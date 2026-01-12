Κακοκαιρία: Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις - Απαγορευτικό απόπλου στον Βόλο

Σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις σήμερα, Δευτέρα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που αγγίζουν έως και τα 8 μποφόρ σε διάφορες θαλάσσιες περιοχές της χώρας.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου εξέδωσε απαγορευτικό απόπλου, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί έντασης 5 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα φθάνουν τα 7 και πρόσκαιρα τοπικά στα βορειοανατολικά τα 8 μποφόρ. Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων, συστήνεται στους ιδιοκτήτες και κυβερνήτες μικρών σκαφών να μεριμνήσουν για την ασφαλή πρόσδεσή τους, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα.

Παράλληλα, ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στη θάλασσα κατά το χρόνο ισχύος του δελτίου. Σε ετοιμότητα βρίσκονται επίσης ενώσεις ρυμουλκών πλοίων και εθελοντικές οργανώσεις, προκειμένου να συνδράμουν σε περίπτωση περιστατικού.

