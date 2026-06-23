Καιρός: Υποχωρούν λίγο τα μελτέμια την Τρίτη – «Εκτός πυρήνα καύσωνα» η Ελλάδα

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

Newsbomb

Καιρός: Υποχωρούν λίγο τα μελτέμια την Τρίτη – «Εκτός πυρήνα καύσωνα» η Ελλάδα
ΚΑΙΡΟΣ
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  • Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.
  • Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά ηπειρωτικά και τους 31
  • 33 στα νησιά του Ιονίου, Δωδεκάνησα και ηπειρωτικά.
  • Η Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεαστεί από έντονο ή παρατεταμένο καύσωνα, καθώς το μελτέμι στο Αιγαίο μετριάζει τις θερμοκρασίες στα ανατολικά και νότια.
  • Τις επόμενες ημέρες προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά σταθερή χωρίς σημαντική αύξηση.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Προ των πυλών ο καύσωνας που θα «χτυπήσει» τα Βαλκάνια

Τα προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό του επόμενου δεκαημέρου αναλύει σε νέα ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς.

Παρά τη μετατόπιση θερμότερων αερίων μαζών προς τα βόρεια Βαλκάνια και την κεντρική Ευρώπη, η Ελλάδα δεν φαίνεται —με τα σημερινά δεδομένα— να μπαίνει στον πυρήνα ενός έντονου ή παρατεταμένου θερμού επεισοδίου, αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος.

Η ζέστη θα υπάρχει, κυρίως στα ηπειρωτικά, όμως παραμένει μέσα σε πιο ελεγχόμενα επίπεδα, ενώ το μελτέμι στο Αιγαίο λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός μετριασμού των θερμοκρασιών στα ανατολικά και νότια.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά:

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 23 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά τις πρωινές ώρες ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι -απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς και μεμονωμένες καταιγίδες.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 στα ηπειρωτικά τοπικά 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: Στη Θεσσαλία από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4, στα υπόλοιπα από βόρειες 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 28, στη νότια Κρήτη τοπικά 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 31, στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι - απόγευμα οπότε κυρίως στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμιαία τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από τις βραδινές ώρες.
Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.
Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί και μόνο αργά τη νύχτα στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, της ανατολικής Θεσσαλίας και στον Θερμαϊκό οι νεφώσεις θα διατηρηθούν και βαθμιαία θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-06-2026

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες από τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας, της ανατολικής Θεσσαλίας και στον Θερμαϊκό όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

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