Πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί το 2026: Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Αύξηση της τάξης των 40 έως 50 ευρώ μηνιαίως στον κατώτατο μισθό του ιδιωτικού τομέα, αλλά και στον εισαγωγικό μισθό του Δημοσίου, περιλαμβάνουν τα σενάρια που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για την τόνωση των αποδοχών των εργαζομένων την επόμενη χρονιά, πέραν των φοροελαφρύνσεων που θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2026.

Την αύξηση προδιέγραψαν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, λέγοντας, κατά τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή για την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026, ότι με τη νέα αύξηση ο κατώτατος μισθός θα έχει ενισχυθεί σωρευτικά πάνω από 40% σε σχέση με τα 650 ευρώ που ήταν τον Φεβρουάριο του 2019. Αυτό σημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός με τη νέα αύξηση θα διαμορφωθεί γύρω στα 920 με 930 ευρώ.

Με δεδομένο ότι υπολείπονται 70 ευρώ για να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ, που είναι ο στόχος της κυβέρνησης έως την άνοιξη του 2027, τα σενάρια που θα εξεταστούν από την κυβέρνηση είναι δύο:

Το μετριοπαθές σενάριο, που προβλέπει η αύξηση να μοιραστεί στη μέση, με τα 35 ευρώ να προστίθενται τον Απρίλιο του 2026 και τα άλλα 35 ευρώ την άνοιξη του 2027. Με το σενάριο αυτό ο κατώτατος μισθός από τα 880 ευρώ, που είναι τώρα για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, θα διαμορφωθεί στα 915 ευρώ τουλάχιστον την 1η Απριλίου του 2026 και άλλα 35 ευρώ να δοθούν τον Απρίλιο του 2027, ώστε ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ.

Το σενάριο για μια εμπροσθοβαρή αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 με ένα ποσό της τάξης των 40 έως 50 ευρώ τον μήνα και μία δεύτερη αύξηση ανάλογου ύψους την άνοιξη του 2027, που θα φέρει τον κατώτατο μισθό κοντά στα 980 ευρώ. Από τα δύο σενάρια κερδίζει έδαφος η εμπροσθοβαρής αύξηση του κατώτατου μισθού με ένα ποσό κοντά στα 50 ευρώ από τον Απρίλιο του 2026, αφενός, λόγω της ακρίβειας που πλήττει, κυρίως, τους χαμηλόμισθους και, αφετέρου, λόγω της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων με το υπουργείο Εργασίας για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων που θα φέρει αυξήσεις μισθών έως και 15%, οπότε θα τραβήξουν αναγκαστικά προς τα πάνω και τον κατώτατο.

Διαβούλευση

Η συζήτηση για τον νέο κατώτατο μισθό ξεκινά από την αρχή του νέου έτους, καθώς η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, προανήγγειλε την εκκίνηση της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους από τον Ιανουάριο με την αποστολή προσκλήσεων για να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Θα ακολουθήσει πόρισμα διαβούλευσης και στα μέσα Μαρτίου το αργότερο η υπουργός θα εισηγηθεί την αύξηση για τον κατώτατο μισθό που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου 2026.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα είναι ίδιος για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, με τη διαφορά ότι η αύξηση για το Δημόσιο θα εφαρμοστεί οριζόντια σε όλους τους βασικούς μισθούς όλων των κλιμακίων και σε όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων (Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).

Μεγαλύτερη άνοδος στα «καθαρά»

Η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα συνδυαστεί με τη μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου που θα ισχύσει από 1/1/2026 για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ενώ γα τους επαγγελματίες οι μειώσεις φόρων θα ισχύσουν από το 2027, που θα δηλωθούν τα εισοδήματα του 2026.

Ειδικά για 270.000 εργαζομένους νέους έως 30 ετών, που κατά κανόνα αμείβονται με τον κατώτατο, η ωφέλεια θα είναι διπλή. Πέρα από την αύξηση των βασικών αποδοχών, για εισόδημα έως 20.000 ευρώ, θα έχουν μηδενικό φόρο όσοι είναι έως 25 ετών και μείωση κρατήσεων στο 9% από 22% όσοι είναι από 26 έως 30 ετών.

Για παράδειγμα:

Νέος από 20 έως 25 ετών που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ σήμερα μικτά, μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και τον φόρο τού μένουν στην τσέπη 743 ευρώ τον μήνα. Από 1/1/2026 ο φόρος μηδενίζεται και θα παίρνει καθαρά 762 ευρώ. Με αύξηση κατά 50 ευρώ (ή κατά 5,7%) τον Απρίλιο του 2026 και με τον κατώτατο στα 930 ευρώ, τα καθαρά θα είναι 806 ευρώ. Αν δεν αποφασιζόταν η κατάργηση του φόρου για τους νέους από 25 έως 30 ετών, τα καθαρά θα ήταν 777 ευρώ. Το κέρδος στα καθαρά με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και την κατάργηση του φόρου θα είναι 63 ευρώ τον μήνα.

Νέος από 25 έως 30 ετών που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό των 880 ευρώ σήμερα μικτά, μετά τις ασφαλιστικές κρατήσεις και τον φόρο τού μένουν στην τσέπη 743 ευρώ τον μήνα. Από 1/1/2026 ο φόρος μειώνεται και θα παίρνει καθαρά 750 ευρώ. Με αύξηση κατά 50 ευρώ (ή κατά 5,7%) τον Απρίλιο του 2026 και με τον κατώτατο στα 930 ευρώ, τα καθαρά θα είναι 789 ευρώ, ενώ, αν δεν αποφασιζόταν η μείωση του φόρου για τους νέους από 25 έως 30 ετών, τα καθαρά θα ήταν 777 ευρώ. Το κέρδος στα καθαρά με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και τη μείωση του φόρου θα είναι 46 ευρώ τον μήνα. Εγγαμος εργαζόμενος 37 ετών, ο οποίος αμείβεται με κατώτατο μισθό, λαμβάνει επίδομα γάμου, έχει 2 παιδιά και 3 τριετίες, σήμερα παίρνει μικτά 1.258 ευρώ και καθαρά 1.018 ευρώ με δύο παιδιά. Από 1/1/2026 ο φόρος μειώνεται και τα καθαρά αυξάνονται σε 1.025 ευρώ. Με αύξηση κατά 5,7% τον Απρίλιο του 2026, θα παίρνει 1.330 ευρώ μικτά και τα καθαρά θα είναι 1.076 ευρώ, με αύξηση κατά 58 ευρώ τον μήνα από τα καθαρά που παίρνει σήμερα.

Ποιοι κλάδοι θα δουν απολαβές έως 20% πάνω

Το «ξεπάγωμα» των συλλογικών συμβάσεων σηματοδοτεί την επαναφορά των κλαδικών συμβάσεων για ουσιαστικές αυξήσεις μισθών που θα είναι πολύ πιο πάνω από τον εκάστοτε κατώτατο μισθό.

Οι αυξήσεις που θα φέρουν οι συλλογικές κλαδικές συμβάσεις θα είναι πάνω από 10% στις βασικές αποδοχές και μαζί με τα επιδόματα μπορεί να φτάνουν έως και 20% πάνω από τον εκάστοτε κατώτατο μισθό, σε κλάδους όπως οι μεταφορές, ο τομέας των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και των εμπορικών καταστημάτων, που έληξαν από το 2012, χωρίς να ανανεωθούν. Αυξήσεις θα φέρουν και οι συμβάσεις από τον βιομηχανικό κλάδο, που επίσης δεν έχουν υπογραφεί τα τελευταία χρόνια.

Το όφελος από την επαναφορά των συμβάσεων, πέραν των αυξήσεων, θα είναι και ότι πολλοί εργαζόμενοι που σήμερα αμείβονται με τον κατώτατο μισθό θα μετακινηθούν σε υψηλότερους «κλαδικούς» μισθούς.

Στην πράξη, τα 880 ευρώ τον μήνα χωρίς επιδόματα που λαμβάνουν σήμερα πολλοί εργαζόμενοι θα γίνουν 1.000 και 1.200 ευρώ με την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων.

Πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός σε μικτά και καθαρά

Αγαμοι 25 έως 30 ετών

Κατηγορίες Κατώτατος μισθός σήμερα Κατώτατος μισθός 1/4/2026 (1) Αύξηση από 1/4/2026 στα καθαρά Αγαμος+τριετίες Μικτά Καθαρά Μικτά Καθαρά (2) Βασικό ποσό 880€ 743€ 930€ 789€ (777€) 46€ 1 τριετία 968€ 802€ 1.023€ 862€ (839€) 60€ 2 τριετίες 1.056€ 861€ 1.116€ 934€ (900€) 73€ 3 τριετίες 1.144€ 919€ 1.209€ 1.006€ (962€) 87€

(1) Με αύξηση κατά 50 ευρώ στο βασικό ποσό από 1/4/2026. (2) Σε παρένθεση τα καθαρά αν δεν εφαρμόζονταν οι μειώσεις φόρων για νέους έως 30 ετών.

Εγγαμοι άνω των 30 ετών

Κατηγορίες Κατώτατος μισθός σήμερα Κατώτατος μισθός 1/4/2026 (1) Αύξηση από 1/4/2026 στα καθαρά Εγγαμος+τριετίες +10% γάμου Μικτά Καθαρά χωρίς παιδιά Καθαρά με 1 παιδί Καθαρά με 2 παιδιά Μικτά Καθαρά χωρίς παιδιά Καθαρά με 1 παιδί Καθαρά με 2 παιδιά Χωρίς παιδιά Με 1 παιδί Με 2 παιδιά Βασικό ποσό 968€ 802€ 811€ 827€ 1.023€ 843€ 849€ 859€ 41€ 38€ 32€ 1 τριετία 1.065€ 867€ 876€ 891€ 1.126€ 913€ 921€ 932€ 46€ 45€ 41€ 2 τριετίες 1.162€ 931€ 939€ 955€ 1.228€ 982€ 991€ 1.005€ 51€ 52€ 50€ 3 τριετίες 1.258€ 994€ 1.003€ 1.018€ 1.330€ 1.050€ 1.061€ 1.076€ 56€ 58€ 58€

(*) Με αύξηση κατά 50 ευρώ στο βασικό ποσό από 1/4/2026.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

