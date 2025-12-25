Ρωσικά βομβαρδιστικά, με ικανότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα, πέταξαν κοντά στη Βρετανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προκάλεσε συναγερμό στη Βρετανία ανήμερα Χριστούγεννα, καθώς βομβαρδιστικά με ικανότητα να φέρουν πυρηνικά όπλα πλησίασαν τη χώρα σε μία μεγάλου μήκους πτήση πάνω από τη Νορβηγική Θάλασσα, αναγκάζοντας μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ να απογειωθούν για να παρακολουθήσουν τα ρωσικά αεροπλάνα, καθώς αυτά περιπλανιόνταν κοντά στα βόρεια σύνορα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με τη βρετανική «The Sun», η Μόσχα καυχήθηκε για την αποστολή, λέγοντας: «Τα βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας Tu-95MS των Ρωσικών Αεροδιαστημικών Δυνάμεων πραγματοποίησαν προγραμματισμένη πτήση στον εναέριο χώρο πάνω από τα ουδέτερα ύδατα της Θάλασσας του Μπάρεντς και της Νορβηγικής Θάλασσας».

«Η πτήση διήρκεσε περισσότερο από επτά ώρες».

❕ Russian bombers flew toward Britain. NATO forced to respond



NATO scrambled its fighter jets in response to the approaching Russian strategic bombers heading toward Britain, The Mirror reports.



The Russian Ministry of Defense stated that it was a "routine flight" over neutral… pic.twitter.com/QG1pJBKe7V — NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2025

Τα βομβαρδιστικά συνοδεύονταν από μαχητικά αεροσκάφη Su-33 του ρωσικού ναυτικού, υπογραμμίζοντας τη στρατιωτική δύναμη πίσω από το μήνυμα της Μόσχας.

Η Ρωσία αναγνώρισε επίσης ότι το ΝΑΤΟ παρακολουθούσε τα αεροσκάφη, προσθέτοντας: «Σε ορισμένα στάδια της διαδρομής, τα βομβαρδιστικά μακράς εμβέλειας συνοδεύονταν από μαχητικά αεροσκάφη ξένων χωρών», χωρίς να κατονομάζει ποιες συμμαχικές αεροπορικές δυνάμεις κινήθηκαν για να τα αναχαιτίσουν.

*Με πληροφορίες από The Sun

