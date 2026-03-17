Ανδρουλάκης για Διεύρυνση: Ιστορικά φιλόξενο κόμμα το ΠΑΣΟΚ - Όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα

Με τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών της νεοσύστατης επιρροής διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ να είναι παρόντα, διεξάγεται η πρώτη συνεδρίαση της ολομέλειάς της, παρουσία και του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι "το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα ένα φιλόξενο κόμμα".

"Βιώνουμε μια περίοδο που δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με την ανισότητα και την παραβίαση του κράτους δικαίου. Μια περίοδο που ο έλεγχος των media αποδυναμώνουν τον δημόσιο διάλογο", ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι "η ΝΔ χρησιμοποιεί το κράτος ως λάφυρο".

Όπως είπε, στόχος της επιτροπής "δεν είναι μόνο ο στόχος της αμφίπλευρης διεύρυνσης αλλά και ο στόχος της πολιτικής αλλαγής. Σήμερα συναντώ ανθρώπους που κάποτε ήμασταν στην ίδια όχθη, αυτή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ανθρώπους που ξεκινήσαμε από διαφορετικές αφετηρίες".

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε τη συνεισφορά των μελών της επιτροπής στο πρόγραμμα του κόμματος. "Δεν επενδύουμε στην διχόνοια και την προπαγάνδα. Αυτά είναι όπλα άλλων.

Αυτό που θα παρουσιάσουμε στο συνέδριο μας είναι το εθνικό στρατηγικό κυβερνητικό μας σχέδιο".

Παράλληλα, αναφερόμενος στις εκλογές ανάδειξης συνέδρων, τόνισε ότι "η Κυριακή ήταν μια πολύ σημαντική μέρα. Δεκάδες χιλιάδες περίμεναν με τις ώρες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο κόμμα μας".

"Αυτοί οι άνθρωποι δεν μοιράζονται σε τιμάρια. Ούτε το ΠΑΣΟΚ μοιράζεται σε τιμάρια. Ενωμένοι θα δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή", σχολίασε με νόημα, προφανώς αναφερόμενος στη συζήτηση για τις εσωκομματικές ισορροπίες που αναπόφευκτα άνοιξε μετά τις εκλογές και ενόψει του κόσμου συνεδρίου που θα γίνει στις 27-29 Μαρτίου.

Σκανδαλίδης: Τους πονάει πολύ το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της επιτροπής διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης τόνισε ότι η επιτροπή αποτελείται πλέον από 81 μέλη, από τα οποία τα 20 είναι πανεπιστημιακοί. Μάλιστα έκανε ξεχωριστή αναφορά στον Κώστα Λαλιώτη που συνέβαλε σε αυτή τη διαδικασία.

"Η δημοκρατική παράταξη δεν οικοδομήθηκε ποτέ με αποκλεισμούς αλλά με συνθέσεις" τόνισε ο κ. Σκανδαλίδης.

"Το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει αυτόνομα αλλά ιστορικά και πολιτικά παραμένει ο χώρος που μπορεί να προσφέρει μια λύση. Η οργάνωση της είναι η εγγύηση ότι η αμυντική συσπείρωση που δείχνει σήμερα η παράταξη μπορεί να μετατραπεί σε επιθετική" είπε το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, παρουσία του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, στην Αθήνα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Σχολίασε επίσης ότι η ανακοίνωση της επιτροπής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους πολιτικούς αντιπάλους του ΠΑΣΟΚ. "Τους πονάει πολύ το άνοιγμα. Θέλουν ένα μικρό ΠΑΣΟΚ διαχειριίσιμο" τόνισε χαρακτηριστικά.

"Η ΝΔ θα κριθεί βάσει των πεπραγμένων της. Εμείς βάσει του σχεδίου και του προγράμματος μας. Ο στόχος που θέσαμε να είναι η κοινωνία στο προσκήνιο μετατρέπει το συνέδριο σε εφαλτήριο για τις εκλογές" είπε ο κ. Σκανδαλίδης για το κρίσιμο συνέδριο που θα γίνει σε λίγες μέρες.

Τόνισε επίσης ότι "η επιτροπή δεν είναι απλή ομάδα υποστήριξης, αλλά θέλουμε να συμβάλετε ουσιαστικά", εξηγώντας ότι η συμμετοχή στην επιτροπή αποσυνδέθηκε από την απόκτηση κομματικής ιδιότητας προκειμένου τα μέλη της να κινηθούν απελευθερωμένα από πολιτικές ισορροπίες.

Μάλιστα όπως προανήγγειλε, στο Συνέδριο θα υπάρξει ξεχωριστό τραπέζι διαλόγου για τη συμπαράταξη, τα συμπεράσματα της οποίας θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκειά του.

"Η εμπειρία μου με κάνει πολύ αισιόδοξο ότι υπάρχει επιστροφή και νέα φουρνιά στελεχών" κατέληξε ο κ. Σκανδαλίδης.

Τα μέλη που δεν μπορούσαν να βρίσκονται με φυσική παρουσία στο κεντρικό ξενοδοχείο όπου πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση, την παρακολουθούν διαδικτυακά, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμβάλλουν στη συζήτηση με τις προτάσεις τους.

Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, παρουσία του Προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, στην Αθήνα, Τρίτη 17 Μαρτίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI) Eurokinissi

