Έρχεται νέος φόρος για τα ακίνητα το 2027 - Τι είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης

Τι καταγγέλλει η ΠΟΜΙΔΑ για τον νέο φόρο

Έρχεται νέος φόρος για τα ακίνητα το 2027 - Τι είναι το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης
Σημαντικές ανατροπές στη φορολογία ακινήτων, με άμεσο αντίκτυπο στους ιδιοκτήτες, φέρνει ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης. Το νομοσχέδιο προβλέπει την ενοποίηση του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και του δημοτικού φόρου Ηλεκτροδοτουμένων Χώρων, δημιουργώντας έναν νέο ενιαίο φόρο: το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ).

Η ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων) αντιδρά έντονα, χαρακτηρίζοντας το ΤΤΑ ως έναν «νέο ΕΝΦΙΑ υπέρ των Δήμων». Στόχος του νέου πλαισίου είναι η αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ μέσω ενός αποδοτικότερου συστήματος, καθώς ο συντελεστής του ΤΤΑ εκτιμάται ότι θα είναι μεσοσταθμικά τριπλάσιος από αυτόν του ΤΑΠ.

Τι καταγγέλλει η ΠΟΜΙΔΑ για τον νέο φόρο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, ο νέος φόρος θα επιβάλλεται σε κάθε ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, με το ποσό να καθορίζεται πλέον με βάση την αξία και τη χρήση του.

Οι βασικές αλλαγές και οι ενστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ είναι:

  1. Κατάργηση της Πλήρους Απαλλαγής για Κενά Ακίνητα: Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού (ΤΚΦ) μειώνονται μόλις στο 10% για τα κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα και μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται η δυνατότητα πλήρους απαλλαγής που ίσχυε για τα κενά ακίνητα.

  2. «Απαράγραπτο» οφειλών: Θεσπίζεται «απαράγραπτο» για οφειλές προς τους δήμους, δίνοντας τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να διεκδικούν χρέη έως και δέκα χρόνια μετά τη δημιουργία τους.

  3. Υποχρεωτική διάρκεια μισθώσεων: Προβλέπεται αναγκαστική διάρκεια 24 ετών για μισθώσεις ιδιωτικών ακινήτων προς τους δήμους, με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως τα 36 ή 48 έτη. Επιπλέον, προβλέπεται υποχρεωτική τριετής παράταση των υφιστάμενων μισθώσεων, χωρίς δυνατότητα αύξησης του ενοικίου.

  4. Ανησυχία για απαλλοτριώσεις: Η Ομοσπονδία εκφράζει έντονη ανησυχία για τις διαδικασίες απαλλοτριώσεων και επεμβάσεων στην ιδιωτική περιουσία, οι οποίες πραγματοποιούνται με συνοπτικές διαδικασίες και περιορισμένες προθεσμίες προσφυγής, γεγονός που κινδυνεύει να πλήξει τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα.

Συνοψίζοντας, η ΠΟΜΙΔΑ τονίζει ότι ο βασικός στόχος του νέου πλαισίου είναι η σημαντική αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ μέσω της βαριάς φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας.

Πότε θα εφαρμοστεί

Μετά όμως το πέρας των γιορτών, τον Ιανουάριο του 2026 θα μπει σε διαβούλευση ο Κώδικας Αυτοδιοίκησης που θα συμπεριλαμβάνει το ΤΤΑ και στις 15 Φεβρουαρίου του 2026 αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος αυτός.

Μετά ο κάθε δήμος θα έχει το περιθώριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2026 να προσαρμόσει το ποσό του νέου τέλους που θα πρέπει να πληρώνουν οι υπόχρεοι για το 2027.

