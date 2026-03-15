Σε εξέλιξη οι εκλογές συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ - Μηνύματα ενότητας μετά την τελευταία κρίση

Snapshot Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης 4.000 συνέδρων του ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο που θα διεξαχθεί 27

29 Μαρτίου, με ικανοποιητική συμμετοχή μελών.

Ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε την ανάγκη ενότητας και πολιτικής αλλαγής, καλώντας ευρύτερα την κεντροαριστερά σε συσπείρωση κατά της Νέας Δημοκρατίας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας υπογράμμισε ότι το συνέδριο πρέπει να αποτελέσει αφετηρία επανεκκίνησης του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή.

Η Άννα Διαμαντοπούλου σημείωσε τη μεγάλη προσέλευση και εξέφρασε αισιοδοξία για ανατροπή παρά τις αστοχίες της παράταξης.

Η Νάντια Γιαννακοπούλου κάλεσε τα μέλη να συμμετάσχουν ενεργά στην εκλογική διαδικασία, χαρακτηρίζοντάς την ως σημαντική για τη διαμόρφωση του μέλλοντος του κόμματος.

Σε εξέλιξη είναι από τις 7:00 το πρωί της Κυριακής οι εσωκομματικές εκλογές ανάδειξης των 4.000 συνέδρων που θα μετέχουν στο κρίσιμο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί στις 27-29 Μαρτίου.

Η μέχρι τώρα συμμετοχή κρίνεται ικανοποιητική, τουλάχιστον σε σχέση με τον αρχικό στόχο των 100.000 μελών, ο οποίος αναμένεται να επιτευχθεί με βάση και την προσέλευση που παρατηρήθηκε τις προηγούμενες ώρες.

Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά στα εκατοντάδες εκλογικά τμήματα που έχουν στηθεί σε κάθε δήμο της χώρας, ενώ τα κεντρικά στελέχη του κόμματος ψηφίζουν στέλνοντας στα μέλη του ΠΑΣΟΚ μηνύματα ενότητας, παρά τη μακρά περίοδο εσωστρέφειας που προηγήθηκε και που κλιμακώθηκε με την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ.

Ανδρουλάκης: Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του αμέσως μετά που ψήφισε σε εκλογικό τμήμα του Περιστερίου τόνισε ότι τα χιλιάδες μέλη που συμμετείχαν σήμερα στις εκλογές «έστειλαν μήνυμα ενότητας και προοπτικής της Δημοκρατικής Παράταξης».

«Μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τις εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή. Αγώνα με αισιοδοξία, με δυναμισμό και πάνω απ' όλα με αξιοπρέπεια», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Παράλληλα έκανε εκλογικό άνοιγμα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς καλώντας « κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ό,τι επιλογή κι αν έκαναν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για μια Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, με λιγότερες ανισότητες, με ισχυρότερο κράτος δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

«Αυτή η αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η πολιτική της περιφρόνησε τους αγώνες, τις θυσίες των πολιτών τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Διότι οι πολιτικές τους έφεραν περισσότερες ανισότητες, μεγαλύτερη ακρίβεια στα τρόφιμα, στη στέγαση και αποδυνάμωσαν τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Γιατί οι επιλογές τους δημιούργησαν πυρήνες διαφθοράς, αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας σε πολλά σημεία του κράτους. Γι' αυτό είναι σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μαζί μπορούμε να κερδίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε», κατέληξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δούκας: Σήμερα το πρώτο βήμα για την υπέρβαση στις εκλογές

Με μια πολύ πιο λακωνική δήλωση, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε ότι «το Συνέδριό μας πρέπει να αποτελέσει αφετηρία επανεκκίνησης του ΠΑΣΟΚ. Προϋπόθεση είναι η μαζική συμμετοχή σήμερα στις κάλπες».

«Γιατί η δύναμή μας είναι πάντα η κοινωνία και μόνο αυτή. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα για την υπέρβαση και τη νίκη στις εκλογές. Αρκεί να το πιστέψουμε», δήλωσε ο κ. Δούκας.

Διαμαντοπούλου: Παρά τις αστοχίες ο λαός θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή

Σε εκλογικό κέντρο της Γλυφάδας άσκησε το εκλογικό της δικαίωμα η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία σχολίασε τη μαζική προσέλευση του κόσμου. «Από το πρωί γίνεται χαμός σε όλες τις κάλπες του συνεδρίου. Αυτό δεν είναι η εικόνα ενός μικρού κόμματος. Είναι μια απόδειξη της παράταξης που ενώνεται ξανά με την κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πολιτικό της σχόλιο μετά την ψήφο εμφανίστηκε αισιόδοξη ότι «παρά τις γκρίνιες, παρά τις αστοχίες, οι πολίτες και ο λαός θα κάνουν τη μεγάλη ανατροπή πρώτα στο βήμα προς το συνέδριο και μετά προς τις εκλογές».

Γιαννακοπούλου: Είναι η στιγμή που η βάση μιλά

Από την πλευρά της η Νάντια Γιαννακοπούλου αφιέρωσε τη δήλωσή της στο να καλέσει τα μέλη του ΠΑΣΟΚ να προσέλθουν στις κάλπες και να λάβουν μέρος σε μια διαδικασία που, όπως είναι σημαντική για τη λειτουργία του κόμματος και αποτελεί τη «στιγμή που η βάση μιλά, συμμετέχει και διαμορφώνει το μέλλον της παράταξης».

«Καλώ όλες και όλους τους φίλους και τα μέλη να πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία. Να συμμετέχουν ενεργά και να δυναμώσουν τη φωνή της κοινωνίας μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Η φωνή σου μετράει», τόνισε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας

Σύμφωνα με την εσωτερική εγκύκλιο οι κάλπες για την ανάδειξη των 3.800 συνέδρων που προέρχονται από τις τοπικές περιφέρειες της χώρας άνοιξαν τις 7:00 το πρωί και θα κλείσουν στις 19:00 το απόγευμα, ενώ για την ανάδειξη των 60 συνέδρων που προέρχονται από τοπικές οργανώσεις του εξωτερικού θα γίνουν σε διαφορετικές ώρες.

Τέλος, οι 140 εναπομείναντες σύνεδροι θα προέρχονται από συνδικαλιστικές και επιστημονικές ενώσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες στην εκλογική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά να καταβάλουν 2 ευρώ ως αντίτιμο, ενώ θα στηθεί τουλάχιστον μία κάλπη ανά δήμο.

