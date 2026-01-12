Καιρός: Τσουχτερό κρύο και ισχυρός παγετός στα ορεινά- Στους -15 η θερμοκρασία στο Σέλι

Σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες το πρωί της Δευτέρας 

Καιρός: Τσουχτερό κρύο και ισχυρός παγετός στα ορεινά- Στους -15 η θερμοκρασία στο Σέλι
Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας (12/1) σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας, ενώ πολύ ισχυρός ήταν ο παγετός στα ορεινά με τις ελάχιστες θερμοκρασίες να κυμαίνονται έως και 15 βαθμούς κελσίου κάτω από το μηδέν.

Στον παρακάτω χάρτη του Meteo.gr που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες το πρωί της Δευτέρας.

pagetos.jpg

Ο καιρός σήμερα

Τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 αναμένονται βροχές και χιονοπτώσεις κατά τόπους με σταδιακή εξασθένηση και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Οι άνεμοι πνέουν έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στο Αιγαίο, στην Εύβοια και στην Κρήτη οι οποίες σταδιακά θα περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, κυρίως σα ορεινά ηπειρωτικά. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, σε περιοχές του Βορειοανατολικού Αιγαίου, της Εύβοιας, της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου έως το πρωί και στα ορεινά της Κρήτης έως το απόγευμα. Βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο και σε περιοχές της Κρήτης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -9 έως -2 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -6 έως 4, στη Θεσσαλία από -4 έως 5, στην Ήπειρο από -5 έως 6, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από -3 έως 8, στα νησιά του Ιονίου και στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 1 έως 6, στις Κυκλάδες από 4 έως 8, στα Δωδεκάνησα από 6 έως 11 και στην Κρήτη από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του εικοσιτετραώρου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 2 έως 5 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από -3 έως 2 βαθμούς Κελσίου.

