Επίδομα αδείας: Πώς υπολογίζεται, πόσα χρήματα δικαιούστε και τι αλλάζει φέτος με τις διακοπές

Snapshot Το επίδομα αδείας υπολογίζεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα εργασίας και καταβάλλεται προκαταβολικά με την έναρξη της άδειας.

Το επίδομα μπορεί να φτάσει έως το μισό του μισθού του εργαζόμενου.

Σύμφωνα με το νέο νόμο, οι εργαζόμενοι μπορούν να χωρίσουν την ετήσια άδεια σε περισσότερα τμήματα μέσα στο ίδιο έτος, με ελάχιστη διάρκεια πέντε ή έξι συνεχόμενων εργάσιμων ημερών, ανάλογα με το ωράριο εργασίας.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της άδειας στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II», απλοποιώντας τη διαδικασία. Snapshot powered by AI

Οι διακοπές έχουν ξεκινήσει ήδη για κάποιους, ενώ οι υπόλοιποι τις προγραμματίζουν και περιμένουν καρτερικά να έρθει η ώρα της ξεκούρασης. Οι διακοπές είναι συνυφασμένες με το επίδομα αδείας, το οποίο δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι.

Το επίδομα αδείας εξαρτάται από το εργασιακό καθεστώς του κάθε εργαζόμενου και υπολογίζεται στην αναλογία του χρονικού διαστήματος που δούλεψε ο εργαζόμενος.

Οι αποδοχές και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της αδείας του. Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται επίδομα αδείας, το οποίο μπορεί να φτάσει το μισό του μισθού και καταβάλλεται με την έναρξη της άδειας.

Τι αλλάζει φέτος με τις διακοπές

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο νόμου, οι εργαζόμενοι αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό των διακοπών, καθώς τους επιτρέπεται να «σπάσουν» την ετήσια άδεια σε περισσότερα χρονικά διαστήματα μέσα στο ίδιο έτος.

Έτσι με το νέο καθεστώς, ο μισθωτός δεν είναι πλέον υποχρεωμένος να αξιοποιήσει το σύνολο των ημερών άδειας σε μία ενιαία περίοδο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μπορεί για παράδειγμα να πάρει μία εβδομάδα άδεια τον Αύγουστο και να κρατήσει τις υπόλοιπες μέρες για να τις χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν μέσα στη χρονιά. Παρόλα αυτά, η άδεια δεν μπορεί να κατατμηθεί απεριόριστα. Το νέο καθεστώς προβλέπει ελάχιστη διάρκεια για κάθε τμήμα άδειας.

Για όσους εργάζονται πενθήμερο, απαιτούνται τουλάχιστον πέντε συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες, ενώ για τους εργαζόμενους σε εξαήμερη το ελάχιστο όριο ανέρχεται σε έξι συνεχόμενες εργάσιμες ημέρες.

Αν υπάρξει διαφωνία εργαζόμενου-εργοδότη η υπόθεση πάει στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Εξάλλου, από φέτος καταργείται η υποχρέωση προαναγγελίας της ετήσιας άδειας των εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II»., απλοποιώντας τη διαδικασία.