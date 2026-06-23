Καιρός: Συμφωνία αστάθειας και μελτεμιού - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Για συμφωνία αστάθειας και μελτεμιού στο «εδαφικό», με μέγιστες θερμοκρασίες από τους 28 βαθμούς στα προσήνεμα ως τους 35 βαθμούς στα υπήνεμα, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος:

Συνθήκες καύσωνα επικρατούν πρωτίστως στη Δ. Ευρώπη και δευτερευόντως στην κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία. Αναφορικά με την εξέλιξη του φαινομένου, όλα δείχνουν ότι προς το τέλος της εβδομάδας ο καύσωνας στις δυτικές περιοχές της ηπείρου μας θα υποχωρήσει, αλλά στην κεντρική Ευρώπη βαθμιαία θα ενταθεί.

Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), τα νέα στοιχεία του καιρού θα είναι η μικρή εξασθένηση των Β-ΒΑ ανέμων και η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την εκδήλωση όμβρων και καταιγίδων κυρίως το απόγευμα στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την ορεινή Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 34 βαθμούς.

Την Πέμπτη (25/6), απογευματινοί όμβροι και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δ. Ελλάδα και τα ορεινά της κεντροβόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά Δ-ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με βασική ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Παρασκευή (26/6), η απογευματινή αστάθεια θα συνεχιστεί βασικά στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες ορεινές περιοχές της χώρας. Οι Β-ΒΑ άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια βαθμιαία θα ενισχυθούν περίπου κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή άνοδο.

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