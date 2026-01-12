Καιρός: Θεαματική άνοδος της θερμοκρασίες μέσα σε 48ώρες - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Η πολική αέρια μάζα έχει ξεκινήσει και επηρεάζει ήδη τη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ενώ μετακινείται σιγά σιγά ανατολικότερα και νοτιότερα.

Οι χιονοπτώσεις μετακινούνται μέσα στο Αιγαίο και τις επόμενες ώρες θα επηρεάσουν τμήματα της ηπειρωτικής χώρας κοντά στο Αιγαίο, τα νησιά του βόρειου και βορειοανατολικού Αιγαίου, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η χιονοκακοκαιρία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, πριν ο καιρός εξομαλυνθεί.

Πρόκειται για μια «πολική φωτοβόλιδα», που θα περάσει γρήγορα, παρά τυχόν τοπικές εντάσεις στα φαινόμενα.

Ιδιαίτερα ψυχρός καιρός με χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα

Στα δυτικά και βόρεια η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή, με τον ήλιο να κάνει την εμφάνισή του σε αρκετές περιοχές. Οι συννεφιές θα επικεντρωθούν στην ανατολική, νότια και βορειοανατολική Ελλάδα, φέρνοντας χιονοπτώσεις ακόμα και σε υψόμετρα 300–400 μέτρων.

Οι άνεμοι θα στραφούν σε βόρειους με ισχυρές εντάσεις έως και 8 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οι ριπές θα ξεπεράσουν τα 8 μποφόρ. Από αύριο αναμένεται υποχώρηση των βοριάδων. Η χώρα βρίσκεται στην κατάψυξη, με θερμοκρασίες που σε κάποιες περιοχές αγγίζουν τους -10°C. Ακόμη και αργά το μεσημέρι, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 10°C.

Η σημερινή ημέρα θα είναι εξαιρετικά ψυχρή, ενώ η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα παγωμένη. Στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα θα επικρατεί ολικός παγετός, με τη θερμοκρασία να μην υπερβαίνει τους 0°C καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Από αύριο το μεσημέρι αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει πιο αισθητή από την Τετάρτη.

Στην Αττική, συννεφιές θα εμφανιστούν στα βορειοδυτικά και βορειοανατολικά του νομού, πυκνώνοντας από το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανή χιονόπτωση ή χιονόνερο. Σε περιοχές πάνω από τα 500 μέτρα, όπως η Ιπποκράτειος Πολιτεία και η γύρω περιοχή, αναμένονται χιονοστρώσεις. Σποραδικές χιονοπτώσεις μπορεί να σημειωθούν και σε Δροσιά, Άγιο Στέφανο, Άνοιξη και Κηφισιά. Στο κέντρο της Αθήνας θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 8°C. Τη νύχτα και τις πρώτες ώρες της Τετάρτης θα επικρατήσει πολύ ψύχος, με τη θερμοκρασία να φτάνει περίπου στους 0°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πολύ ψυχρός, με κάποιες χιονοπτώσεις στα ανατολικά, κοντά στη Χαλκιδική. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως 4°C. Παγετός αναμένεται σε αρκετές περιοχές, με πιθανότητα τοπικού χιονιού.

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας

Η πολική αέρια μάζα θα αρχίσει να απομακρύνεται από την Τετάρτη, παραδίδοντας τη θέση της σε πιο θερμές αέριες μάζες.

Στο κέντρο της Αθήνας, σήμερα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 7°C, ενώ αύριο αναμένεται άνοδος στους 12–13°C. Τις επόμενες ημέρες οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 16–18°C, με άνοδο κυρίως το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Το κρύο όμως θα παραμείνει νωρίς το πρωί και τη νύχτα.

Η εβδομάδα αναμένεται πλέον ήρεμη, χωρίς έντονα καιρικά φαινόμενα, με σταδιακή εξομάλυνση του καιρού και άνοδο της θερμοκρασίας.

