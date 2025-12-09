Ακίνητα: Νέο ενιαίο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα δουν ελάφρυνση και ποιοι επιβαρύνσεις

Αλλάζουν τα δεδομένα στη δημοτική φορολογία ακινήτων με την εφαρμογή του νέου Τέλους Τοπικής Ανάπτυξης (Τ.Τ.Α.), το οποίο αντικαθιστά το σημερινό πολυδιάσπαρτο σύστημα χρεώσεων.

Μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονταν με διαφορετικά δημοτικά τέλη. Με το νέο μοντέλο, η κυβέρνηση επιδιώκει να καθιερώσει ενιαίους και πιο διαφανείς κανόνες για τον υπολογισμό της δημοτικής επιβάρυνσης κάθε ακινήτου. Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΑΠ και ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων συγχωνεύονται σε έναν ενιαίο μηχανισμό.

Το ΤΑΠ υπολογιζόταν επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, με συντελεστή 0,25‰ έως 0,35‰, ανάλογα με τον δήμο. Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αντίστοιχα, βασιζόταν στα τετραγωνικά και στην παροχή ρεύματος, με συντελεστές που επίσης διέφεραν από δήμο σε δήμο και ανά χρήση (κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι, κοινόχρηστα). Δύο διαφορετικά συστήματα που επιβάρυναν τον ίδιο ιδιοκτήτη, πλέον ενοποιούνται.

Το νέο τέλος θα ενσωματώνεται στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος και ο συντελεστής του θα κυμαίνεται από 0,8‰ έως 1‰. Οι δημοτικές αρχές θα αποφασίζουν τις ακριβείς τιμές, κάτι που σημαίνει ότι η επιβάρυνση μπορεί να είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη σε σχέση με σήμερα.

Αν ο υπόχρεος δεν πληρώσει το τέλος για τρεις συνεχόμενους μηνιαίους λογαριασμούς ή έναν τριμηνιαίο, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας θα προχωρά σε διακοπή της παροχής. Η επανασύνδεση θα γίνεται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση των οφειλών προς τον πάροχο και τον δήμο.

Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν ενδιαφερθεί για επανασύνδεση, ο πάροχος θα τον διαγράφει από το μητρώο καταναλωτών και θα ενημερώνει τον δήμο, ο οποίος και θα αναλάβει τη διαδικασία είσπραξης.

Αυστηρά πρόστιμα για ανακριβή δήλωση τετραγωνικών

Με την πλήρη πρόσβαση των δήμων στα ψηφιακά αρχεία, θα εντοπίζονται άμεσα αποκλίσεις στα δηλωμένα τετραγωνικά. Για ανακριβή δήλωση προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του τέλους που αντιστοιχεί στην πραγματική επιφάνεια του ακινήτου.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 του νόμου, σε περίπτωση μη δήλωσης ή λανθασμένης δήλωσης, το πρόστιμο διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε οι πάροχοι ρεύματος να το ενσωματώνουν στη χρέωση του καταναλωτή και να το αποδίδουν στον δήμο.

Εφόσον δεν καταβληθεί το Τ.Τ.Α., ο πάροχος υποχρεούται να διακόψει το ρεύμα και να μην το επαναφέρει έως την εξόφληση. Αν ο πολίτης δεν ζητήσει την επανασύνδεση, ο πάροχος ενημερώνει τον δήμο για περαιτέρω ενέργειες είσπραξης.

