Καιρός: Καταιγίδες, κεραυνοί και χαλάζι - Ξεκινάει 48ώρο αστάθειας

Snapshot Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας με διακυμάνσεις στην έντασή τους.

Αναμένεται διήμερο αστάθειας την Τετάρτη και Πέμπτη με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, ιδιαίτερα τις απογευματινές ώρες.

Την Παρασκευή οι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν ξανά με ριπές έως 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν κυρίως μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου, με τοπικές μέγιστες έως 37 βαθμούς στη δυτική ηπειρωτική χώρα και νότια Κρήτη.

Ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων και ασταθούς καιρού μπορεί να προκαλέσει έντονους κεραυνούς και μικροπλημμυρικά φαινόμενα. Snapshot powered by AI

Τα μελτέμια θα συνεχίσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο και τις επόμενες ημέρες, ενώ παράλληλα αναμένεται ένα διήμερο αστάθειας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, η ατμόσφαιρα θα παρουσιάσει αυξημένη αστάθεια, κυρίως τις απογευματινές ώρες, με πιθανά έντονα φαινόμενα.

Σήμερα, τα μελτέμια συνεχίζουν να πνέουν στο Αιγαίο, ενώ στα ηπειρωτικά αναμένονται σύννεφα που θα πυκνώσουν από το απόγευμα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στο εσωτερικό της χώρας και στην Πελοπόννησο.

Ο καιρός θα παραμείνει ασταθής και τις επόμενες ημέρες, με το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης να χαρακτηρίζεται από πιο οργανωμένες και εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τα μελτέμια στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν διακυμάνσεις, αλλά θα συνεχίσουν να επηρεάζουν την περιοχή τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Την Τετάρτη και την Πέμπτη, η ένταση των ανέμων θα μειωθεί προσωρινά, ωστόσο από την Παρασκευή αναμένεται νέα ενίσχυση με ριπές που θα φτάνουν τα 8 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν γενικά μεταξύ 33 και 35 βαθμών Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται στη δυτική ηπειρωτική χώρα, όπου το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 37 βαθμούς σε περιοχές όπως το Αγρίνιο, η Άρτα, η Πάτρα, η Καλαμάτα και η νότια Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές οι θερμοκρασίες θα κινούνται γύρω στους 28-30 βαθμούς.

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό ισχυρών ανέμων και ασταθούς καιρού, που μπορεί να προκαλέσει έντονους κεραυνούς και μικροπλημμυρικά επεισόδια.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 23 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι -απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 στα ηπειρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Στη Θεσσαλία από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στα υπόλοιπα από βόρειες 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28, στη νότια Κρήτη τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 31, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί και μόνο αργά τη νύχτα στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, της ανατολικής Θεσσαλίας και στον Θερμαϊκό οι νεφώσεις θα διατηρηθούν και βαθμιαία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, της ανατολικής Θεσσαλίας και στον Θερμαϊκό όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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