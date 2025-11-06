Η ευρωπαϊκή χώρα που ψάχνει επειγόντως εργάτες: Μισθοί από 3.000 ευρώ και δωρεάν διαμονή

Όσο οι περισσότεροι Ευρωπαίοι μετράνε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα, οι Αυστριακοί μετράνε… κενές θέσεις εργασίας. Από τα σαλέ της Carintia μέχρι τα μπαρ στην Estiria, η χώρα των Άλπεων ετοιμάζεται για τη χειμερινή σεζόν και χρειάζεται επειγόντως προσωπικό.

Και όχι, δεν μιλάμε για εθελοντές. Μιλάμε για μισθωτούς που θα λαμβάνουν μίνιμουμ 3.000 ευρώ το μήνα, συν φαγητό και στέγη. Τίμιο deal.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr