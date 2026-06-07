Πρωτοβουλία θα φυτέψει δέντρα σε δημόσια πάρκα της Ευρώπης με σπόρους που ταξίδεψαν στο διάστημα

Η διαστημική αποστολή έχει προγραμματιστεί για το 2027

Ειρήνη Κοστιούκ

Πρωτοβουλία θα φυτέψει δέντρα σε δημόσια πάρκα της Ευρώπης με σπόρους που ταξίδεψαν στο διάστημα

Η Γη όπως φωτογραφήκε από την αποστολή Artemis II της NASA.

NASA
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Μια νέα πρωτοβουλία φιλοδοξεί να φέρει την εξερεύνηση του διαστήματος πιο κοντά στην καθημερινότητα των πολιτών μέσω... σπόρων δέντρων που θα φυτεύονται σε δημόσιους χώρους, αφού πρώτα έχουν ταξιδέψει στο διάστημα.

Ο λόγος για το πρόγραμμα «Space Green», μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία, που συνδέει τη διαστημική δραστηριότητα με την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στις τοπικές κοινωνίες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ευρωπαϊκοί δήμοι, σε επιλεγμένες χώρες, καλούνται να στείλουν σπόρους δέντρων μέσω μιας κοινής διαστημικής αποστολής. Όταν επιστρέψουν στη Γη, οι σπόροι θα φυτεύονται σε δημόσιους χώρους δημιουργώντας μόνιμα «Space Green Points», δηλαδή πράσινα σημεία αναφοράς για την πόλη με μακροπρόθεσμα περιβαλλοντικά και εκπαιδευτικά οφέλη.

Πίσω από την πρωτοβουλία βρίσκεται ο ερευνητικός οργανισμός «Genoplant Research Institute» με έδρα τη Σλοβενία, ο οποίος επικεντρώνεται στην εφαρμοσμένη βιολογία, τις περιβαλλοντικές επιστήμες και την έρευνα με τη χρήση διαστημικών τεχνολογιών,

Σε συνεργασία με την «Genesis Space Flight Laboratories» που εδρεύει στην Κροατία, ο οργανισμός κατασκευάζει επαναχρησιμοποιήσιμα διαστημικά σκάφη επανεισόδου και είναι επικεφαλής της συγκεκριμένης αποστολής.

«Αυτά τα πάρκα, όπου θα φυτευτούν οι σπόροι, θα αποτελέσουν σημαντικό αξιοθέατο για τους τουρίστες, αλλά και για τους ντόπιους και θα συνδέσουν διαφορετικούς ανθρώπους και κοινότητες, ενώ η ιστορία τους θα πηγαίνει από γενιά σε γενιά», εξήγησε η Πέτρα Κνάους, ιδρύτρια του «Genoplant Research Institute» και επικεφαλής του συγκεκριμένου προγράμματος.

Η κοινή διαστημική αποστολή έχει προγραμματιστεί για το 2027.

Οι σπόροι που θα επιλέξει κάθε δήμος, θα μεταφερθούν στο διάστημα με ειδική κάψουλα επανεισόδου της Genesis και θα παραμείνουν σε τροχιά για περίπου εννιά μήνες πριν επιστρέψουν στη Γη.

Μετά την επιστροφή τους, οι σπόροι θα υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους και θα πιστοποιηθεί η συμμετοχή τους στη διαστημική αποστολή. Στη συνέχεια, θα φυτευτούν σε δημοτικά πάρκα, πλατείες ή άλλους δημόσιους χώρους, δημιουργώντας μόνιμα σημεία αναφοράς που θα συνδέουν την επιστήμη, το περιβάλλον και την τοπική κουλτούρα.

«Με την πρωτοβουλία αυτή μπορούμε να συνδέσουμε περισσότερο τους πολίτες με το διάστημα. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με τη διαστημική βιομηχανία, καθώς δεν είναι μέρος της ζωής μας, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ, όπου οι εκτοξεύσεις διαστημόπλοιων γίνονται σχεδόν καθημερινά», τόνισε η Κνάους.

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