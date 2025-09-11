Μαρία Καλλάς: Το πρόσωπό της στο νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρά σε ριζικό επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων ευρώ

Δημήτρης Δρίζος

Μαρία Καλλάς: Το πρόσωπό της στο νέο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ
Εμπνευσμένη από την ευρωπαϊκή κουλτούρα είναι μεταξύ άλλων η νέα σειρά χαρτονομισμάτων που σύντομα θα κυκλοφορήσουν ευρέως στα πορτοφόλια των κατοίκων της ΕΕ.

Όπως μάλιστα το Newsbomb έχει αποκαλύψει πριν από 20 μέρες, η νέα σειρά έχει και ελληνικό ενδιαφέρον καθώς στο 5ευρω θα απεικονίζεται το πρόσωπο της διάσημης σοπράνο, Μαρίας Κάλλας.

a0051ea7-25aa-4f05-a908-97861b56d05e.jpg

Τι αποφάσισε η ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρά σε ριζικό επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων ευρώ, θέτοντας ως στόχο όχι μόνο την αισθητική ανανέωση αλλά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Η νέα σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα έως το 2026, μέσα από έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό αποκλειστικά για επαγγελματίες γραφίστες, ο οποίος θα αναδείξει νέες δημιουργικές προτάσεις για το ευρωπαϊκό νόμισμα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΚΤ, η νέα σειρά θα βασίζεται σε δύο θεματικούς άξονες.

Ο πρώτος, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός: κοινοί πολιτιστικοί χώροι», θα προβάλλει προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης.

Στα χαρτονομίσματα θα απεικονίζονται:

  • η Μαρία Κάλλας στα 5 ευρώ,
  • ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στα 10 ευρώ,
  • η Μαρί Κιουρί στα 20 ευρώ,
  • ο Θερβάντες στα 50 ευρώ,
  • ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στα 100 ευρώ
  • και η Μπέρτα φον Ζουτνέρ στα 200 ευρώ.
banknote-eu-100-euro-leonardo-da-vinci-vector-58732842.jpg

Η επιλογή αυτή αναμένεται να προσφέρει μια ισορροπία ανάμεσα σε προσωπικότητες της τέχνης, της επιστήμης και της λογοτεχνίας, υπογραμμίζοντας τον κοινό πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης.

Ο δεύτερος θεματικός άξονας, με τίτλο «Ποτάμια και Πουλιά: ανθεκτικότητα στην πολυμορφία», θα εστιάζει στη φυσική ομορφιά και τη βιοποικιλότητα της ηπείρου. Κάθε χαρτονόμισμα θα συνδυάζει ένα χαρακτηριστικό τοπίο με ένα αντιπροσωπευτικό είδος πανίδας, προσδίδοντας ταυτόχρονα εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα στη νέα σειρά.

Ταυτόχρονα, στο φόντο των χαρτονομισμάτων θα ξεχωρίζουν εμβληματικά κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έδρα της ΕΚΤ, το Δικαστήριο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ενισχύοντας την αίσθηση ενότητας και συνοχής της ηπείρου.

Η τελική απόφαση για τα σχέδια αναμένεται έως το τέλος του 2026, ενώ η κυκλοφορία της νέας σειράς θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για το ευρώ, συνδυάζοντας παράδοση, πολιτιστική κληρονομιά και σύγχρονη αισθητική.

Οι αλλαγές αναμένεται να προκαλέσουν έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο μεταξύ των πολιτών, αλλά και στους συλλέκτες χαρτονομισμάτων, ενώ ανοίγουν τον δρόμο για μια ανανεωμένη εικονογραφική ταυτότητα του ευρωπαϊκού νομίσματος.

Επόμενα βήματα

Το 2026 η ΕΚΤ θα ζητήσει από το κοινό να επιλέξει τα σχέδια που προτιμά από μια λίστα υποψηφίων.

«Αναπτύσσουμε νέα τραπεζογραμμάτια επειδή είμαστε προσηλωμένοι στο μετρητό, τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Τα τραπεζογραμμάτια είναι σύμβολο της ευρωπαϊκής μας ενότητας και με τα νέα μοτίβα γιορτάζουμε την κοινή μας ιστορία και τη δέσμευσή μας για ένα βιώσιμο μέλλον», δήλωσε ο Πιέρο Τσιπόλνε, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να λάβει την τελική απόφαση σχετικά με τα σχέδια το 2026. Τα νέα τραπεζογραμμάτια θα είναι έτοιμα να τεθούν σε κυκλοφορία μερικά χρόνια μετά την απόφαση αυτή και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής.

