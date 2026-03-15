ΠΑΣΟΚ: Παρατείνεται μέχρι τις 8 η ψηφοφορία για τους συνέδρους - Εκτιμήσεις για συμμετοχή 150.000

Η διαδικασία της ψηφοφορίας για τις εκλογές ανάδειξης των συνέδρων που θα μετέχουν στο κρίσιμο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ παρατείνεται μέχρι τις 20:00 λόγω αυξημένης προσέλευσης όπως ανακοίνωσε η ΕΔΕΚΑΠ.

Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη χαρακτηρίζουν θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής του ΠΑΣΟΚ την υψηλή συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων.

Μαλσιτα τονίζουν ότι συνεκτιμώντας τα δεδομένα από την ψηφοφορία ως τώρα, προβλέπεται ότι θα ψηφίσουν πάνω από 150.000 μέλη του κόμματος.



Υπενθυμιζουν δε με νόημα ότι στην αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία προ μηνών στη ΝΔ είχαν προσέλθει συνολικά 122.000 μέλη της για να ψηφίσουν.

