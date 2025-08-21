Αυτά είναι τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ - Πότε θα κυκλοφορήσουν

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρά σε ριζικό επανασχεδιασμό των χαρτονομισμάτων ευρώ, θέτοντας ως στόχο όχι μόνο την αισθητική ανανέωση αλλά και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Η νέα σειρά αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα έως το 2026, μέσα από έναν πανευρωπαϊκό διαγωνισμό αποκλειστικά για επαγγελματίες γραφίστες, ο οποίος θα αναδείξει νέες δημιουργικές προτάσεις για το ευρωπαϊκό νόμισμα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΚΤ, η νέα σειρά θα βασίζεται σε δύο θεματικούς άξονες.

Ο πρώτος, με τίτλο «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός: κοινοί πολιτιστικοί χώροι», θα προβάλλει προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ευρώπης.

Στα χαρτονομίσματα θα απεικονίζονται:

η Μαρία Κάλλας στα 5 ευρώ,

ο Λούντβιχ βαν Μπετόβεν στα 10 ευρώ,

η Μαρί Κιουρί στα 20 ευρώ,

ο Θερβάντες στα 50 ευρώ,

ο Λεονάρντο ντα Βίντσι στα 100 ευρώ

και η Μπέρτα φον Ζουτνέρ στα 200 ευρώ.

Η επιλογή αυτή αναμένεται να προσφέρει μια ισορροπία ανάμεσα σε προσωπικότητες της τέχνης, της επιστήμης και της λογοτεχνίας, υπογραμμίζοντας τον κοινό πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης.

Ο δεύτερος θεματικός άξονας, με τίτλο «Ποτάμια και Πουλιά: ανθεκτικότητα στην πολυμορφία», θα εστιάζει στη φυσική ομορφιά και τη βιοποικιλότητα της ηπείρου. Κάθε χαρτονόμισμα θα συνδυάζει ένα χαρακτηριστικό τοπίο με ένα αντιπροσωπευτικό είδος πανίδας, προσδίδοντας ταυτόχρονα εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα στη νέα σειρά.

Ταυτόχρονα, στο φόντο των χαρτονομισμάτων θα ξεχωρίζουν εμβληματικά κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έδρα της ΕΚΤ, το Δικαστήριο της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ενισχύοντας την αίσθηση ενότητας και συνοχής της ηπείρου.

Η τελική απόφαση για τα σχέδια αναμένεται έως το τέλος του 2026, ενώ η κυκλοφορία της νέας σειράς θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για το ευρώ, συνδυάζοντας παράδοση, πολιτιστική κληρονομιά και σύγχρονη αισθητική.

Οι αλλαγές αναμένεται να προκαλέσουν έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο μεταξύ των πολιτών, αλλά και στους συλλέκτες χαρτονομισμάτων, ενώ ανοίγουν τον δρόμο για μια ανανεωμένη εικονογραφική ταυτότητα του ευρωπαϊκού νομίσματος.