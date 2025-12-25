Ρωσικά βομβαρδιστικά, με ικανότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα, πέταξαν κοντά στη Βρετανία

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ απογειώθηκαν για να παρακολουθούν τις κινήσεις των ρωσικών βομβαρδιστικών, ενώ αυτά πετούσαν κοντά στα βόρεια σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου

Newsbomb

Ρωσικά βομβαρδιστικά, με ικανότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα, πέταξαν κοντά στη Βρετανία
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προκάλεσε συναγερμό στη Βρετανία ανήμερα Χριστούγεννα, καθώς βομβαρδιστικά με ικανότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα πλησίασαν τη χώρα σε μία μεγάλου μήκους πτήση πάνω από τη Νορβηγική Θάλασσα, αναγκάζοντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να απογειωθούν για να παρακολουθήσουν τα ρωσικά αεροπλάνα, καθώς αυτά περιπλανιόνταν κοντά στα βόρεια σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τη βρετανική «The Sun», η Μόσχα καυχήθηκε για την αποστολή, λέγοντας: «Τα βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας Tu-95MS των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση στον εναέριο χώρο πάνω από τα ουδέτερα ύδατα της Θάλασσας του Μπάρεντς και της Νορβηγικής Θάλασσας».

«Η πτήση διήρκεσε περισσότερο από επτά ώρες».

Τα βομβαρδιστικά συνοδεύονταν από μαχητικά αεροσκάφη Su-33 του ρωσικού ναυτικού, υπογραμμίζοντας τη στρατιωτική δύναμη πίσω από το μήνυμα της Μόσχας.

Η Ρωσία αναγνώρισε επίσης ότι το ΝΑΤΟ παρακολουθούσε τα αεροσκάφη, προσθέτοντας: «Σε ορισμένα στάδια της διαδρομής, τα βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας συνοδεύονταν από μαχητικά αεροσκάφη ξένων χωρών», χωρίς να κατονομάζει ποιες συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις κινήθηκαν για να τα αναχαιτίσουν.

*Με πληροφορίες από The Sun

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση πυροσβέστη στις Σέρρες: Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες - Τον αναζητούν με drones

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κιλιμάντζαρο: Συντριβή ελικοπτέρου με δύο νεκρούς

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Τροχαίο ατύχημα με εγκλωβισμό 50χρονης στην επαρχιακή οδό Σταυροχωρίου–Μεταλλικού

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε από πανετόνε

19:18WHAT THE FACT

Φούσκωμα μετά το χριστουγεννιάτικο φαγοπότι: 6 λύσεις που θα σας ανακουφίσουν

19:09ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Νεκρός μαχητής της ιρανικής Δύναμης Κουντς σε ισραηλινό πλήγμα - Βίντεο

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην Επανομή

19:00LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: Χαρακτήρισε τον Χριστό τον «μεγαλύτερο influencer» - «Είχε μόνο 12 followers»

18:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Η Κρουζ Αζούλ θέλει 10 εκατ. για τον Γιακουμάκη

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Χριστουγεννιάτικο «δώρο» από Μόσχα στο Λονδίνο: Ρωσικά βομβαρδιστικά, με ικανότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα, πέταξαν κοντά στη Βρετανία

18:43LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: Ο ιδιαίτερος τρόπος που ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στο πλευρό του Μάκη Παντζόπουλου

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο απαντά στην ευχή Ζελένσκι, «να πεθάνει ο Πούτιν»: Είναι ανεπαρκής

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Μπρόντγουεϊ: Η Νάλα του «Βασιλιά των Λιονταριών» δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Στα λευκά «ντύθηκαν» χιονοδρομικά κέντρα και ορεινά χωριά - Βίντεο, φωτογραφίες

18:17LIFESTYLE

Ο Φοίβος αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από τα «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή

18:09ΚΟΣΜΟΣ

«Ανάγκη για καλοσύνη σε περιόδους αβεβαιότητας»: Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του βασιλιά Καρόλου - Βίντεο

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Δολοφονία 55χρονης - Νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας ύποπτος

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ανεστάλησαν οι συζητήσεις μεταξύ κυβέρνησης Αλ Σάρα και Κούρδων

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Kαρέ καρέ η καταδίωξη 12χρονου και 13χρονου που έκλεψαν μοτοσικλέτα

17:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στη Νότιγχαμ Φόρεστ: Πέθανε ο «θρύλος» της ομάδας, Τζον Ρόμπερτσον

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε από πανετόνε

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τα «φθινοπωρινά» Χριστούγεννα στην «ψυχρή» Πρωτοχρονιά - Πότε αλλάζει το σκηνικό

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο απαντά στην ευχή Ζελένσκι, «να πεθάνει ο Πούτιν»: Είναι ανεπαρκής

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Δολοφονία 55χρονης - Νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας ύποπτος

16:14LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα παιδιά και τα εγγόνια του

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση στα διόδια της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου από 1η Ιανουαρίου - Ο νέος τιμοκατάλογος

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά για την ευχετήρια κάρτα της Hellenic Train - «Αυτοί που σκότωσαν 57 αθώους»

12:47LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια με νερό στο πρόσωπο - Βίντεο

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Φραπές» στο κουίζ του Politico: Η «παγίδα» με το σουβλάκι που μπέρδεψε τους περισσότερους

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό: Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Σοκ στο Μπρόντγουεϊ: Η Νάλα του «Βασιλιά των Λιονταριών» δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

19:18WHAT THE FACT

Φούσκωμα μετά το χριστουγεννιάτικο φαγοπότι: 6 λύσεις που θα σας ανακουφίσουν

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Διαλύθηκε το αυτοκίνητο του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Βίντεο και φωτογραφίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ