Κερδισμένο το ΠΑΣΟΚ από το στοίχημα της εκλογής συνέδρων - Η ακτινογραφία των 160.000 που ψήφισαν

Ικανοποίηση στη Χαριλάου Τρικούπη για τη συμμετοχή - «αίνιγμα» οι συνεδριακές ισορροπίες

Αντώνης Ρηγόπουλος

Στιγμιότυπο από τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την ανάδειξη 4.000 συνέδρων από το εκλογικό κέντρο στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, Κυριακή 15 Μαρτίου 2026. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
Τις 150-160.000 άγγιξε σύμφωνα με πληροφορίες η συμμετοχή στις εκλογές ανάδειξης των συνέδρων που θα μετέχουν στο επικείμενο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που θα γίνει στο τέλος του μήνα, γεμίζοντας αισιοδοξία τη Χαριλάου Τρικούπη που πλέον έχει στη φαρέτρα της το επιχείρημα ότι σε αντίστοιχη διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας η συμμετοχή ήταν 122.000.

Η μαζική συμμετοχή δίνει στη Χαριλάου Τρικούπη το μήνυμα ότι παρά την εσωστρέφεια και τα αρνητικά δημοσκοπικά δεδομένα της «κολλημένης βελόνας», εντούτοις η κινητικότητα εντός του κόμματος είναι έντονη και τα μέλη όχι απλά παρακολουθούν, αλλά παρεμβαίνουν ενεργά στις εσωκομματικές εξελίξεις. Μάλιστα αρκετοί εκτιμούν ότι οι πρόσφατες αντιπαραθέσεις που ακολούθησαν την αιφνιδιαστική διαγραφή Κωνσταντινόπουλου από τον Νίκο Ανδρουλάκη, οδήγησαν ενδεχομένως και στην ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή μελών.

Η καταγραφή των ψήφων, οι οποίες περιέχουν μόνο μονοσταυρίες, θα δείξει και το ποιο εσωκομματικό στρατόπεδο κατάφερε να συσπειρώσει περισσότερο τις δυνάμεις του.

Σε κάθε περίπτωση, τα πρώτα στοιχεία που καταγράφουν τα επιτελεία των κεντρικών στελεχών, δείχνουν ότι οι εσωκομματικές τάσεις που αμφισβητούν την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη κατάφεραν να ενισχύσουν την παρουσία τους, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν παραμένει ο ισχυρότερος «παίκτης» της εσωκομματικής «σκακιέρας». Στο συνέδριο λοιπόν θα φανεί και αν οι πληροφορίες για πιθανή σύμπλευση του Χάρη Δούκα με τον Παύλο Γερουλάνο έχουν πραγματιστική βάση, αλλά και το κατά πόσο πιο ενισχυμένος βγαίνει από τη διαδικασία ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, και άσχετα από τις πολιτικές εσωκομματικές ισορροπίες που θα αναδειχτούν στο Συνέδριο με βάση τη χθεσινή εκλογική διαδικασία, στη Χαριλάου Τρικούπη δίνεται η ευκαιρία να προβάλλει την εικόνα ενός κόμματος που παρά τα όποια προβλήματα δεν έχει χάσει τη σύνδεση με την κοινωνία. Άλλωστε, αυτός ήταν και ο κοινός παρονομαστής των δηλώσεων όλων των κεντρικών στελεχών κατά την ψηφοφορία. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο αριθμός των 150-160.000 μελών που μετείχαν στη διαδικασία, εξέπληξε ακόμη και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Μόνο στην Αττική φαίνεται πως ψήφισαν 60-70.000 μέλη. Ο συνολικός αριθμός αποτελεί ουσιαστικά το 50% όσων ψήφισαν στις εκλογές για την ηγεσία του κόμματος το 2024, γεγονός που θεωρείται σημαντική επιτυχία με δεδομένο ότι οι εκλογές αφορούσαν μόνο τους Συνέδρους.

Σημειώνεται ότι από τους 6.000 υποψήφιους εκλέγονται ως σύνεδροι οι 4.000, ενώ σε αυτούς θα προστεθούν περίπου 1.000 ακόμη σύνεδροι από τα στελέχη του κόμματος που γίνονται σύνεδροι εκ της θέσεώς τους.

Novibet
