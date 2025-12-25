Ρωσικά βομβαρδιστικά, με ικανότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα, πέταξαν κοντά στη Βρετανία
Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν για να παρακολουθούν τις κινήσεις των ρωσικών βομβαρδιστικών, ενώ αυτά πετούσαν κοντά στα βόρεια σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προκάλεσε συναγερμό στη Βρετανία ανήμερα Χριστούγεννα, καθώς βομβαρδιστικά με ικανότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα πλησίασαν τη χώρα σε μία μεγάλου μήκους πτήση πάνω από τη Νορβηγική Θάλασσα, αναγκάζοντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να απογειωθούν για να παρακολουθήσουν τα ρωσικά αεροπλάνα, καθώς αυτά περιπλανιόνταν κοντά στα βόρεια σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σύμφωνα με τη βρετανική «The Sun», η Μόσχα καυχήθηκε για την αποστολή, λέγοντας: «Τα βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας Tu-95MS των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση στον εναέριο χώρο πάνω από τα ουδέτερα ύδατα της Θάλασσας του Μπάρεντς και της Νορβηγικής Θάλασσας».
«Η πτήση διήρκεσε περισσότερο από επτά ώρες».
Τα βομβαρδιστικά συνοδεύονταν από μαχητικά αεροσκάφη Su-33 του ρωσικού ναυτικού, υπογραμμίζοντας τη στρατιωτική δύναμη πίσω από το μήνυμα της Μόσχας.
Η Ρωσία αναγνώρισε επίσης ότι το ΝΑΤΟ παρακολουθούσε τα αεροσκάφη, προσθέτοντας: «Σε ορισμένα στάδια της διαδρομής, τα βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας συνοδεύονταν από μαχητικά αεροσκάφη ξένων χωρών», χωρίς να κατονομάζει ποιες συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις κινήθηκαν για να τα αναχαιτίσουν.
*Με πληροφορίες από The Sun