, με ταχύτατη θέρμανση στο Βόρειο και πτώση θερμοκρασίας στο Νότιο Ημισφαίριο.
  • Η θέρμανση είναι ιδιαίτερα έντονη στον Βόρειο Ατλαντικό, Βόρειο Ειρηνικό και Αρκτική λόγω αυξημένης ηλιακής ακτινοβολίας και σταθερότερων ατμοσφαιρικών συνθηκών.
  • Στον τροπικό Ειρηνικό, το φαινόμενο Ελ Νίνιο ενισχύει την παγκόσμια αύξηση θερμότητας των ωκεανών, επιδεινώνοντας τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ Βόρειου και Νοτίου Ημισφαιρίου.
  • Στην Ελλάδα και την ανατολική Μεσόγειο, η ταχεία θέρμανση των θαλάσσιων υδάτων αυξάνει τον κίνδυνο για πιο έντονους καύσωνες, ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασία και δασικές πυρκαγιές.
  • Η συνεχιζόμενη θέρμανση των ωκεανών ενδέχεται να προκαλέσει αύξηση των «τροπικών νυχτών» και μεγαλύτερη πίεση στους υδάτινους πόρους, την αγροτική παραγωγή και τα οικοσυστήματα της Ελλάδας.
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Το θερινό ηλιοστάσιο του 2026 ανέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τη μεγάλη κλιματική αντίθεση ανάμεσα στο Βόρειο και το Νότιο Ημισφαίριο.

Νέα δεδομένα για τη θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών δείχνουν ότι οι ωκεανοί ανταποκρίθηκαν με εντυπωσιακή ταχύτητα στην εποχική μεταβολή, καταγράφοντας εκ διαμέτρου αντίθετες τάσεις στις δύο πλευρές του πλανήτη.

Η ανάλυση, που βασίζεται στα υψηλής ανάλυσης δεδομένα UKMO OSTIA, συγκρίνει τις μέσες θερμοκρασίες της περιόδου 18-20 Ιουνίου με εκείνες της περιόδου 4-6 Ιουνίου 2026 και αποκαλύπτει μια έντονη αύξηση της θερμοκρασίας στις εύκρατες και πολικές ζώνες του Βόρειου Ημισφαιρίου.

Σε εκτεταμένες περιοχές των ωκεανών, η άνοδος έφτασε αρκετούς βαθμούς Κελσίου μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Ταχεία θέρμανση σε Ατλαντικό, Ειρηνικό και Αρκτική

Το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο στον Βόρειο Ατλαντικό και τον Βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, με τη θέρμανση να εκτείνεται έως και τις παρυφές της Αρκτικής. Η αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία μετά την άνοιξη, σε συνδυασμό με πιο σταθερές ατμοσφαιρικές συνθήκες και τη μειωμένη ανάμιξη των θαλάσσιων στρωμάτων, ευνοούν τη γρήγορη άνοδο της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων.

Την ίδια στιγμή, στο Νότιο Ημισφαίριο καταγράφεται η αντίθετη εικόνα. Καθώς εξελίσσεται η χειμερινή περίοδος, οι ωκεανοί εμφανίζουν γενικευμένη πτώση της θερμοκρασίας, εξαιτίας της μειωμένης ηλιακής ακτινοβολίας και της αυξημένης ατμοσφαιρικής αστάθειας, που ενισχύει την ανάμιξη των θαλάσσιων ρευμάτων.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η έντονη αυτή αντίθεση μεταξύ Βορρά και Νότου αποδεικνύει πόσο γρήγορα ανταποκρίνονται οι παγκόσμιοι ωκεανοί στις εποχικές μεταβολές, ενώ παράλληλα ενισχύει τις ανησυχίες ότι οι θάλασσες του πλανήτη αποθηκεύουν θερμότητα με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς.

Ο ρόλος του Ελ Νίνιο

Στην εξίσωση προστίθεται και η εξέλιξη στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, όπου διαμορφώνονται συνθήκες Ελ Νίνιο. Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας στην επιφάνεια των ωκεανών σε παγκόσμια κλίμακα και εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το σήμα της υπερθέρμανσης στο Βόρειο Ημισφαίριο, διευρύνοντας το χάσμα με τη ψυχρότερη εικόνα του Νότου.

Πώς μπορεί να επηρεαστεί η Ελλάδα

Οι εξελίξεις αυτές δεν αφήνουν ανεπηρέαστη τη Μεσόγειο και κατ' επέκταση την Ελλάδα. Η ανατολική Μεσόγειος συγκαταλέγεται στις περιοχές που θερμαίνονται ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα για συχνότερους, εντονότερους και μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες των θαλάσσιων υδάτων μπορούν επίσης να τροφοδοτήσουν πιο ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως ισχυρές καταιγίδες και επεισόδια έντονων βροχοπτώσεων, ενώ παράλληλα αυξάνουν τον κίνδυνο παρατεταμένης ξηρασίας και μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι εάν η θέρμανση των ωκεανών συνεχιστεί με τον σημερινό ρυθμό και ενισχυθεί περαιτέρω από το Ελ Νίνιο, η Ελλάδα θα μπορούσε τα επόμενα χρόνια να βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη πιο ακραία καλοκαίρια, περισσότερες «τροπικές νύχτες» και μεγαλύτερη πίεση στους υδάτινους πόρους, την αγροτική παραγωγή και τα ευάλωτα οικοσυστήματα της χώρας.

*Με πληροφορίες από το meteoweb.eu

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