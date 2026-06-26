Αποκαταστάθηκε το ιστορικό μέγαρο όπου έζησε η Μαρία Κάλλας-Παραδόθηκε στην Ακαδημία Λυρικής Τέχνης

Snapshot Το ιστορικό κτήριο στην οδό 28ης Οκτωβρίου, συνδεδεμένο με τη Μαρία Κάλλας, ανακαινίστηκε πλήρως και παραδόθηκε στην Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas.

Το κτήριο κατασκευάστηκε το 1925 από τον αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη και είναι χαρακτηριστικό δείγμα Jugendstil αρχιτεκτονικής.

Η αναστήλωση ξεκίνησε το 2019 με κόστος 6.897.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας στο κέντρο της Αθήνας λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2023 και είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη ζωή και το έργο της σοπράνο.

Παρά τη σπουδαιότητα των δύο χώρων, το κοινό δεν τους γνωρίζει ευρέως, παρότι αποτελούν σημαντικά σημεία αναφοράς για την καλλιτεχνική κληρονομιά της Μαρίας Κάλλας. Snapshot powered by AI

Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτήρια της Αθήνας, το οποίο συνδέεται με τη ζωή της Μαρίας Κάλλας, παραδόθηκε πλήρως ανακαινισμένο, αποκτώντας μια νέα αποστολή ως χώρος αφιερωμένος στη λυρική τέχνη.

Πρόκειται για το διατηρητέο μέγαρο, συνολικής επιφάνειας 1.442 τετραγωνικών μέτρων, που βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), απέναντι από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το κτήριο είναι γνωστό ως «Πολυκατοικία Παπαλεονάρδου», ενώ επί σειρά ετών έγινε γνωστό και ως «Βίλα Σκαραμαγκά», καθώς είχε καταληφθεί από αντιεξουσιαστές, ακολουθώντας το πρότυπο των καταλήψεων της εποχής.

Η ιστορία του κτηρίου

Το μέγαρο κατασκευάστηκε το 1925 από τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Κώστα Κιτσίκη και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής με επιρροές από το γερμανικό καλλιτεχνικό ρεύμα Jugendstil.

Το κτήριο πριν την τελική αναδιαμόρφωση

Με το πέρασμα των δεκαετιών το κτήριο εγκαταλείφθηκε και υπέστη σημαντικές φθορές. Επηρεάστηκε από τον σεισμό της Αθήνας, τμήμα του καταστράφηκε από πυρκαγιά και τελικά καταλήφθηκε από αντιεξουσιαστές, με αποτέλεσμα να παραμείνει για χρόνια σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης.

Η αποκατάσταση

Το 2019 ξεκίνησαν οι εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, με ιδιαίτερη έμφαση στη διατήρηση του ιστορικού και αρχιτεκτονικού χαρακτήρα του.

Το συνολικό κόστος του έργου ανήλθε στα 6.897.000 ευρώ και καλύφθηκε μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το κτήριο παραδόθηκε στην Ακαδημία Λυρικής Τέχνης Maria Callas.

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας

Η αποκατάσταση του ιστορικού μεγάρου έρχεται να προστεθεί στις πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της κληρονομιάς της μεγάλης σοπράνο. Ήδη από τον Οκτώβριο του 2023 λειτουργεί στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της Αθήνας, το Μουσείο Μαρία Κάλλας, το πρώτο μουσείο στον κόσμο που είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν από τον τότε δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, έπειτα από πολυετείς καθυστερήσεις, γραφειοκρατικά εμπόδια και συνεχείς αναβολές.

Το μουσείο στεγάζεται σε νεοκλασικό κτήριο 1.070 τετραγωνικών μέτρων και παρουσιάζει σημαντικές στιγμές από την καλλιτεχνική πορεία της Μαρίας Κάλλας μέσα από ιστορικές φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, προσωπικά αντικείμενα και αφιερώματα στους σπουδαιότερους ρόλους που ερμήνευσε στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου.

Παρά τη σπουδαιότητα τόσο του ανακαινισμένου κτηρίου στην Πατησίων όσο και του Μουσείου Μαρία Κάλλας, οι δύο αυτοί χώροι παραμένουν σχετικά άγνωστοι σε μεγάλο μέρος του κοινού, παρότι αποτελούν σημαντικά σημεία αναφοράς για τη ζωή, την ιστορία και την παγκόσμια καλλιτεχνική παρακαταθήκη της κορυφαίας Ελληνίδας σοπράνο.

Διαβάστε επίσης