Καιρός: Συμφωνία αστάθειας και μελτεμιού - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

Τα νέα στοιχεία του καιρού θα είναι η μικρή εξασθένηση των Β-ΒΑ ανέμων και η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την εκδήλωση όμβρων και καταιγίδων

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Καιρός: Συμφωνία αστάθειας και μελτεμιού - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για συμφωνία αστάθειας και μελτεμιού στο «εδαφικό», με μέγιστες θερμοκρασίες από τους 28 βαθμούς στα προσήνεμα ως τους 35 βαθμούς στα υπήνεμα, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο μετεωρολόγος:

Συνθήκες καύσωνα επικρατούν πρωτίστως στη Δ. Ευρώπη και δευτερευόντως στην κεντρική Ευρώπη και την Ιταλία. Αναφορικά με την εξέλιξη του φαινομένου, όλα δείχνουν ότι προς το τέλος της εβδομάδας ο καύσωνας στις δυτικές περιοχές της ηπείρου μας θα υποχωρήσει, αλλά στην κεντρική Ευρώπη βαθμιαία θα ενταθεί.

Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), τα νέα στοιχεία του καιρού θα είναι η μικρή εξασθένηση των Β-ΒΑ ανέμων και η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για την εκδήλωση όμβρων και καταιγίδων κυρίως το απόγευμα στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, την κεντροδυτική Στερεά Ελλάδα και την ορεινή Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 34 βαθμούς.

Την Πέμπτη (25/6), απογευματινοί όμβροι και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δ. Ελλάδα και τα ορεινά της κεντροβόρειας χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά Δ-ΒΔ 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με βασική ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Παρασκευή (26/6), η απογευματινή αστάθεια θα συνεχιστεί βασικά στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες ορεινές περιοχές της χώρας. Οι Β-ΒΑ άνεμοι στα ανατολικά και τα νότια βαθμιαία θα ενισχυθούν περίπου κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:32ΚΟΣΜΟΣ

Έτος σταθμός το 2026 για το Πολεμικό Ναυτικό - Ξεκίνησαν οι δοκιμές στην θάλασσα για την Φρεγάτα «Φορμίων» -Πότε παραλαμβάνουμε τις επόμενες

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη σε πύργο της Μαδρίτης - Προκάλεσε φωτιά

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τόκοι: Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού για τους δανειολήπτες - «Κούρεμα» και χαμηλότερες δόσεις

19:16LIFESTYLE

Η τρυφερή φωτογραφία της Zendaya με τον Tom Holland να την φιλά στη Ρώμη

19:14LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Καθηλωτικό το αποψινό φινάλε – Όσα θα δούμε

19:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μίνα Παπαθεοδώρου Βαλυράκη: Έκθεση ART AND MOTION στο Λουτράκι με αφορμή το Ράλλυ Ακρόπολις

19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 25χρονος επιδειξίας που παρενόχλησε νεαρή γυναίκα στην Πάντειο – 6 συλλήψεις απο το 2025 αλλα κυκλοφορουσε ελευθερος

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Βρετανία: Η μητέρα και ο φίλος της κακοποίησαν σεξουαλικά και δολοφόνησαν δίχρονο νήπιο - Είχε κατάγματα σε 21 οστά

18:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία αστάθειας και μελτεμιού - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ έχει εμμονή με τον αριθμό 22;

18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Δένδια για Τουρκία και ασφάλεια - Τι είπε για το ουκρανικό drone στη Λευκάδα

18:43ΚΟΣΜΟΣ

Ουαλία: Λεωφορείο ανετράπη σε αυτοκινητόδρομο - Τραυματίστηκαν οι 26 επιβάτες

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Νίκαια για την εξαφάνιση 34χρονου – Η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

18:32TRAVEL

Το ελληνικό νησί του Αιγαίου που συνεπήρε τους βρετανικούς Times: Τόπος «μύθων και θρύλων»

18:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Wall Street ανοίγει με κατακόρυφη πτώση - Μαζικό ξεπούλημα στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου

18:20ΚΟΣΜΟΣ

«Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους δεν μιλούν γερμανικά» - Ο παράξενος κανόνας εισόδου σε λίμνη

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ορφανό» DNA που εντοπίστηκε στο όπλο περιπλέκει το θρίλερ του διπλού φονικού στον Λογγό

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία βάσει των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Γέφυρα καταρρέει όταν περνά υπερφορτωμένο φορτηγό - Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός - Βίντεο

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Columbia ανακοινώνουν ακαδημαϊκή συνεργασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

14:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μας στέλνουν λαγοκέφαλους από παντού»: Έκρηξη συμμετοχών στον διαγωνισμό – Έρχεται εφαρμογή με GPS για τις καταγραφές.

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ορφανό» DNA που εντοπίστηκε στο όπλο περιπλέκει το θρίλερ του διπλού φονικού στον Λογγό

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Βρετανία: Η μητέρα και ο φίλος της κακοποίησαν σεξουαλικά και δολοφόνησαν δίχρονο νήπιο - Είχε κατάγματα σε 21 οστά

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Γέφυρα καταρρέει όταν περνά υπερφορτωμένο φορτηγό - Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός - Βίντεο

19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο 25χρονος επιδειξίας που παρενόχλησε νεαρή γυναίκα στην Πάντειο – 6 συλλήψεις απο το 2025 αλλα κυκλοφορουσε ελευθερος

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Εφιαλτικός καύσωνας παραλύει την Ευρώπη - Δεκάδες νεκροί και πνιγμένοι - Κλείνει ο πύργος του Άιφελ, σταματούν τα τρένα - Δραματική προειδοποίηση του ΠΟΥ

11:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 24 Ιουνίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκρηξη σε πύργο της Μαδρίτης - Προκάλεσε φωτιά

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έπνιξε τα τρία παιδιά του για να εκδικηθεί τη σύζυγό του - 27 χρόνια μετά κυκλοφορεί ελεύθερος

18:32TRAVEL

Το ελληνικό νησί του Αιγαίου που συνεπήρε τους βρετανικούς Times: Τόπος «μύθων και θρύλων»

16:56ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο νέος σχολικός χάρτης 2026-2027: 43 Νηπιαγωγεία και 32 Δημοτικά καταργούνται - Πού ιδρύονται νέες μονάδες

17:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Η «σκιώδης» κυβέρνηση του Τσίπρα – Τα ονόματα και οι αρμοδιότητες

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εργοστάσιο στο Αιγάλεω: «Δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις γύρω επιχειρήσεις», λέει ο αντιδήμαρχος στο Newsbomb

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

22:43LIFESTYLE

Ντέρτι: Οι πρωταγωνιστές της μεγάλης παραγωγής του ΑΝΤ1

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία έτοιμη για διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία βάσει των συμφωνιών της Κωνσταντινούπολης

07:40ΕΥ ΖΗΝ

Πριν ξεπακετάρετε στις διακοπές: Πώς να ελέγξετε το δωμάτιο για κοριούς

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Κρύβομαι, δεν θέλω να μπω μέσα», έλεγε ο 43χρονος στην γυναίκα του 1,5 ώρα πριν συλληφθεί 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ