Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου - Νεκροί πέντε στρατιώτες

Τουλάχιστον πέντε στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους, καθώς οι εχθροπραξίες μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ συνεχίζονται, παρά την συμφωνία που ανακοινώθηκε αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον.

Το βράδυ του Σαββάτου, τρία μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου - δύο αξιωματικοί και ένας στρατιώτης- σκοτώθηκαν, ενώ ο IDF ανακοίνωσε ότι δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου και του διεθνούς δικαίου», που έθεσε υπό αμφισβήτηση τις προσπάθειες της Βηρυτού και της Ουάσιγκτον να τερματιστούν οι ασταμάτητες ισραηλινές επιθέσεις οι οποίες «μένουν ατιμώρητες».

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε όχημα που «κινούνταν με ύποπτο τρόπο» προς την κατεύθυνση δικών του δυνάμεων σε περιοχή επιχειρήσεων κοντά στην Τεμπνίτ, όπου είναι παρούσα η Χεζμπολάχ.

«Επιτεθήκαμε εναντίον της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και όχι εναντίον του στρατού του Λιβάνου» ισχυρίστηκε σε ανακοίνωσή του ο IDF, προσθέτοντας πως το «συμβάν είναι υπό εξέταση».

Η Χεζμπολάχ χαρακτήρισε την επίθεση ως ένα «ειδεχθές έγκλημα» και «φυσική συνέπεια της περιφρόνησης των αρχών για την εθνική κυριαρχία της χώρας και το αίμα του λαού της». Κατήγγειλε ακόμη εκ νέου την «πλήρη παράδοση» της κυβέρνησης «στις απαιτήσεις του εχθρού» στην Ουάσιγκτον.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τον θάνατο δυο ανδρών του, ενός λοχαγού και ενός λοχία. Ο λοχαγός, 23 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του το Σάββατο αφού είχε τραυματιστεί σε μάχη στον νότιο Λίβανο, ενώ ο δεύτερος σκοτώθηκε την Παρασκευή.

Την Τετάρτη, έπειτα από έναν ακόμη κύκλο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον, ανακοινώθηκε νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η συμφωνία αυτή, την οποία απορρίπτει η Χεζμπολάχ, προβλέπει κατάπαυση του πυρός, αλλά υπό τον όρο πως θα υπάρξει «πλήρης» διακοπή των επιχειρήσεων του σιιτικού κινήματος, ενώ επιτρέπει τη συνέχιση των πληγμάτων και των επιχειρήσεων του IDF στον νότιο Λίβανο.

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