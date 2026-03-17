Πελεγρίνης: «Δεν έχω αντιπαράθεση με κανέναν, να κρίνουν τις απόψεις μου, όχι εμένα»

Μια δήλωση με αιχμές έκανε προσερχόμενος στη συνεδρίαση της ολομέλειας της επιτροπής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ο πρώην υφυπουργός Παιδείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδόσης Πελεγρίνης.

Ο κ. Πελεγρίνης σχολίασε ότι «η Αριστερά, στις διάφορες εκφάνσεις της και με τις αντιφάσεις της, δε μπορεί να διαδραματίσει ρόλο» για την πολιτική αλλαγή, και τόνισε ότι «σήμερα είναι η επίσημη έναρξη μιας κίνησης προς τα εμπρός».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τη συζήτηση που προκάλεσε η ένταξή του στην επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ παρά τις έντονες επικρίσεις που είχε ασκήσει στο παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ. «Συζητήθηκα γιατί πιστεύω πολύ στο εγχείρημα. Δεν διαγράφω το παρελθόν, δυστυχώς όμως, πολλοί παραμένουν καθηλωμένοι σε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα σε νέα ερώτηση για τις επικρίσεις που δέχτηκε ο ίδιος, απάντησε ότι «δεν έχω επικριτές δεν έχω αντιπαράθεση. Να κρίνουν τις απόψεις μου όχι εμένα».