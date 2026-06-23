Καιρός: Συμφωνία αστάθειας και μελτεμιού - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου
Τα νέα στοιχεία του καιρού θα είναι η μικρή εξασθένηση των Β-ΒΑ ανέμων και η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την εκδήλωση όμβρων και καταιγίδων
Για συμφωνία αστάθειας και μελτεμιού στο «εδαφικό», με μέγιστες θερμοκρασίες από τους 28 βαθμούς στα προσήνεμα ως τους 35 βαθμούς στα υπήνεμα, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος:
Συνθήκες καύσωνα επικρατούν πρωτίστως στη Δ. Ευρώπη και δευτερευόντως στην κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία. Αναφορικά με την εξέλιξη του φαινομένου, όλα δείχνουν ότι προς το τέλος της εβδομάδας ο καύσωνας στις δυτικές περιοχές της ηπείρου μας θα υποχωρήσει, αλλά στην κεντρική Ευρώπη βαθμιαία θα ενταθεί.
Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), τα νέα στοιχεία του καιρού θα είναι η μικρή εξασθένηση των Β-ΒΑ ανέμων και η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την εκδήλωση όμβρων και καταιγίδων κυρίως το απόγευμα στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την ορεινή Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 34 βαθμούς.
Την Πέμπτη (25/6), απογευματινοί όμβροι και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δ. Ελλάδα και τα ορεινά της κεντροβόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά Δ-ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με βασική ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.
Την Παρασκευή (26/6), η απογευματινή αστάθεια θα συνεχιστεί βασικά στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες ορεινές περιοχές της χώρας. Οι Β-ΒΑ άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια βαθμιαία θα ενισχυθούν περίπου κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή άνοδο.